اوڈیشہ: کالاہانڈی میں سیپٹک ٹینک میں دم گھٹنے سے چھ افراد کی موت، معاوضے کا اعلان
کالاہانڈی میں ٹوائلٹ ٹینک کے اندر مبینہ طور پر زہریلی گیس سے دم گھٹنے کی وجہ سے چھ افراد ہلاک ہو گئے۔
Published : May 26, 2026 at 3:44 PM IST
کالاہانڈی: اڈیشہ کے کالاہانڈی ضلع میں سیپٹک ٹینک کے اندر دم گھٹنے سے چھ افراد کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ ضلع کے مدن پور رام پور علاقے کے گوڑا کرلاکھونٹا گاؤں میں پیش آیا۔ مرنے والوں میں تین مستری، ایک مزدور، مکان مالک اور اس کا بیٹا شامل ہے۔
اس واقعے میں ایک اور مزدور شدید طریقے سے متاثر ہوا ہے جسے علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب مزدور سینٹرنگ (تعمیراتی سامان) کو ہٹانے کے لیے نئے تعمیر شدہ ٹوائلٹ ٹینک میں داخل ہوئے۔
بتایا جاتا ہے کہ دم گھٹنے کے بعد وہ ٹینک کے اندر بے ہوش ہو گئے۔ دوسروں نے بھی انہیں بچانے کی کوشش کی اور ایک ایک کر کے ٹینک میں گھس گئے لیکن وہ بھی بے ہوش ہو گئے۔
اطلاع ملنے پر مقامی افراد اور انتظامیہ کی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں اور امدادی کارروائیاں شروع کیں۔ ریسکیو ٹیموں نے تمام متاثرین کو ٹینک سے باہر نکالا اور فوری طور پر مدن پور رام پور کمیونٹی ہیلتھ سینٹر پہنچایا۔ زخمی مزدور کی حالت تشویشناک ہے اور اس کا علاج جاری ہے۔ مدن پور رام پور پولیس جائے وقوع پر پہنچی اور واقعہ کی تحقیقات شروع کردی۔
مرنے والوں میں گوڑا کرلاکھونٹا گاؤں کے نمن پال (مکان مالک) اور ان کے بیٹے آکاش پال، عدل ماجھی، ماٹوگانڈہ گاؤں کے منورنجن ہاٹی، ڈوٹا گاؤں کے چندا جال اور وپل جال شامل ہیں۔
کیسنگا پولس کے ایس ڈی پی او سندیپ ماجھی نے بتایا کہ ہاتیکھوج گاؤں کے رہائشی زخمی مزدور پنکج بھوئی کو ابتدائی طور پر نازک حالت میں مدن پور رام پور کمیونٹی ہیلتھ سینٹر میں داخل کرایا گیا تھا۔ بعد ازاں اسے بھوانی پٹنہ کے ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔
وزیر اعلیٰ موہن چرن ماجھی نے کالاہانڈی ضلع کے مدن پور رام پور میں پیش آئے اس المناک حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے مرنے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ مزید برآں، وزیر اعلیٰ نے مرنے والوں کے ہر خاندان کے لیے وزیر اعلیٰ ریلیف فنڈ سے چار لاکھ روپے کے گرانٹ کا اعلان کیا۔
