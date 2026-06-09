مہاراشٹر کے جلگاؤں میں منگنی کی تقریب ماتم میں بدل گئی۔ تین گاڑیوں کے خوفناک تصادم میں چھ افراد ہلاک
جلگاؤں میں موٹرسائیکل، کار اور بس کے تصادم میں چھ افراد موقع پر ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔
Published : June 9, 2026 at 2:39 PM IST
جلگاؤں: مہاراشٹر کے جلگاؤں ضلع میں ایک بھیانک سڑک حادثے میں چھ افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ منگل کی صبح سات بجے پیش آیا، جس میں ایک دو پہیہ گاڑی، ایک کار، اور ایک ایس ٹی (اسٹیٹ ٹرانسپورٹ) بس کے درمیان تصادم ہوا۔
یہ حادثہ املنیر-دھولے روڈ پر، ہوٹل ورنداون کے قریب، منگرول کے پاس پیش آیا۔ یہ اس وقت ہوا جب گجرات کا مہاجن خاندان ایک منگنی کی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہا تھا۔ زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔
تین گاڑیوں میں خوفناک تصادم
اطلاعات کے مطابق دو پہیہ گاڑی اور ایس ٹی بس املنیر سے دھولے کی طرف سفر کر رہے تھے۔ اسی دوران دھولے کی سمت سے آنے والی ایک کار نے ایس ٹی بس اور دو پہیہ گاڑی دونوں کو ٹکر مار دی۔
تصادم کے نتیجے میں دو پہیہ گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی، اور سوار موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ مہلوک دھرن گاؤں کا رہنے والا تھا۔ مزید برآں، حادثے میں کار میں سوار پانچ افراد (مرد اور خواتین) کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔
لوگ منگنی کی تقریب میں جا رہے تھے
آدتیہ چندرکانت مہاجن، انیتا سریش مہاجن، نرملا نند لال مہاجن، نند لال گوپال مہاجن، اور سریش وکرم مہاجن - سبھی گجرات سے ہیں - ایک منگنی کی تقریب کے لیے املنیر جا رہے تھے جب مہاجن خاندان کے ساتھ یہ المناک حادثہ پیش آیا۔
مقامی لوگوں اور پولیس نے امدادی کارروائیاں انجام دیں
زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ حادثے کے وقت ایک نوجوان لڑکا کار کے اندر پھنس گیا تھا۔ اسے مقامی دیہاتیوں، پولیس اور ایس ٹی بس کے عملے کی مدد سے بچایا گیا۔ اس حادثہ میں ایس ٹی بس میں سوار ایک مسافر دیپک دلیپ پاٹل بھی زخمی ہوگیا۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے دیہی اسپتال بھیج دیا گیا ہے۔
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