گجرات میں 17 لاکھ سے زائد ووٹر مردہ پائے گئے، ایس آئی آر کے دوران چونکا دینے والی معلومات سامنے آگئیں
گجرات میں ایس آئی آر کا کام جاری ہے، جہاں ووٹر لسٹ میں 17 لاکھ سے زیادہ مردہ ووٹرز پائے گئے۔
By PTI
Published : December 5, 2025 at 9:36 AM IST
احمدآباد: چیف الیکٹورل آفیسر کے دفتر نے جمعرات کو بتایا کہ گجرات میں انتخابی فہرستوں کی ایک خصوصی جانچ پڑتال (ایس آئی آر) نے انکشاف کیا ہے کہ 1.7 ملین سے زیادہ متوفی افراد کے نام ابھی بھی ریاست کی ووٹر لسٹ میں موجود ہیں۔ جانچ پڑتال کا عمل 4 نومبر کو شروع ہوا، جب بوتھ سطح کے افسران نے اپنے اپنے علاقوں میں فارم تقسیم کرنا شروع کیا۔ فہرست کو درست اور اپ ڈیٹ کرنے کو یقینی بنانے کے لیے یہ عمل 11 دسمبر تک جاری رہے گا۔
ووٹر لسٹوں کو بہتر بنانے کے لیے ملک بھر کی کئی ریاستوں میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن جاری ہے۔ گجرات ان ریاستوں میں سے ایک ہے، جہاں ایس آئی آر کے دوران چونکا دینے والی معلومات سامنے آئی ہیں۔
گجرات میں ایس آئی آر کا آغاز 4 نومبر کو ہوا، جس میں بوتھ لیول آفیسرز (بی ایل او) گھر گھر اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) کے طریقہ کار کا انعقاد کر رہے تھے۔ یہ مہم گیارہ دسمبر تک جاری رہے گی۔ گزشتہ ماہ کے دوران، 2025 کی انتخابی فہرستوں میں رجسٹرڈ 50 ملین سے زیادہ ووٹروں میں گنتی کے فارم تقسیم کیے گئے ہیں۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ ماہ کے دوران 2025 کی انتخابی فہرستوں میں رجسٹرڈ 50 ملین سے زائد ووٹروں میں گنتی کے فارم تقسیم کیے گئے ہیں۔ 33 میں سے بیشتر اضلاع میں 100 فیصد فارم کی تقسیم مکمل ہو چکی ہے۔ واپس کیے گئے فارمز کی ڈیجیٹائزیشن فی الحال جاری ہے۔ اب تک 182 اسمبلی حلقوں میں سے 12 میں ڈیجیٹائزیشن مکمل ہو چکی ہے۔
ریلیز میں کہا گیا کہ اس عمل کے دوران پتہ چلا کہ 17 لاکھ فوت شدہ ووٹر ابھی بھی ریاست بھر میں ووٹر لسٹ میں موجود ہیں۔ 614,000 سے زائد ووٹرز اپنے پتے سے غیر حاضر پائے گئے۔ یہ دیکھا گیا کہ 3 ملین سے زائد ووٹرز مستقل طور پر نقل مکانی کر چکے ہیں۔ اس میں مزید کہا گیا کہ بی ایل او نے 325,000 ووٹرز کو "ڈپلیکیٹ" زمرہ میں پایا، یعنی ان کے نام ایک سے زیادہ جگہوں پر ظاہر ہوئے۔