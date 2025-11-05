مرزا پور میں بڑا حادثہ، چونار ریلوے اسٹیشن پر ٹرین کی زد میں آکر چھ افراد ہلاک
لوگ ٹرین سے پلیٹ فارم کے بجائے دوسری طرف اتر رہے تھے، تبھی کالکا ہاوڑہ ایکسپریس آ پہنچی اور لوگ اس کی زد میں آگئے۔
Published : November 5, 2025 at 11:13 AM IST|
Updated : November 5, 2025 at 11:39 AM IST
مرزا پور: اتر پردیش کے مرزا پور میں آج صبح ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ آج ہندو عقیدت مند 'کارتک پورنیما' کے موقعے پر اسنان کے لیے سون بھدر سے مرزا پور آنے والے چھ افراد چونار ریلوے اسٹیشن پر ٹرین کی زد میں آ گئے۔ ان سب کی موقعے پر ہی موت ہو گئی۔ یہ لوگ چونار اسٹیشن پر پلیٹ فارم کے بجائے پٹریوں کی طرف اتر رہے تھے، تبھی اس لائن پر تیز رفتار سے کالکا ہاوڑہ ایکسپریس سے آ گئی اور ان سب کو ٹکر مار دی۔ تمام چھ افراد موقعے پر ہی دم توڑ گئے۔
در اصل عقیدت مند اسٹیشن سے باہر نکلنے کے لیے فٹ برج کا استعمال کرنے کے بجائے پٹریوں کی طرف اتر پر پلیٹ فارم عبور کر رہے تھے۔ پلیٹ فارم عبور کرتے وقت وہ ہاوڑہ سے کالکا جانے والی کالکا ایکسپریس ٹرین کی زد میں آکر ہلاک ہو گئے۔
ٹرین حادثے کے بعد چونار ریلوے اسٹیشن پر افراتفری مچ گئی۔ آر پی ایف اور ریلوے حکام فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچے اور بچاؤ کام شروع کیا۔ لاشیں بری طرح مسخ ہو گئی ہیں۔ جائے وقوع پر موجود جی آر پی اور آر پی ایف کی ٹیموں نے لاشوں کو پٹریوں سے ہٹایا اور ان کی شناخت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔
حادثے میں جان گنوانے والوں میں سویتا (28) بیوی راجکمار ساکنہ کماریا تھانہ راج گڑھ مرزا پور، سادھنا (16) ولد وجے شنکر بند، شیو کماری (12) وجے شنکر کی بیٹی اپو دیوی (20) شیام پرساد کی بیٹی سشیلا دیوی (60) ساکنہ موہلری پولیس اسٹیشن، موہلی کی بیوی سوشیلا (60) شامل ہیں۔ کلاوتی دیوی (50)، جناردن یادو کی بیوی، باسوا تھانہ کرما، سون ساکن بھدر شامل ہیں۔
