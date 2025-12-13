کرناٹک ’ووٹ چوری‘ مقدمہ: سابق بی جے پی ایم ایل اے سمیت سات افراد کے خلاف چارج شیٹ داخل
خصوصی تحقیقاتی ٹیم کی طرف سے داخل کردہ چارج شیٹ 5,994 ووٹروں کے ناموں کو ہٹانے کی مبینہ کوششوں سے متعلق ہے۔
Published : December 13, 2025 at 2:18 PM IST
بنگلور: کرناٹک میں 2023 کے اسمبلی انتخابات کے دوران آلند اسمبلی حلقے میں مبینہ ’ووٹ چوری‘ معاملے کی تحقیقات کر رہی خصوصی تحقیقاتی ٹیم (ایس آئی ٹی) نے سات افراد کے خلاف چارج شیٹ داخل کر دی ہے۔ ان میں سابق بی جے پی ایم ایل اے سُبھاش گتہ دار، ان کا بیٹا ہرش آنند گتہ دار اور ان کا قریبی ساتھی بھی شامل ہے۔
ایس آئی ٹی نے بنگلور کی فرسٹ ایڈیشنل چیف میٹروپولیٹن مجسٹریٹ عدالت میں چارج شیٹ پیش کی، جس میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ 5,994 ووٹروں کے نام ووٹر لسٹ سے غیر قانونی طور پر حذف کرانے کی کوشش کی گئی۔ سی آئی ڈی ذرائع کے مطابق یہ چارج شیٹ 22 ہزار سے زائد صفحات پر مشتمل ہے، جس میں ووٹروں کے نام حذف کرنے کے طریقۂ کار کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔
چارج شیٹ میں جن افراد کو ملزم بنایا گیا ہے ان میں آلند کے چار مرتبہ ایم ایل اے رہ چکے سُبھاش گتہ دار، ان کا بیٹا ہرش آنند گتہ دار، پرسنل سیکریٹری ٹپّی رودرا، گلبرگہ کے تین ڈیٹا سینٹر آپریٹرز اکرم پاشا، مکرم پاشا اور محمد اشفاق، نیز مغربی بنگال کے بپی آدھیا شامل ہیں۔
بپی آدھیا اس کیس میں گرفتار ہونے والے پہلے شخص تھے۔ الزام ہے کہ وہ ’او ٹی پی بازار‘ نامی ویب سائٹ چلاتے تھے جو ایک امریکی پلیٹ فارم سے منسلک تھی اور ’او ٹی پی بائی پاس‘ کی سہولت فراہم کرتی تھی۔ بعد میں اسے ضمانت مل گئی۔ ذرائع کے مطابق ایک خصوصی عدالت نے سُبھاش گتہ دار، ان کے بیٹے اور ٹپّی رودرا کو پہلے ہی پیشگی ضمانت دے دی تھی۔
ہفتہ کے روز ہرش آنند گتہ دار نے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اور ان کے والد کو جھوٹے مقدمے میں پھنسایا گیا ہے۔ ادھر بنگلور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیوکمار نے کہا کہ ’ووٹ چوری‘ کے خلاف مہم فریڈم پارک، بنگلور سے شروع ہو چکی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اتوار کو دہلی کے رام لیلا میدان میں ووٹ چوری کے خلاف ایک بڑا احتجاجی جلسہ منعقد کیا جائے گا جس میں ہزاروں افراد شرکت کریں گے۔
شیوکمار کے مطابق ریاست بھر کے کانگریس قائدین اور 100 سے زائد ارکانِ اسمبلی اس احتجاج میں شامل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس ایم پی راہل گاندھی نے اس احتجاج کا اہتمام کیا ہے جبکہ اے آئی سی سی صدر ملکارجن کھڑگے اس مہم کی قیادت کر رہے ہیں۔