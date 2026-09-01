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نربھیا جیسا واقعہ، چلتی بس میں طالبہ سے درندگی: کانپور دیہات کے ملزم ڈرائیور کے گھر چھایا سناٹا، اہلِ خانہ کا سازش کا الزام

'کنڈکٹر کی جھوٹی گواہی کا شکار ہوا بیٹا' 15 سال سے بس چلارہا۔ آج تک نہ تو گاؤں میں کسی نے اس کی شکایت کی۔

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چلتی بس میں طالبہ سے درندگی (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 1, 2026 at 10:08 AM IST

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کانپور دیہات: دہلی میں چلتی ہوئی سلیپر بس میں مینی پوری کی رہنے والی 16 سالہ طالبہ کے ساتھ ہوئے گینگ ریپ کے معاملے میں اس جرم کا ارتکاب کرنے والے ملزمین کا تعلق کانپور نگر اور دیہات سے بتایا گیا ہے۔ گینگ ریپ کا ملزم ڈرائیور کانپور دیہات کے ڈیرا پور اور کنڈکٹر کانپور نگر کے گھاٹم پور کا رہنے والا بتایا گیا ہے۔

سازش کا الزام: واقعے کے بعد سے گھر والے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ان کا بیٹا اس قسم کے واقعے کو انجام دے سکتا ہے۔ تاہم، ڈرائیور کے اہل خانہ نے الزام لگایا ہے کہ کنڈکٹر کی جانب سے جھوٹی گواہی دے کر ان کے بیٹے کو پھنسایا گیا ہے۔

کنڈکٹر نے غلط بیان دے کر ڈرائیور کو پھنسایا

"بیٹا تقریباً 15 سال سے بس چلا رہا ہے۔ آج تک نہ تو گاؤں میں کسی نے اس کی شکایت کی اور نہ ہی بس پر ڈیوٹی کے دوران کوئی شکایت ملی۔ اس کے ساتھ کنڈکٹر سندیپ کب سے کام کر رہا ہے، اس کی انہیں معلومات نہیں ہے۔ سندیپ نے غلط بیان دے کر ان کے بیٹے کو پھنسایا ہے۔"؛— شیام مورتی، کلدیپ کی ماں

ملزمین کی گرفتاری

جب یہ واقعہ پولیس کے علم میں آیا، تو پولیس نے ڈیرا پور گاؤں لاڑپور پیڑ کے رہنے والے بس ڈرائیور کلدیپ اور کانپور نگر کے گھاٹم پور کے رہنے والے کنڈکٹر سندیپ کو گرفتار کر لیا تھا۔ کلدیپ کی گرفتاری کے بعد سے اس کے گھر میں ہو کا عالم (سناٹا) چھایا ہوا ہے۔

منصفانہ تفتیش کا مطالبہ

کلدیپ کی بیوی ارچنا نے بتایا کہ ان کے شوہر 2017ء سے کالپی جالون سے دہلی تک ٹریولر بس چلا کر ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی پرورش اور پڑھائی کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں۔ وہ 4 اگست کی صبح گھر سے دہلی بس لے جانے کے لیے نکلے تھے۔ شوہر نے اگلے دن فون کر کے بتایا تھا کہ وہ کنڈکٹر کی وجہ سے غلط پھنس گئے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم کہ اس دن رات کو کیا ہوا، لیکن انہیں یقین ہے کہ ان کے شوہر بے قصور ہیں۔ اہل خانہ نے دہلی پولیس سے منصفانہ اور غیر جانبدارانہ تفتیش کا مطالبہ کیا ہے۔

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TAGGED:

BUS DRIVER KULDEEP
SLEEPER BUS RAPE CASE
DELHI POLICE ARREST RAPIST
SLEEPER BUS GANG RAPE CASE
GANGRAPE IN A BUS IN KANPUR

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