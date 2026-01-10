ایس آئی آر ریکارڈ کو بہتر کرنے کے بجائے ووٹروں کے ناموں کو حذف کرنے کا عمل ہے، ممتا بنرجی
ممتا بنرجی نے دعویٰ کیا کہ معمولی املا یا عمر کی غلطیوں کی وجہ سے عام لوگوں کو جبری سماعت، ہراساں کرنے کا سامنا ہے۔
Published : January 10, 2026 at 10:04 PM IST
کولکاتہ: مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے ہفتہ کو چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو ایک خط لکھ کر الزام لگایا ہے کہ ووٹر لسٹ کے خصوصی نظر ثانی (ایس آئی آر) کے عمل کو ریکارڈ درست کرنے کے بجائے ووٹروں کے ناموں کو حذف کرنے کی مشق بنایا گیا ہے۔ایس آئی آر شروع ہونے کے بعد کمار کو اپنے تیسرے خط میں، بنرجی نے الیکشن کمیشن پر سیاسی تعصب، بے حسی اور من مانی کا الزام لگایا۔
تین صفحات پر مشتمل خط میں، انہوں نے کہا کہ سماعت کا عمل بڑی حد تک مکینیکل ہو گیا ہے، مکمل طور پر تکنیکی اعداد و شمار سے چلتا ہے، اور اس میں صوابدید، حساسیت اور انسانی نقطہ نظر کی مکمل کمی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس عمل کا مقصد نہ تو تصحیح کرنا ہے اور نہ ہی نام شامل کرنا ہے بلکہ صرف ناموں کو حذف کرنا ہے۔
ممتا بنرجی نے دعویٰ کیا کہ معمولی املا یا عمر کی غلطیوں کی وجہ سے عام لوگوں کو جبری سماعت، ہراساں کرنے اور اجرت میں کمی کا سامنا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے شادی کے بعد کنیت تبدیل کرنے والی خواتین کو درپیش مشکلات پر بھی روشنی ڈالی اور کہا کہ ان سے اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔
انہوں نے کچھ انتخابی حلقوں میں لاجسٹک عدم مطابقتوں کے منتخب ہدف، مغربی بنگال میں ایک علیحدہ پورٹل کے استعمال اور دیگر نظاموں میں تبدیلیوں کے بارے میں بھی تشویش کا اظہار کیا جس سے عہدیداروں میں الجھن پیدا ہو رہی ہے۔
وزیر اعلیٰ نے تارکین وطن کارکنوں اور ریاست سے باہر رہنے والے لوگوں کے لیے بھی تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ صرف چند منتخب ووٹروں کو ہی مجاز خاندان کے افراد کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی اجازت دی گئی تھی، جس سے بہت سے دوسرے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
نوبل انعام یافتہ امرتیہ سین، شاعر جوئے گوسوامی، اداکار اور ایم پی دیپک ادھیکاری، اور کرکٹر محمد شامی سمیت کئی نامور شخصیات کو طلب کیے جانے کی طرف توجہ مبذول کراتے ہوئے انہوں نے سوال کیا کہ کیا یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے سراسر بے دلی نہیں ہے؟
الیکشن کمیشن سے اصلاحی کارروائی کرنے پر زور دیتے ہوئے، بنرجی نے کہا، "اگرچہ بہت دیر ہو چکی ہے، امید ہے کہ حکمت غالب آئے گی اور ریاست کے عام شہریوں کو درپیش مشکلات، تکلیف اور تکالیف کو دور کرنے کے لیے آپ کی طرف سے مناسب اصلاحی اقدامات کیے جائیں گے۔"