جھارکھنڈ میں ووٹر لسٹ کا خصوصی جائزہ، 43.61 لاکھ نام حذف، الیکشن کمیشن نے دعوے اور اعتراضات کی مدت کا اعلان کر دیا
الیکشن کمیشن نے اعلان کیاکہ ابتدائی ووٹر فہرست پر دعوے اور اعتراضات داخل کرنے کی مدت 5 اگست سے 4 ستمبر تک مقررکی گئی ہے۔
Published : August 5, 2026 at 9:05 PM IST
رانچی : الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) کی جانب سے جھارکھنڈ میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) کے تحت ووٹر فہرستوں کی جامع نظرثانی کے بعد بدھ کے روز جاری کردہ ابتدائی انتخابی فہرست سے 43 لاکھ 61 ہزار 987 ووٹروں کے نام حذف کر دیے گئے ہیں۔ اس نظرثانی کے بعد ریاست میں رجسٹرڈ ووٹروں کی مجموعی تعداد 2 کروڑ 64 لاکھ 63 ہزار 236 سے کم ہو کر 2 کروڑ 21 لاکھ ایک ہزار 249 رہ گئی ہے۔
ریاستی چیف الیکٹورل آفیسر (سی ای او) کے روی کمار نے بتایا کہ حذف کیے گئے ووٹروں کا تعلق بنیادی طور پر غیر حاضر، دوسرے مقام پر منتقل، وفات پانے والے اور دوہری اندراج یعنی اے ایس ڈی ڈی زمرے سے ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 4 لاکھ 38 ہزار 596 ووٹروں کے نام ایک سے زیادہ مقامات پر درج تھے، جبکہ 7 لاکھ 63 ہزار 903 افراد کو وفات یافتہ قرار دیا گیا۔ اسی طرح 14 لاکھ 50 ہزار 810 ووٹر اپنے درج شدہ پتوں پر موجود نہیں پائے گئے، جبکہ ایک لاکھ 16 ہزار 484 افراد کو غیر ملکی شہری یا دیگر متعلقہ زمروں میں رکھا گیا۔
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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के. रवि कुमार ने राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के अवसर पर मीडिया के प्रतिनिधियों को संबोधित किया।@ECISVEEP @SpokespersonECI #NewVoters pic.twitter.com/CnS0224gsc— Chief Electoral Officer, Jharkhand (@ceojharkhand) August 5, 2026
الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ ابتدائی ووٹر فہرست پر دعوے اور اعتراضات داخل کرنے کی مدت 5 اگست سے 4 ستمبر تک مقرر کی گئی ہے۔ اگر کسی اہل ووٹر کا نام فہرست سے غائب ہے تو وہ مقررہ فارم (فارم 6) جمع کرا کے اپنا اندراج کرا سکتا ہے۔ کے روی کمار نے بتایا کہ یکم اکتوبر 2024 کے بعد پہلی مرتبہ نئے ووٹروں کا اندراج کیا جا رہا ہے۔ اس کے تحت وہ تمام نوجوان جن کی عمر یکم اکتوبر 2024 سے یکم اکتوبر 2026 کے درمیان 18 برس مکمل ہوئی ہے، ووٹر کے طور پر رجسٹریشن کے اہل ہوں گے۔
انہوں نے کہا کہ نئے ووٹروں کی سہولت کے لیے ریاست کے مختلف کالجوں اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ نوجوان آسانی سے اپنا اندراج کرا سکیں۔ الیکشن کمیشن نے پولنگ اسٹیشنوں کی ازسرنو تنظیم بھی کی ہے، جس کے بعد ریاست میں پولنگ مراکز کی تعداد 29 ہزار 571 سے بڑھ کر 31 ہزار 892 ہو گئی ہے، جبکہ 68 پولنگ بوتھوں کو ضم کیا گیا ہے۔ چیف الیکٹورل آفیسر کے مطابق اس تبدیلی کا مقصد ایک ہی خاندان کے تمام ووٹروں کو ممکنہ حد تک ایک ہی پولنگ اسٹیشن سے منسلک کرنا ہے۔
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اسی سلسلے میں صرف ہاٹیہ اسمبلی حلقے میں 82 نئے پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں، جس کے بعد وہاں پولنگ بوتھوں کی تعداد 496 سے بڑھ کر 578 ہو گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ابتدائی فہرست کا بغور جائزہ لیں اور اگر کسی قسم کی غلطی، نام کی عدم موجودگی یا دیگر اعتراضات ہوں تو مقررہ مدت کے اندر متعلقہ انتخابی دفتر میں درخواست جمع کرائیں۔