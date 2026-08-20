وشاکھاپٹنم میں ہوم ورک نہ کرنے پر ٹیچر کا مبینہ تھپڑ، 6 سالہ طالب علم کی کلاس روم میں موت
ویڈیو میں مبینہ طور پر ٹیچر بچے کو ہوم ورک مکمل نہ کرنے پر ڈانٹتے ہوئے اور اسکے بعد تھپڑ مارتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔
Published : August 20, 2026 at 8:51 PM IST
وشاکھاپٹنم : آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں ایک انتہائی افسوسناک واقعے نے نجی اسکولوں میں بچوں کی حفاظت اور جسمانی سزا کے معاملے پر سنگین سوالات کھڑے کردیئے ہیں۔ چھ سالہ طالب علم پرنئے تیجا کلاس روم میں استاد کی جانب سے مبینہ طور پر تھپڑ مارے جانے کے کچھ ہی دیر بعد گر پڑا اور اس کی موت ہوگئی۔ واقعہ جمعرات کو ون ٹاؤن علاقے کے ایک نجی اسکول میں پیش آیا۔ دستیاب اطلاعات کے مطابق بچے کی موت کی حتمی وجہ پوسٹ مارٹم اور طبی تحقیقات کے بعد ہی واضح ہوگی۔
پرنئے تیجا لٹل گارڈن پرائیویٹ اسکول میں ایل کے جی کا طالب علم تھا۔ خاندان کے مطابق وہ صبح بالکل صحت مند حالت میں گھر سے اسکول گیا تھا۔ اس کے والد کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات بچہ خوشی سے کھیل رہا تھا اور صبح بھی اس کی طبیعت معمول کے مطابق تھی۔ خاندان نے کسی سابقہ بیماری، وائرل بخار یا دیگر صحت کے مسئلے کی تردید کی ہے۔ واقعہ سے متعلق سامنے آنے والی سی سی ٹی وی فوٹیج نے معاملے کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔
ویڈیو میں مبینہ طور پر استاد بچے کو ہوم ورک مکمل نہ کرنے پر ڈانٹتے ہوئے اور اس کے بعد اسے تھپڑ مارتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ چند ہی لمحوں بعد بچہ بے ہوش ہوکر گر پڑتا ہے۔ دیگر رپورٹس میں بھی بتایا گیا ہے کہ بچہ استاد کے قریب گرنے کے بعد زمین پر جاگرا۔ بچے کو فوری طور پر کنگ جارج ہسپتال (کے جی ایچ) منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ بعد میں لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا۔
اگرچہ بعض ابتدائی رپورٹس میں دل کا دورہ پڑنے کا شبہ ظاہر کیا گیا ہے، تاہم یہ بات ابھی حتمی طور پر ثابت نہیں ہوئی کہ بچے کی موت کس طبی وجہ سے ہوئی۔ اس لیے موت کی اصل وجہ کے بارے میں پوسٹ مارٹم اور سرکاری تحقیقات کے نتائج کا انتظار ضروری ہے۔ واقعے کے بعد پرنئے کے والدین اور رشتہ داروں نے کنگ جارج ہسپتال کے باہر احتجاج کرتے ہوئے استاد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔
اہل خانہ کا الزام ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں بچے کو تھپڑ مارے جانے کا واقعہ واضح طور پر نظر آتا ہے اور اسی کے فوراً بعد وہ گر پڑا۔ خاندان نے مطالبہ کیا کہ اگر تحقیقات میں استاد کی غفلت یا تشدد ثابت ہوتا ہے تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ انہوں نے نجی اسکولوں میں بچوں کی حفاظت کے نظام، اساتذہ کی نگرانی اور اسکول انتظامیہ کی جواب دہی کو بھی مزید مضبوط بنانے کا مطالبہ کیا۔
خاندان کے ایک رکن نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ والدین کو براہِ راست اطلاع دینے کے بجائے اسکول عملہ بچے کو اسپتال لے گیا اور داخلے کے ریکارڈ میں اس کے کھیل کے میدان میں گرنے کی بات درج کی گئی۔ خاندان کا کہنا ہے کہ اسکول میں کھیل کا میدان بھی موجود نہیں ہے۔ ان الزامات کی بھی پولیس تحقیقات کرے گی۔ پولیس نے واقعے کے سلسلے میں مقدمہ درج کرکے تحقیقات شروع کردی ہیں۔
حکام کے مطابق استاد کو حراست میں لیے جانے کا امکان ہے۔ پولیس سی سی ٹی وی فوٹیج، اسکول کے ریکارڈ، عینی شواہد اور طبی رپورٹس کا جائزہ لے رہی ہے تاکہ واقعے کی مکمل حقیقت سامنے آسکے۔ ریاستی وزیر تعلیم و آئی ٹی نارا لوکیش نے بھی واقعے پر گہرے صدمے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ذمہ دار افراد اور اسکول انتظامیہ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔
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انہوں نے پرنئے تیجا کے والدین سے تعزیت کرتے ہوئے یقین دلایا کہ حکومت متاثرہ خاندان کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ یہ واقعہ ایک بار پھر اس بنیادی سوال کو سامنے لاتا ہے کہ کیا ہوم ورک مکمل نہ کرنے جیسی معمولی تعلیمی کوتاہی پر کسی بچے کو جسمانی سزا دینے کا حق کسی استاد کو حاصل ہے؟ چھ سال کی عمر کا بچہ تعلیمی تربیت اور شفقت کا محتاج ہوتا ہے، تشدد کا نہیں۔ استاد کا کردار بچے کی اصلاح، رہنمائی اور حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ کسی بھی قسم کا جسمانی تشدد بچے کے جسمانی و ذہنی تحفظ کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔