سی جے پی کا ’ترنگا‘ مارچ: دہلی پھر چھاونی میں تبدیل، چھ ہزار پولیس اہلکار، سی اے پی ایف کی 220 کمپنیاں تعینات، وسیع سی سی ٹی وی نیٹ ورک
کناٹ پلیس، راجیو چوک، سینٹرل پارک، جنتر منتر، پالیکا بازار، میٹرو اسٹیشنوں، ’لوٹینز دہلی‘ کے دیگر حساس علاقوں میں سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔
By PTI
Published : October 16, 2026 at 11:40 AM IST
نئی دہلی: جمعہ کے روز کناٹ پلیس کے سینٹرل پارک میں ’کاکروچ جنتا پارٹی‘ کی جانب سے مجوزہ ’لہرا دو ترنگا‘ مارچ کے پیشِ نظر، نئی دہلی کے علاقے میں دہلی پولیس کے چھ ہزار سے زائد اہلکار، سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز کی 220 کمپنیاں تعینات کی گئی ہیں اور سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گیے ہیں۔
کناٹ پلیس، راجیو چوک، سینٹرل پارک، جنتر منتر، پالیکا بازار، قریبی میٹرو اسٹیشنوں اور ’لوٹینز دہلی‘ کے دیگر حساس علاقوں میں سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ترنگا مارچ، شام پانچ بجے ہونا طے پایا ہے۔ اس دوران امن و امان برقرار رکھنے کو یقینی بنانے کے لیے دیگر اضلاع سے اضافی پولیس فورس طلب کی گئی ہے۔
VIDEO | Delhi: Security beefed up at Janpath Lane in view of CJP's 'Lehra Do Tiranga' march today. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/gArcvId15G— Press Trust of India (@PTI_News) October 16, 2026
پولیس نے کناٹ پلیس، پٹیل چوک، آئی ٹی او اور پارلیمنٹ اسٹریٹ سمیت کئی مقامات پر رکاوٹیں بھی کھڑی کر دی ہیں۔
حکام نے بتایا کہ ان کی بنیادی توجہ اس اہم تجارتی مرکز کے مختلف داخلی اور خارجی راستوں کو محفوظ بنانے پر ہے، جبکہ اس بات کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے کہ عام عوام کی نقل و حرکت میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔
پولیس کے ایک اعلیٰ افسر نے بتایا کہ سیکیورٹی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے دیگر اضلاع سے پانچ ہزار اضافی پولیس اہلکاروں کو ریزرو رکھا گیا ہے۔
نئی دہلی کے علاقے میں تعینات کی گئی سی اے پی ایف کی 220 کمپنیاں آس پاس کے اضلاع، سرحدی علاقوں اور دیگر اہم مقامات کی بھی نگرانی کریں گی۔
سیکیورٹی آپریشنز کو تین شفٹوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں سے ہر شفٹ کے دوران سی اے پی ایف کی 30 کمپنیاں تعینات رہیں گی۔ اگر حالات کا تقاضا ہوا، مثلاً بہت بڑا ہجوم جمع ہو جائے یا احتجاج رات تک جاری رہے تو سیکیورٹی اہلکاروں کی تعداد میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔
افسر نے کہا، "اگر رات کے وقت ہجوم بڑھتا ہے اور ہمیں مزید سیکیورٹی کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم فی شفٹ تعینات کمپنیوں کی تعداد بڑھا کر 60 کر دیں گے۔"
نگرانی کے عمل کو بھی مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ سینٹرل پارک اور راجیو چوک میں، وہاں جمع ہونے والے ہجوم کی نگرانی کے لیے اور کسی بھی قسم کی خلاف ورزی یا ناخوشگوار واقعے کی صورت میں فوٹیج کو محفوظ رکھنے کی غرض سے 10 سے زائد سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ ایک عہدیدار نے بتایا، "چونکہ پہلے سینٹرل پارک میں نہ کے برابر کیمرے تھے، اور وہاں بڑی تعداد میں لوگوں کے جمع ہونے کے امکان کے پیشِ نظر، ہم نے نئے کیمرے نصب کیے ہیں۔"
نئی دہلی میونسپل کونسل (این ایم ڈی سی) نے اعلان کیا ہے کہ "انتظامی وجوہات" کی بنا پر سینٹرل پارک جمعہ اور ہفتہ کو عام عوام کے لیے بند رہے گا۔ دریں اثنا، دہلی پولیس نے اشارہ دیا ہے کہ وہ لوگوں کے ایک مخصوص گروہ کو کسی مناسب مقام پر قومی پرچم لہرانے اور قومی ترانہ گانے کی اجازت دے سکتی ہے۔
یہ مارچ سی جے پی اور دہلی پولیس کے درمیان جاری کشیدگی کے تناظر میں اعلان کیا گیا ہے، جو الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف احتجاج سے متعلق ہے۔ یہ مارچ سی جے پی کے رہنماؤں، سورو داس اور آشوتوش رانکا کو 13 اکتوبر کو جنتر منتر میں داخل ہونے کے الزام میں عدالتی حراست میں بھیجے جانے کے بعد بلایا گیا ہے۔
توقع ہے کہ اس مجوزہ مظاہرے میں طلبہ تنظیمیں، سماجی کارکنان اور عام آدمی پارٹی کے حامی بھی شرکت کریں گے۔
پولیس اس علاقے تک جانے والے مختلف راستوں اور ہجوم کے قریبی بازاروں میں پھیل جانے کے امکان کو بھی مدنظر رکھ رہی ہے۔ اعلیٰ افسران پولیس اہلکاروں کی تعیناتی اور نقل و حرکت کا انتظام سنبھال رہے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ حفاظتی حصار کی وجہ سے مسافروں یا کاروباری سرگرمیوں میں غیر ضروری خلل نہ پڑے۔
دہلی پولیس کی پی آر او نیہا یادو نے بتایا کہ اس مارچ کے لیے اجازت نہیں دی گئی ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ کناٹ پلیس اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں 'بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا' (بی این ایس ایس) کی دفعہ 163 کے تحت پابندی کے احکامات پہلے ہی نافذ ہیں۔
سینٹرل پارک کی بندش کو بھی حفاظتی منصوبے کا حصہ بنایا گیا ہے۔ این ایم ڈی سی نے درخواست کی ہے کہ وہاں غیر مجاز داخلے کو روکنے کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں۔ نیہا یادو نے بتایا کہ کناٹ پلیس اور اس کے آس پاس کی مارکیٹ اور تجارتی انجمنوں نے اپنی دکانوں اور کاروباری مراکز کے تحفظ کے لیے تحریری درخواست جمع کرائی ہے۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ لوگوں کے بڑے اجتماعات کی وجہ سے ان کے کاروبار پر منفی اثر پڑ رہا ہے۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس طرح کے غیر مجاز اجتماعات سے دور رہیں۔ انہوں نے یہ انتباہ بھی دیا ہے کہ جو لوگ پابندی کے احکامات کی خلاف ورزی کریں گے یا امنِ عامہ میں خلل ڈالیں گے، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
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