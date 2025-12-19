زیادتی کے بعد چھ سالہ معصوم بچی کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا
6 سالہ بچی کو اغوا کرنے کے بعد زیادتی کا شکاربنایا گیا لڑکی کےمنہ، ناک اور شرمگاہ سےخون بہہ رہا تھا۔اوپری دانت بھی ٹوٹ گئےتھے۔
Published : December 19, 2025 at 12:10 PM IST
بھوجپور: بہار کی بھوجپور پولیس ملزم کو تلاش کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہی ہے جس نے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایک 6 سالہ معصوم لڑکی کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ گھر میں سوئی ہوئی معصوم بچی کو اغوا کیا، زیادتی اور پھر بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اس کی لاش بدھ کی صبح اس کے گھر سے ایک کلومیٹر دور ایک نہر کے قریب سے برآمد ہوئی تھی۔
لڑکی کے منہ، ناک اور شرمگاہ سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے اوپری دانت بھی ٹوٹ گئے تھے۔ اس لیے شبہ ہے کہ اس کی عصمت دری کی گئی اور پھر مزاحمت کرنے پر اسے مار مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہ واقعہ گدھانی تھانہ علاقہ میں مہادلت برادری میں پیش آیا۔
پڑوسی برادری کے ایک نوجوان پر لڑکی کے اغوا، عصمت دری اور قتل کا الزام ہے۔ لڑکی کی ماں کے بیان کی بنیاد پر ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ اس واقعہ سے لوگوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔
پولیس کے مطابق لڑکی منگل کی رات سے لاپتہ تھی۔ لواحقین کی درخواست کی بنیاد پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور تفتیش جاری ہے۔ عصمت دری کے بعد قتل کا شبہ ہے۔ اہل خانہ نے نوجوان کا نام لیا ہے۔ اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹروں کی رائے اور پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد زیادتی اور موت کی وجہ واضح ہو سکے گی۔
لڑکی کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرایا گیا۔ تاہم پولیس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے اور ملزم کو گرفتار کر رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے پولیس تکنیکی اور سائنسی ذرائع بھی استعمال کر رہی ہے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے موبائل سرویلنس کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔
میڈیکل بورڈ کے ذریعے پوسٹ مارٹم: معاملے کی مکمل چھان بین کے لیے ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا اور پوسٹ مارٹم کرایا گیا۔ سول سرجن کی جانب سے ڈاکٹروں کی چار رکنی ٹیم تشکیل دی گئی۔ پوسٹ مارٹم کے دوران ایک خاتون ڈاکٹر نے ریپ کی جانچ کے لیے لڑکی سے اندام نہانی کا ٹسٹ بھی لیا۔
متاثرہ لڑکی کی خالہ نے بتایا کہ لڑکی کے والد باہر کام کرتے ہیں۔ منگل کی رات لڑکی کی ماں کام پر باہر تھی۔ لڑکی اپنے گھر میں کمبل اوڑھے وہ ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی۔ شام کو جب وہ باہر صحن میں گئی تو اس نے ملزم کو اپنے گھر میں جھانکتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اعتراض بھی کیا۔
ماں نے بیٹی کا گھر میں غیر موجود پایا تو اس کی تلاش شروع کی گئی، 112 کو فون کیا گیا اور پولیس اسٹیشن کو اطلاع دی گئی۔ رات گئے تک کافی تلاش کے باوجود لڑکی کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ بدھ کی صبح لڑکی کی لاش ساون کنڈا خان کے قریب سڑک کے کنارے پانی سے برآمد ہوئی۔" -