دہلی میں 60 لاکھ افراد بینائی کے مسائل سے دوچار، ڈبلیو ایچ او کی رپورٹ میں بڑا انکشاف
رپورٹ کے مطابق، دہلی کی تقریباً 29.5 فیصد آبادی یا تقریباً 60 لاکھ افراد، بصارت سے متعلق مسائل سے متاثر ہیں۔
Published : March 10, 2026 at 9:15 AM IST
نئی دہلی: راجدھانی دہلی میں آنکھوں کی صحت سے متعلق ایک اہم رپورٹ جاری ہوئی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (ڈبلیو ایچ او) کے ریفریکٹو ایرر سیچوئیشن اینالیسس ٹول (RESAT) کے تحت دہلی میں بینائی کے مسائل کا جائزہ لیا گیا۔ یہ رپورٹ ایمس کے ڈاکٹر راجندر پرساد سینٹر فار اوفتھلمک سائنسز نے تیار کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دہلی میں لوگوں کی بڑی تعداد مناسب علاج کے بغیر بینائی کے مسائل کا شکار ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں اور کیا کیا انکشافات کیے گئے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق، دہلی کی تقریباً 29.5 فیصد آبادی، یا تقریباً 60 لاکھ افراد، بینائی سے متعلق مسائل سے متاثر ہیں۔ ان مسائل میں مایوپیا یعنی دور کی چیزیں صاف نہ دکھنا اور پریسبایوپیا، جو عمر بڑھنے کے ساتھ بینائی کی کمزوری شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق، یہ مسئلہ 50 سال سے زائد عمر کے تقریباً 70 فیصد لوگوں میں پایا گیا ہے۔ اسکول جانے کی عمر کے بچوں میں مایوپیا سب سے عام مسئلہ ہے، جس کے پھیلاؤ کی شرح نئی دہلی میں تقریباً 13.1 فیصد درج کی گئی ہے۔
دہلی میں چھ ملین لوگ بینائی کے مسائل سے متاثر
سال 2024 کے اعداد و شمار کے مطابق، دور کی نظر کے علاج کی کوریج 59.8 فیصد تھی، جب کہ نزدیکی نظر کے لیے یہ 47.1 فیصد تھی۔ تاہم، رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ خواتین کو بینائی کے علاج کی خدمات تک مردوں کے مقابلے میں کم رسائی مل رہی ہے۔ دارالحکومت میں آنکھوں کے علاج کے لیے 249 ادارے کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے تقریباً 77 فیصد نجی شعبے میں، جب کہ 14 فیصد سرکاری شعبے میں اور تقریباً 8 فیصد غیر سرکاری ادارے (این جی اوز) چلا رہے ہیں۔
ماہر امراض چشم کی کمی ایک بڑا چیلنج
دہلی میں اس وقت 1,085 ماہر امراض چشم اور 489 آپٹومیٹرسٹ اور ٹیکنیشن خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود، آپٹومیٹرسٹس کی کمی ایک اہم چیلنج بنی ہوئی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ بنیادی طبی سہولیات کی سطح پر مطلوبہ تعداد سے کہیں کم وژن سینٹرز کام کر رہے ہیں۔ مزید برآں، اسکولوں میں بچوں کی آنکھوں کی جانچ کے اسٹیٹس کو بھی تشویشناک قرار دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق صرف 25 فیصد بچوں کو مفت عینکیں فراہم کی گئی ہیں۔
بینائی کے مسائل صحت عامہ کا ایک بڑا مسئلہ
ڈاکٹر راجیندر پرساد سنٹر فار آفتھلمک سائنسز، آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (AIIMS) کے ڈاکٹر پروین وششٹھ نے کہا کہ بینائی کے مسائل دہلی میں صحت عامہ کا ایک بڑا مسئلہ بنتے جا رہے ہیں۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد مناسب تشخیص اور علاج کے بغیر ان مسائل سے متاثر ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر بروقت آنکھوں کا معائنہ کرایا جائے اور مناسب چشمے فراہم کیے جائیں تو ان مسائل پر بڑی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔
ڈاکٹر وششٹھ نے کہا کہ بنیادی طبی سہولیات میں بینائی کے مراکز کو وسعت دینا، اسکولوں میں آنکھوں کی باقاعدہ جانچ، اور تربیت یافتہ آنکھوں کے طبی کارکنوں کی دستیابی کو یقینی بنانا بہت ضروری ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر حکومت اور طبی ادارے مل کر کام کریں تو آنکھوں سے متعلق ان مسائل میں خاطر خواہ کمی لائی جا سکتی ہے اور لوگوں کو آنکھوں کے علاج کی بہتر خدمات مل سکتی ہیں۔
