دیوالی کے بعد پھیلا دھواں دہلی کا گلا گھونٹ رہا ہے، ہوا کا معیار 'بہت خراب'
دہلی-این سی آر میں گھنے دھند اور خطرناک آلودگی نے صورت حال کو بگاڑ دیا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 345 کے پار چلا گیا ہے۔
Published : October 22, 2025 at 12:11 PM IST
نئی دہلی: دہلی-این سی آر میں موسم کا مزاج بگڑ گیا ہے۔ سردی اور دھند کے ساتھ ساتھ اب دیوالی کے بعد پھیلی فضائی آلودگی نے دارالحکومت کے مکینوں کی پریشانی بڑھا دی ہے۔ دیوالی کے بعد سے پورا دہلی شہر گیس چیمبر میں تبدیل ہوتا نظر آرہا ہے۔ اس بار سبز پٹاخوں کے ذریعہ آلودگی پر قابو پانے کی کوشش بھی ناکام ثابت ہوئی۔ دہلی کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس (AQI) 'بہت خراب' زمرے میں پہنچ گیا ہے۔
محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) نے آج صبح دہلی گھنے دھند کی پیش گوئی جاری تھی، جو مختلف علاقوں میں درست ثابت ہوئی۔ دہلی اور آس پاس کے علاقوں میں صبح کے وقت گھنی دھند اور آلودگی کی ایک موٹی تہہ دیکھی گئی۔ مزید برآں، آج بھی قومی دارالحکومت میں موسم کے ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ منگل کو دہلی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 27 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔
محکمہ موسمیات کے مطابق آج (بدھ) کو دارالحکومت میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 سے 33 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم درجہ حرارت 26 سے 27 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کا امکان ہے۔ محکمے کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں درجہ حرارت بتدریج گرے گا جب کہ دھند مزید گھنی ہوگی۔
ہوا کا معیار 'بہت خراب' زمرے میں
دارالحکومت دہلی میں ہوا کا معیار خطرناک سطح پر پہنچ گیا ہے۔ مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ (CPCB) کے مطابق بدھ کی صبح سات بجے دہلی کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 345 ریکارڈ کیا گیا، جو 'بہت خراب' زمرے میں آتا ہے۔ دہلی اور این سی آر کے دیگر شہروں میں بھی صورت حال تشویشناک ہے۔
این سی آر میں ہوا کا معیار
فرید آباد: 298
گروگرام: 302
غازی آباد: 277
گریٹر نوئیڈا: 305
نوئیڈا: 278
دارالحکومت دہلی کے مختلف علاقوں میں اے کیو آئی کی سطح 300 سے اوپر اور 400 کے درمیان ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آلودگی کی بڑھتی ہوئی سطح اور گرتے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے آنے والے دنوں میں صورت حال مزید خراب ہو سکتی ہے۔
