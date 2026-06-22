'آپریشن ٹائیگر': ادھو ٹھاکرے کے چھ ارکان پارلیمنٹ آج شندے گروپ میں شامل ہوں گے، پرتاپ سرنائک کا دعویٰ
پرتاپ سرنائک کا دعویٰ ہے کہ شیو سینا (یو بی ٹی) کے چھ ایم پی آج ایکناتھ شندے کی شیوسینا میں شامل ہو جائیں گے۔
Published : June 22, 2026 at 2:09 PM IST
ممبئی: مہاراشٹر میں ادھو ٹھاکرے کی شیوسینا کے اندر بغاوت کو لے کر سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ اس درمیان شیوسینا کے رکن اسمبلی اور مہاراشٹر کے وزیر پرتاپ سرنائک نے پیر کو دعویٰ کیا کہ شیوسینا (یو بی ٹی) کے چھ باغی ممبران پارلیمنٹ ایکناتھ شندے کی شیو سینا میں شامل ہونے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے پارلیمنٹ میں پارٹی کی طاقت بڑھے گی۔
خبر رساں ایجنسی اے این آئی کے مطابق سرنائک نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ شیو سینا (یو بی ٹی) کے چھ باغی ممبران پارلیمنٹ آج دوپہر باضابطہ طور پر شندے کی شیوسینا میں شامل ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پارٹی میں ارکان پارلیمنٹ کی تعداد سات سے بڑھ کر 13 ہو جائے گی، اس طرح پارٹی مزید مضبوط ہو گی۔ انہوں نے کہا کہ باغی شیو سینا (یو بی ٹی) ممبران پارلیمنٹ نے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو ایک خط بھی لکھا ہے۔
پرتاپ سرنائک نے کہا، "آپریشن ٹائیگر سال کے تمام 365 دن جاری رہتا ہے۔ چھ ممبران پارلیمنٹ جو بالا صاحب ٹھاکرے کے نظریے کو مانتے ہیں، آج سہ پہر تین بجے شیو سینا میں شامل ہو رہے ہیں۔ ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔"
انہوں نے کہا، "ہم سنجے راوت کا شکریہ ادا کرتے ہیں؛ یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے کہ پہلے ایم ایل اے ہماری پارٹی میں شامل ہوئے، اور اب چھ ایم پی ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔"
دوسری جانب، شیو سینا (یو بی ٹی) کے ایم ایل اے مہیش ساونت نے کہا کہ، "جو چھوڑنا چاہتے تھے، وہ چلے گئے... ہم اس سے متفق ہیں (جو سامنا میں شائع ہوا ہے)۔"
وہیں، شیو سینا ایم ایل سی ڈاکٹر منیشا کیاندے نے کہا کہ ان کے پاس اس خبر کی سرکاری تصدیق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، "کوئی باغی نہیں ہیں؛ وہ 'شیو سینک' ہیں جو شیو سینا میں شامل ہو رہے ہیں۔ میرے پاس اس بارے میں کوئی سرکاری معلومات نہیں ہے۔ ایکناتھ شندے نے یقیناً اس کا خیر مقدم کیا ہے۔"
انہوں نے مزید کہا، "کل اومراجے نمبالکر نے اپنا موقف واضح کیا، اور دیگر اراکین پارلیمنٹ نے بھی اپنے حلقوں میں ووٹروں سے ملاقات کی ہے۔ آج کچھ اچھی خبر آنے کی توقع ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ، " اگر ایسا ہوتا ہے تو، شیو سینا (یو بی ٹی) کے سربراہ ادھو ٹھاکرے پورے مہاراشٹر میں ایک بڑی مہم شروع کرنے والے ہیں، جس کے دوران وہ باغی اراکین پارلیمنٹ کے حلقوں میں پارٹی کارکنوں سے ملاقات کریں گے۔
شیو سینا (یو بی ٹی) کے ایم پی سنجے راوت کے اشتراک کردہ شیڈول کے مطابق، ادھو ٹھاکرے 27 جون کو ایوت محل کا دورہ کرکے مہم کا آغاز کریں گے، اس کے بعد ودربھ علاقے میں واشیم اور مراٹھواڑہ کے علاقے میں ہنگولی کا دورہ کریں گے۔ 28 جون کو وہ پربھنی اور دھاراشیو جائیں گے اور اس کے بعد 29 جون کو شرڈی جائیں گے۔
ایوت محل-واشیم کے ایم پی سنجے دیشمکھ، ہنگولی کے ایم پی ناگیش پاٹل اشتیکر، پربھنی کے ایم پی سنجے جادھو، شرڈی کے ایم پی بھاؤصاحب وکچورے، ممبئی نارتھ ایسٹ کے ایم پی سنجے دینا پاٹل، اور عثمان آباد کے ایم پی اوم پرکاش راجے نمبالکر نے شیو سینا (یو بی ٹی) کی میٹنگ میں شرکت نہیں کی تھی۔
یہ بھی پڑھیں: