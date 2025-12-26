اتر پردیش میں ایک اور بی ایل او کی خودکشی، پولیس تفتیش جاری
سیتاپور پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ پورے معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔
Published : December 26, 2025 at 3:10 PM IST
سیتاپور: اتر پردیش میں ایس آئی آر کے فرائض انجام دینے والی ایک اور بی ایل او نے اپنی جان لے لی۔ جھانسی، فتح پور، گونڈا اور مرادآباد میں بی ایل او کے خودکشی کرنے کے پچھلے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ سیتاپور پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ پورے معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔
اسٹیشن ہاؤس آفیسر انسپکٹر راکیش کمار گپتا نے بتایا کہ بی ایل او امیش (30)سالہ رام پور کلا تھانے کے لیا گاؤں کے رہنے والے تھے۔ وہ دریا پور کے پرائمری اسکول میں کام کرتے تھے، جو اٹیریا تھانے کے علاقے میں واقع ہے۔ وہ اٹاریہ قصبہ میں کرائے کے مکان میں مقیم تھے۔ پولیس کو ان کی خودکشی کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ جب پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی تو پتہ چلا کہ انہوں نے پھانسی لگا کر خودکشی کی ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ اہل خانہ کی شکایت پر مزید کارروائی کی جائے گی۔ پولس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔
امیش کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ انہیں حال ہی میں ایس آئی آر کے عہدے پر تفویض کیا گیا ہے۔ وہ ایک بی ایل او کے فرائض بھی انجام دے رہے تھے۔ اسی دوران انہوں نے خودکشی کر لی۔
بی ایل او پہلے ہی یوپی میں اپنی جان لے چکے ہیں
25 نومبر کو گونڈہ کے تراب گنج تحصیل میں جیت پور ماجھا پرائمری اسکول کے اسسٹنٹ ٹیچر وپن یادو نے خودکشی کرلی۔ وہ ایک ایس آئی آر کے فرائض سرانجام دے رہے تھے۔ 26 نومبر کو بینڈکی کے کھجوہا کے ایک بی ایل او سدھیر کوری نے اپنی شادی سے ایک دن پہلے پھانسی لگا کر خودکشی کر لی۔
30 نومبر کو مراد آباد کے بھوجپور تھانہ علاقے کے باہری برہمنن کے ایک بی ایل او سرویش سنگھ (45)سالہ نے اپنی جان لے لی۔
10 دسمبر کو بھان پورہ گاؤں کے رہنے والے اور بی ایل او کے طور پر کام کرنے والے ایمپلائمنٹ آفیسر ناتھورام آریہ نے خودکشی کی کوشش کی۔