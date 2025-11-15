آندھرا پردیش شراب گھوٹالہ: ایس آئی ٹی نے ممبئی کے تاجر انیل چوکھرا کو گرفتار کرلیا
اس معاملے میں ملزم نمبر 49 چوکھرا کو ایس آئی ٹی نے گرفتار کرلیا، اسے اے سی بی کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔
امراوتی: آندھرا پردیش پولیس کی خصوصی تحقیقاتی ٹیم نے جمعہ کو ممبئی کے تاجر انیل چوکھرا کو مبینہ طور پر 1,000 کروڑ کے شراب گھوٹالہ کے سلسلے میں گرفتار کیا جو وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے دور حکومت میں ہوا تھا۔ اطلاعات کے مطابق چوکھرا، جو اس کیس میں ملزم نمبر 49 ہے، کو تھانے کی بیلا پور عدالت میں پیش کیا گیا اور ٹرانزٹ وارنٹ پر وجئے واڑہ لایا جا رہا ہے۔ چوکھرا اسے کو ہفتہ کو اے سی بی کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔
ایس آئی ٹی کے مطابق، انیل چوکھرا نے درجنوں شیل کمپنیاں بنانے اور چلانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا جو اس وقت کی حکومت کے عہدیداروں کو فنڈز و نقد رشوت دینے کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ تفتیش کاروں کے مطابق، رشوت کی ادائیگی مبینہ طور پر ان کمپنیوں کی طرف سے کی گئی تھی جنہوں نے وائی ایس آر کانگریس پارٹی حکومت میں سب سے زیادہ شراب سپلائی آرڈر حاصل کیے تھے۔ تفتیش کاروں نے بتایا کہ انیل نے وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے گروہ کی جانب سے منی روٹنگ اور لانڈرنگ کے لیے بڑے پیمانے پر شیل کمپنیاں قائم کی گئیں۔
ایس آئی ٹی نے پایا کہ اڑان ڈسٹلریز، ایس پی وائی ایگرو انڈسٹریز، اور لیلا ڈسٹلریز، جنہوں نے وائی ایس آر سی پی کی مدت کے دوران شراب کی سپلائی کے بڑے معاہدے حاصل کیے، راج کیسر ریڈی (A-1) اور موپیڈی اویناش ریڈی (A-7) کی نگرانی میں چلائے جاتے تھے۔ ان تینوں کمپنیوں نے مجموعی طور پر 77.55 کروڑ روپے ممبئی کی شیل کمپنیوں کی طرف موڑ دیے جن میں اولوک ملٹی وینچرز پرائیویٹ لمیٹڈ (A-11)، کرپتی انٹرپرائزز پرائیویٹ لمیٹڈ (A-12)، کنیسنا ملٹی وینچرز پرائیویٹ لمیٹڈ (A-13) اور وشال انٹرپرائزز (A-19) شامل ہیں۔ ان تمام اداروں کو مبینہ طور پر انیل چوکھرا نے ہینڈل کرتا تھا۔
اسی طرح رقم کو 32 اضافی شیل کمپنیوں میں منتقل کیا گیا، جہاں سے فنڈز وائی ایس آر کانگریس پارٹی گروہ کو مختلف شکلوں میں منتقل کیے گئے۔ ایس آئی ٹی کا کہنا ہے کہ آڈٹ کے دوران پتہ لگانے سے بچنے اور جرم کو چھپانے کے لیے متعدد سطحوں پر لین دین کیے گئے۔ تفتیش کاروں نے دریافت کیا کہ 35 شیل کمپنیاں انیل چوکھرا کے کنٹرول میں تھیں، جنہیں فرضی ناموں اور ڈمی ڈائریکٹرز کا استعمال کرتے ہوئے بنایا گیا تھا۔ اس نے مبینہ طور پر جھوٹے دستاویزات تیار کئے اور رقم کو لانڈر کرنے کے لیے دھوکہ دہی کے تجارتی لین دین میں مصروف رہا۔