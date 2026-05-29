کرناٹک: زمین تنازع حل کرنے کے لیے پنچایت جا رہے چھ افراد کا وحشیانہ قتل
اجتماعی قتل کی اس ہولناک واردات سے علاقے میں کشیدگی پھیل گئی ہے۔ جائے وقوع پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔
Published : May 29, 2026 at 10:39 PM IST
وجے پورہ: کرناٹک کے وجے پورہ ضلع میں ایک ہولناک واقعہ سامنے آیا ہے۔ یہاں چڑچن تعلقہ کے گووند پورہ گاؤں میں زمین کے پرانے تنازع پر چھ افراد کو بندوق اور تیز دھار ہتھیاروں سے بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ یہ خونریز واقعہ بھیما تیرا علاقے میں اس وقت پیش آیا جب وہ تنازع حل کرنے کے لیے پنچایت جا رہے تھے۔ اس ہولناک قتل عام کے بعد جائے وقوع پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔
واقعہ کیا ہے؟
موصولہ اطلاع کے مطابق نیرالے اور گولاگی خاندانوں کے درمیان زمین کا تنازع چل رہا تھا۔ معاملے کو بات چیت سے حل کرنے کے لیے چند روز قبل دونوں فریق کے درمیان پنچایت بلائی گئی تھی۔
آج نیرالے خاندان کے لوگ اور ان کے حامی اس معاملے پر دوبارہ بات کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اسی درمیان تاک میں بیٹھے حملہ آوروں نے اچانک ان پر حملہ کر دیا۔ حملہ آوروں نے پہلے اندھا دھند فائرنگ کی، بعد ازاں ان پر تیز دھار ہتھیاروں سے اس وقت تک وار کرتے رہے جب تک کہ وہ مر نہیں گئے۔
ہلاک شدگان کی شناخت
اس ہولناک واردات میں جان گنوانے والے تمام افراد کی شناخت کر لی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق مرنے والوں میں چندو نیرالے، ڈنڈپا نیرالے، شیو پتر نیرالے، راہل نیرالے، سمرتھ نیرالے اور شبیر نداف شامل ہیں۔
علاقے میں شدید کشیدگی
اس اجتماعی قتل کی اطلاع ملتے ہی تھانہ چڑچن کی ایک ٹیم اعلیٰ افسران کے ساتھ فوراً جائے وقوع پر پہنچی۔ پولیس نے تمام لاشوں کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے پولیس کے اعلیٰ افسران جائے وقوع پر موجود ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ قتل کا مقدمہ تھانہ چڑچن میں درج کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔
