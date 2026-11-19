ایس آئی آر حیدرآباد: ووٹر لسٹ سے لاکھوں رائے دہندگان کے نام خارج، بحال ہوئے صرف پندرہ
تلنگانہ میں بالخصوص حیدرآباد اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ووٹر لسٹ سے لاکھوں رائے دہندگان کے نام حذف کر دیے گئے ہیں۔
Published : November 19, 2026 at 2:02 PM IST
حیدرآباد: تلنگانہ میں بالخصوص حیدرآباد اور اس کے مضافاتی علاقوں میں ووٹر لسٹ سے لاکھوں رائے دہندگان کے نام حذف کر دیے جانے کے خلاف عوامی تنظیموں نے بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کیے ہیں۔ ان تنظیموں کا الزام ہے کہ خصوصی جامع نظرِ ثانی مہم (SIR) کے دوران ملک بھر میں لاکھوں شہریوں کے نام ووٹر لسٹ سے کاٹ دیے گئے ہیں۔
عوامی احتجاج کے جواب میں الیکشن کمیشن آف انڈیا نے رواں ماہ کی 6 تاریخ کو ایک ہدایت نامہ جاری کیا تھا، جس میں ان ووٹروں کو انصاف فراہم کرنے کی ہدایت دی گئی تھی جن کے نام شماریاتی فارم (Enumeration Form) جمع نہ کرانے یا کسی دیگر تکنیکی وجہ سے خارج کر دیے گئے تھے۔ تاہم، الزام ہے کہ شہری حکام نے ان ہدایات کو نظر انداز کر دیا ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں لاکھوں ووٹ منسوخ کیے گئے، وہیں اب تک صرف 15 افراد کے نام ہی ووٹر لسٹ میں دوبارہ شامل ہو پائے ہیں۔
لاکھوں ووٹ منسوخ، بحالی کی رفتار انتہائی سست
جن رائے دہندگان نے شماریاتی فارم جمع نہ کرانے کی وجہ سے اپنا حقِ رائے دہی کھو دیا تھا، انہوں نے متعلقہ بوتھ لیول آفیسرز (BLOs) سے رجوع کر کے اپنے ووٹنگ حقوق بحال کرنے کی اپیل کی۔ بی ایل اوز کی جانب سے نئی درخواست دینے کے مشورے کے بعد متاثرہ شہریوں نے دوبارہ اندراج کے لیے 'فارم-6' جمع کرایا۔
اعداد و شمار کے مطابق حیدرآباد ضلعی انتخابی محکمے کو اب تک ایسی 1,300 درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جبکہ اس سروے کے نتیجے میں ضلع کے 19,41,444 افراد اپنے ووٹ کے حق سے محروم ہو چکے ہیں۔ حکام نے ان ووٹروں کو 'اے ایس ڈی ڈی' (ASDD - غیر حاضر، منتقل شدہ، متوفی، یا ڈپلیکیٹ) فہرست میں شامل کر دیا ہے، لیکن اب تک ان منسوخ شدہ ووٹوں کا ایک فیصد حصہ بھی بحال نہیں کیا جا سکا ہے۔
یکم جنوری 2025 کی فہرست کے مقابلے میں اسمبلی حلقوں کی صورتحال
مختلف اسمبلی حلقوں کے جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی تعداد میں نام حذف ہونے کے باوجود بحالی کا عمل نہ ہونے کے برابر ہے:
- مشیرآباد: اس حلقے میں ریاست بھر میں سب سے زیادہ 45.27 فیصد رائے دہندگان کے نام حذف کیے گئے، لیکن یہاں صرف 4 افراد کو ہی واپس فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔
- سکندرآباد کنٹونمنٹ: یہاں 42.85 فیصد ووٹ منسوخ کیے گئے، جبکہ بحالی کے عمل کے ذریعے صرف 3 ووٹ ہی فہرست میں واپس آ سکے ہیں۔
- عنبرپیٹ: اس حلقے میں 42.61 فیصد ووٹ خارج کیے گئے تھے، جن میں سے محض 5 افراد کے نام دوبارہ شامل کیے گئے ہیں۔
- سکندرآباد: یہاں 40 فیصد ووٹ ہٹائے گئے اور صرف 3 شہریوں کو ووٹ دینے کا حق واپس ملا۔
کئی حلقوں میں ایک بھی ووٹ بحال نہ ہو سکا
دوسری جانب، کئی اہم اسمبلی حلقوں میں بڑی تعداد میں رائے دہندگان کے نام کٹنے کے باوجود ایک بھی فرد کا نام دوبارہ درج نہیں ہو سکا۔ ان حلقوں میں صنعت نگر (45.24%)، ملک پیٹ (44.69%)، ایل بی نگر (44.48%)، جوبلی ہلز (44.19%)، سیری لنگم پلی (42.59%)، خیرت آباد (42.18%)، اور مہیشورم (41.02%) شامل ہیں، جہاں سے بحالی کا تناسب صفر رہا ہے۔
حیدرآباد ضلعی انتخابی محکمے کا مؤقف
جب اس سنگین صورتحال کے بارے میں حیدرآباد ضلعی انتخابی محکمے سے استفسار کیا گیا، تو حکام نے بتایا کہ 'اے ایس ڈی ڈی' (غیر حاضر، منتقل شدہ، متوفی، یا ڈپلیکیٹ) فہرست میں شامل 1,300 متاثرہ افراد نے 'فارم-6' کے ذریعے نئے ووٹر رجسٹریشن کے لیے درخواستیں جمع کرا دی ہیں، جن پر ضابطے کے مطابق کارروائی کی جا رہی ہے۔