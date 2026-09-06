تلنگانہ میں ایس آئی آر کی سماعت کا عمل سست روی کا شکار، 32 لاکھ ووٹرز نے جواب داخل نہیں کیا

تلنگانہ میں ایس آئی آر کی سماعت کا عمل سست روی کا شکار، 32 لاکھ ووٹرز نے جواب داخل نہیں کیا
ووٹرز کو یہ نہیں معلوم کہ انکے معاملے میں کونسا ثبوت قابل قبول ہوگا، بعض افراد کے پاس کئی دہائیاں پرانے ریکارڈ موجود نہیں ہیں۔
Published : September 6, 2026 at 1:51 PM IST
حیدرآباد : تلنگانہ میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی نظرثانی (ایس آئی آر) کے تحت جاری نوٹس اور سماعت کا عمل توقع کے مطابق آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے۔ حکام کے مطابق بڑی تعداد میں ووٹرز کو نوٹس جاری کیے جانے کے باوجود وہ مقررہ وقت پر سماعت کے لیے حاضر ہوکر ضروری دستاویزات جمع نہیں کرا رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ریاست بھر میں تقریباً 47 لاکھ 79 ہزار ووٹرز کو نوٹس جاری کیے جاچکے ہیں، تاہم ان میں سے تقریباً 32 لاکھ افراد کی جانب سے ابھی تک کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ حکام نے واضح کیا ہے کہ جن ووٹرز کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں، انہیں اپنی تفصیلات کی تصدیق کے لیے سماعت میں شرکت کرکے مطلوبہ دستاویزات پیش کرنا ضروری ہے۔
ایس آئی آر کے دوران ’نو میپنگ‘ اور ’اناملیز‘ یعنی سابقہ انتخابی ریکارڈ سے ربط نہ ملنے یا موجودہ تفصیلات میں تضاد رکھنے والے مجموعی طور پر تقریباً 92 لاکھ 88 ہزار ووٹرز کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ان معاملات میں ووٹرز کو نوٹس جاری کرکے اپنی شناخت اور انتخابی فہرست میں اندراج کی تصدیق کا موقع دیا جارہا ہے۔ تاہم نوٹس جاری کرنے اور سماعت کے مرحلے میں ریاست کے مختلف علاقوں میں سست روی کی شکایات سامنے آرہی ہیں۔
رپورٹ کے مطابق اس صورتِ حال کی ایک اہم وجہ بوتھ لیول افسران (بی ایل او) کی جانب سے ووٹرز کو براہِ راست نوٹس نہ دینا بھی بتائی جارہی ہے۔ انتخابی حکام کی ہدایت تھی کہ سماعت کی تاریخ سے کم از کم ایک ہفتہ قبل ووٹرز کو ذاتی طور پر نوٹس فراہم کیے جائیں، تاکہ انہیں مطلوبہ دستاویزات تیار کرنے اور مقررہ تاریخ پر سماعت میں شرکت کا مناسب وقت مل سکے۔ تاہم بعض علاقوں میں الزام ہے کہ بی ایل اوز ووٹرز کے گھروں پر جانے کے بجائے فون پر اطلاع دے رہے ہیں کہ وہ سماعت کے لیے حاضر ہوں۔
اس صورتِ حال کے باعث بعض ووٹرز کو نہ تو نوٹس کی تفصیلات پوری طرح سمجھ آرہی ہیں اور نہ ہی یہ معلوم ہورہا ہے کہ انہیں کون سی دستاویزات پیش کرنی ہیں۔ حالیہ رپورٹس میں بھی ووٹرز کی جانب سے مطلوبہ دستاویزات اور سماعت کے طریقہ کار کے بارے میں الجھن کی شکایات سامنے آئی ہیں۔ چیف الیکٹورل آفیسر (سی ای او) کے دفتر کی جانب سے روزانہ تقریباً 2 لاکھ 32 ہزار نوٹس جاری کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا۔ ان نوٹس کو متعلقہ ووٹرز تک پہنچانے کی ذمہ داری بی ایل اوز کو دی گئی ہے۔
رپورٹ کے مطابق بعض مقامات پر یہ شکایات بھی سامنے آئی ہیں کہ نوٹس حقیقی طور پر فراہم کیے بغیر ریکارڈ میں انہیں جاری شدہ ظاہر کردیا گیا۔ تاہم انتخابی حکام کی جانب سے جاری کردہ مجموعی اعداد و شمار میں نوٹس کی ترسیل اور سماعت کے عمل میں مسلسل پیش رفت بھی درج کی جارہی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پورے عمل کی رفتار اضلاع اور علاقوں کے لحاظ سے مختلف ہے۔ رپورٹ کے مطابق بعض ووٹرز الیکشن کمیشن کی جانب سے مقرر کردہ دستاویزات میں سے مطلوبہ ثبوت دستیاب نہ ہونے کے باعث بھی سماعت میں شرکت سے گریز کررہے ہیں۔
کچھ ووٹرز کو یہ واضح نہیں کہ ان کے مخصوص معاملے میں کون سا ثبوت قابل قبول ہوگا، جبکہ بعض افراد کے پاس کئی دہائیاں پرانے ریکارڈ موجود نہیں ہیں۔ حیدرآباد میں سماعتوں کے دوران بعض ووٹرز نے شکایت کی کہ ان سے پرانے دستاویزات طلب کیے جارہے ہیں، جن کا حصول ان کے لیے انتہائی مشکل یا بعض صورتوں میں ناممکن ہے۔ رپورٹ کے مطابق اب تک 5 لاکھ 74 ہزار 504 افراد نوٹس وصول کرنے کے بعد سماعت میں حاضر ہوئے اور ضروری دستاویزات جمع کرائے ہیں۔
ان میں سے تقریباً 3 لاکھ ووٹرز کے معاملات کو درست قرار دے کر ان کے نام حتمی انتخابی فہرست میں شامل کرنے کے لیے منظوری دی جاچکی ہے، جبکہ 564 درخواستیں مسترد کی گئی ہیں۔ باقی معاملات میں بڑی تعداد میں درخواستیں ابھی ای آر او، اے ای آر او اور ضلعی انتخابی افسر (ڈی ای او) کی سطح پر زیرِ غور ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کلکٹروں کی سطح پر تقریباً ڈھائی لاکھ درخواستوں کی جانچ ابھی باقی ہے۔
دوسری جانب نئے ووٹر کے اندراج، پتہ تبدیل کرنے یا انتخابی تفصیلات میں ترمیم کے لیے تقریباً 10 لاکھ درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جن میں سے تقریباً ساڑھے سات لاکھ درخواستیں منظور کی جاچکی ہیں، جبکہ باقی درخواستیں جانچ کے مرحلے میں ہیں۔ جو ووٹر مقررہ تاریخ پر سماعت کے لیے حاضر نہیں ہوتے، انہیں دوبارہ ری شیڈول نوٹس جاری کیے جارہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق تقریباً 9 ہزار ووٹرز کو دوبارہ نوٹس جاری کیے جاچکے ہیں، تاکہ انہیں اپنی دستاویزات پیش کرنے اور اپنے انتخابی اندراج کی تصدیق کا ایک اور موقع مل سکے۔
انتخابی حکام نے ووٹرز کو واضح طور پر خبردار کیا ہے کہ اگر انہیں ایس آئی آر کے تحت نوٹس موصول ہوا ہے تو اسے نظرانداز نہ کریں۔ مقررہ تاریخ پر سماعت میں حاضر ہوکر مطلوبہ دستاویزات اور وضاحت پیش کرنا ضروری ہے۔ حیدرآباد میں بھی حکام نے کہا ہے کہ نوٹس وصول کرنے والے ووٹرز کو مقررہ سماعت میں شرکت کرکے ضروری دستاویزات جمع کرانے چاہئیں، بصورت دیگر ان کا نام حتمی انتخابی فہرست میں شامل نہ ہونے کا خطرہ ہے۔
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دریں اثنا تلنگانہ کے چیف الیکٹورل آفیسر کے مطابق ایس آئی آر کے تحت موصول ہونے والے دعووں اور اعتراضات کی تعداد 9 لاکھ سے تجاوز کرچکی ہے۔ ووٹرز کی رہنمائی کے لیے ریاست کے تمام پولنگ مراکز پر خصوصی مہم بھی چلائی جارہی ہے، جہاں ووٹر اپنی تفصیلات چیک کرنے کے ساتھ ضرورت پڑنے پر فارم 6، 7 اور 8 بھی جمع کراسکتے ہیں۔ مجموعی طور پر ایس آئی آر کا یہ مرحلہ تلنگانہ میں لاکھوں ووٹرز کے لیے انتہائی اہم ہے۔ انتخابی فہرست میں اپنا نام برقرار رکھنے کے خواہش مند ووٹرز کے لیے ضروری ہے کہ نوٹس موصول ہونے کی صورت میں اسے نظرانداز نہ کریں، مقررہ تاریخ پر سماعت میں حاضر ہوں اور مطلوبہ دستاویزات جمع کرائیں۔