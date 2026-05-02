حیدرآباد میں ایک تیز رفتار کار کھڑی لاری سے ٹکرا گئی، ایک ہی خاندان کے چھ افراد موقع پر ہی ہلاک
حیدرآباد کے سنت نگر میں رہنے والے ایک خاندان کے سات افراد ویگن آر کار میں یادگیری گٹہ مندر جارہے تھے، یہ حادثہ پیش آیا۔
Published : May 2, 2026 at 9:42 AM IST
حیدرآباد: تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں جمعہ کو ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ او آر آر ایگزٹ 16 پر ایک کار پیچھے کھڑی لاری سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں چھ افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ جاں بحق ہونے والے تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے جن میں دو بچے بھی شامل ہیں۔
کار لاری کے پچھلے حصے میں پھنس گئی۔ حادثے میں ایک اور شخص شدید زخمی ہوگیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائی شروع کر دی۔ بڑی مشکل سے لاشیں نکالی گئیں۔ حادثے کے وقت کار میں سات افراد سوار تھے۔ حادثے کی وجہ تیز رفتاری بتائی جا رہی ہے۔
چیویلا کے ڈی سی پی یوگیش گوتم نے بتایا کہ سنتھ نگر، حیدرآباد کے رہنے والے ایک خاندان کے سات افراد ویگن آر کار میں یادگیری گٹہ مندر گئے تھے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب وہ واپس جا رہے تھے۔ کار پیڈاگولکنڈہ سے شمش آباد جا رہی تھی۔ ORR Exit-16 کے قریب، گاڑی تیز رفتاری سے سڑک کے کنارے کھڑی لاری سے ٹکرا گئی۔ تمام چھ مکینوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ ڈی سی پی نے کہا کہ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حادثہ ویگن آر ڈرائیور کی تھکاوٹ کی وجہ سے پیش آیا۔
سابق وزیر کے ٹی آر نے سڑک حادثہ میں سرسیلا کے چھ لوگوں کی موت پر غم کا اظہار کیا۔ انہوں نے سوگوار خاندانوں کو اس مشکل وقت میں اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ انہوں نے اس المناک موت پر سرسیلا بی آر ایس لیڈر بولی رام موہن کے بھائی بولی راجو کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔