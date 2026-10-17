اے ایم یو سمیت دنیا بھر میں منایا جارہا ہے یوم سرسید، یونیورسٹی میں خصوصی تقریبات کا اہتمام
سرسید ڈے ہر سال 17 اکتوبر کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی سر سید احمد خان کی یومِ پیدائش کی مناسبت سےمنایا جاتا ہے۔
Published : October 17, 2026 at 10:16 AM IST
علی گڑھ: 17 اکتوبر کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی (اے ایم یو) کے بانی، سرسید احمد خان کا یومِ پیدائش منایا جاتا ہے۔ اس موقع کی مناسبت سے یونیورسٹی میں خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے، جن کی تیاریاں ایک روز قبل ہی مکمل کر لی گئی تھیں۔
اپنے پیغام میں، اے ایم یو کی وائس چانسلر پروفیسر نعیمہ خاتون نے سرسید کے وژن کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے اور یونیورسٹی کے سابق طلبہ (ایلومنائی) کے کردار کو مزید بڑھانے پر زور دیا ہے۔
17 اکتوبر کو سرسید احمد خان کا یومِ پیدائش منانا، ان کی دور اندیشی، ان کی تعلیمی تحریک اور سماجی اصلاح کے لیے کی گئی ان کی کوششوں پر غور کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، جس سے ان کے مشن کی آج بھی افادیت اور اہمیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔
سرسید احمد خان نے اپنی مشہور کتاب 'اسبابِ بغاوتِ ہند' میں 1857 کی بغاوت کے اسباب کا تجزیہ کیا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ معاشرے کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ موجودہ حالات کو سمجھا جائے، ان سے سیکھا جائے اور علم کے حصول کے لیے نئی راہیں ہموار کی جائیں۔
یہی فلسفہ 'علی گڑھ تحریک' کی نظریاتی بنیاد بنا۔ اس تحریک میں 'محمڈن اینگلو اورینٹل کالج' کا قیام ایک اہم سنگِ میل ثابت ہوا، جو بعد میں ترقی کر کے 'علی گڑھ مسلم یونیورسٹی' کی شکل اختیار کر گیا۔
سرسید کی خدمات صرف شعبہ تعلیم تک محدود نہیں تھیں۔ انہوں نے اپنی تصنیف 'آثار الصنادید' میں دہلی کی تاریخی عمارتوں اور تعمیراتی ورثے کو دستاویزی شکل دی، جبکہ 'تہذیب الاخلاق' کے ذریعے انہوں نے سماجی اور فکری اصلاح کو فروغ دیا۔
ان کی تحریروں میں معقولیت، اخلاقیات، رواداری اور آزادانہ سوچ کی جھلک ملتی ہے، یہ وہ اقدار ہیں جو آج بھی ان کے مشن کی بنیاد ہیں۔ اے ایم یو نے خود کو ایک ایسے ادارے کے طور پر منوایا ہے جو ملک بھر کے مختلف ریاستوں، زبانوں، ثقافتوں اور سماجی پس منظر رکھنے والے طلبہ کو تعلیم فراہم کرتا ہے۔
اس تنوع کی وجہ سے، اس یونیورسٹی کو اکثر "منی انڈیا" کہا جاتا ہے۔ تاہم، یہ شناخت محض فخر کی بات نہیں ہے، اس میں باہمی ہم آہنگی، شمولیت، تعلیمی فضیلت اور قومی ترقی کے لیے مشترکہ ذمہ داری بھی شامل ہے۔
سر سید کے ورثے کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری اب نئی نسل کے کاندھوں پر ہے۔ اس تصور کو ایک 'ریلے ریس' میں تھامے جانے والے مشعل کی مانند سمجھا جا سکتا ہے۔ سر سید نے ایک کٹھن دور میں تعلیم اور اصلاح کی مشعل تھامی، بعد کی نسلوں نے اسے آگے بڑھایا، اور اب موجودہ معاشرے کا فرض ہے کہ وہ اگلی نسل کے حوالے کرنے سے پہلے اس مشعل کو مزید مستحکم کرے۔
اے ایم یو کے پبلک ریلیشنز آفیسر، عمر پیرزادہ نے نشاندہی کی کہ مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، بائیو ٹیکنالوجی اور سائنسی تحقیق جیسے شعبے تیزی سے ترقی کر رہے ہیں۔ ایسے دور میں، یونیورسٹی کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ اپنے طلباء کو مستقبل کے چیلنجوں کے لیے تیار کرے جس میں اے ایم یو کے سابق طلباء اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔
سابق طلباء، اسکالرشپس، انٹرنشپس، تحقیقی تعاون، تکنیکی تربیت، پیشہ ورانہ رہنمائی اور کاروباری مواقع فراہم کر کے طلباء کی مدد کر سکتے ہیں۔ تکنیکی شعبے سے وابستہ افراد ڈیجیٹل مہارتوں کے فروغ میں حصہ ڈال سکتے ہیں، طبی شعبے کے ماہرین نوجوان طلباء کی رہنمائی کر سکتے ہیں، اور کاروباری افراد روزگار اور خود روزگاری کے نئے مواقع پیدا کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔
اس مقصد کے حصول کے لیے، سابق طلباء کی انجمنوں کو محض سماجی میل ملاپ کے اجتماعات سے آگے بڑھ کر یونیورسٹی اور معاشرے کے درمیان ایک فعال پل کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ طلباء کو روزگار، جدت طرازی، تحقیق اور بین الاقوامی اشتراکِ عمل سے جوڑنے کے لیے منظم کوششیں ناگزیر ہیں۔
اے ایم یو کے طلباء، سابق طلباء اور پوری یونیورسٹی کمیونٹی کو ورثے میں محض ایک ادارہ یا ڈگری نہیں ملی، بلکہ ایک ایسے مشن کی ذمہ داری ملی ہے جو معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سر سید کو خراجِ تحسین پیش کرنے کا حقیقی طریقہ یہ ہوگا کہ ان کے ورثے کو محض یاد ہی نہ رکھا جائے، بلکہ علم، رواداری، سائنسی مزاج اور نئے مواقع پیدا کرتے ہوئے اسے مزید وسعت اور تقویت دی جائے۔
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