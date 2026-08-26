وجے پورہ میں بھوتنل جھیل سے چھ لاشیں برآمد
وجے پورہ شہر کی تاریخی بھوتنل جھیل سے چھ لوگوں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔
Published : August 26, 2026 at 10:51 AM IST
وجے پورہ: وجے پورہ شہر کے مضافات میں واقع تاریخی بھوت نالا جھیل سے بدھ کے روز چھ لاشیں ملی ہیں۔ جھیل کے کنارے دو بچوں اور چار خواتین کی لاشیں تیرتی ہوئی پائی گئیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی اصل وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے، تاہم شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ جھیل دیکھتے ہوئے پھسل کر گر گئے ہوں گے۔
سٹی ڈی وائی ایس پی (DySP) ناگراج، آدرش نگر پولیس اسٹیشن کے پی ایس آئی (PSI) سیتارام لامانی، عملے اور فائر بریگیڈ کے اہلکاروں نے جائے وقوعہ کا دورہ کیا، لاشوں کو جھیل سے نکال کر ضروری کارروائی شروع کی۔
مرنے والوں کے نام اور پتے ابھی تک معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ پولیس نے جھیل کے کنارے پر تیرتی لاشوں کی شناخت شروع کر دی ہے۔ اصل معلومات تفتیش اور پوسٹ مارٹم کے بعد ہی سامنے آ سکیں گی۔
(مزید تفصیلات کا انتظار ہے)