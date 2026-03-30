جموں و کشمیر میں فوت ہونے والے سیتاپور کے فوجی کو الوداع کرنے جمع ہوا بڑا ہجوم، پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ آخری رسومات
سیتاپور کے ہرگاؤں اسمبلی حلقہ کے پکاریا دھاپو پور گاؤں کے رہنے والے اگنی ویر اندرجیت گپتا کپواڑہ میں ڈیوٹی کے دوران فوت ہو گئے۔
Published : March 30, 2026 at 3:57 PM IST
سیتا پور، اترپردیش: اگنی ویر اندراجیت گپتا کی گزشتہ اتوار کو پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ آخری رسومات ادا کی گئیں۔ بڑی تعداد میں مقامی باشندوں نے فوت ہوئے اندراجیت گپتا کی آخری رسومات میں شرکت کی اور انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے "بھارت ماتا کی جے" اور "شہید کی جے" (بھارت ماتا کی جے) کے نعرے لگائے۔ اگنی ویر اندراجیت گپتا گزشتہ جمعہ کو کپواڑہ میں ڈیوٹی کے دوران فوت ہوئے تھے۔
اگنی ویر سپاہی اندرجیت گپتا کا تعلق ایک فوجی گھرانے سے تھا۔ والد ارجن لال ہندوستانی فوج سے ریٹائرڈ فوجی ہیں اور ان کا بھائی اس وقت بہار میں بی ایس ایف میں تعینات ہے۔ اندراجیت، 2022 میں اگنی ویر کے طور پر بھرتی ہوئے، غیر شادی شدہ تھے اور فی الحال جموں و کشمیر کے چیلنجنگ سری نگر کپواڑہ سیکٹر میں تعینات تھے۔
اگنی ویر سپاہی اندرجیت گپتا کا جسد خاکی
اطلاعات کے مطابق وہ گزشتہ جمعہ کو ڈیوٹی کے دوران دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ اگنی ویر سپاہی اندرجیت گپتا کا جسد خاکی اتوار کو ان کے آبائی گاؤں پکاریا دھاپو پور لایا گیا۔ اگنی ویر کے سپاہی اندراجیت گپتا کے جنازے کے جلوس میں ہزاروں لوگ جمع ہوئے، "بھارت ماتا کی جے" اور "امر رہے اندراجیت" کے نعرے لگاتے ہوئے، اپنے ہیرو کو روتے ہوئے الوداع کیا۔
فوجی کو گارڈ آف آنر اور آخری سلامی
فوجی دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا اور آخری سلامی دی۔ آخری رسومات میں ریاستی حکومت کے وزیر جیل خانہ جات سریش راہی، بی جے پی کے ضلع صدر راجیش شکلا، سچن مشرا، جوڈیشل مجسٹریٹ جناردھن پرساد، نائب تحصیلدار وسندھرا ترپاٹھی، رامہیت بھارتی کے علاوہ بڑی تعداد میں انتظامی افسران اور معززین موجود تھے۔