ایس آئی آر کے تحت فیملی رجسٹر سرٹیفکیٹ پر الیکشن کمیشن کی وضاحت، بغیر تحقیقات جاری سرٹیفکیٹ ناقابلِ قبول

ایس آئی آر کے تحت فیملی رجسٹر سرٹیفکیٹ پر الیکشن کمیشن کی وضاحت، بغیر تحقیقات جاری سرٹیفکیٹ ناقابلِ قبول
ایس آئی آر میں فیملی رجسڑیشن سرٹیفیکیٹ پر الیکشن کمیشن نےوضاحت، پیش کی کیا کہ تحقیقات کے بغیر جاری فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ناقابلِ قبول ہے
Published : August 13, 2026 at 1:41 PM IST
تلنگانہ: 25 جولائی 2026 کو ریاستی حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے جی او نمبر 172 کے تحت تلنگانہ میں فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم مرکزی الیکشن کمیشن نے واضح کیا ہے کہ ایس آئی آر کے تحت ووٹرز کی جانب سے پیش کیا جانے والا فیملی رجسٹر نمبر صرف اسی صورت میں قابل قبول ہوگا جب وہ مقررہ طریقہ کار کے تحت فیلڈ لیول پر تحقیقات اور متعلقہ دستاویزات کی جانچ کے بعد جاری کیا گیا ہو۔
ایس آئی آر کے تحت جن ووٹرز کو نوٹس جاری کیے جائیں گے، انہیں الیکشن افسر (ای آر او ) کے سامنے پیش ہو کر مرکزی الیکشن کمیشن کی جانب سے مقرر کردہ 12 دستاویزات میں سے کوئی ایک پیش کرنا ہوگا۔ ان دستاویزات میں فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بھی شامل ہے۔ الیکشن حکام رواں ماہ کی 17 تاریخ کو ووٹرز کی ڈرافٹ فہرست جاری کریں گے۔ ایسے ووٹرز کو نوٹس جاری کیے جانے کا امکان ہے جن کے انتخابی ریکارڈ میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں یا جن کی ایس آئی آر-2002 سے میپنگ نہیں ہوئی ہے۔
ریاستی حکومت نے گزشتہ ماہ کی 25 تاریخ کو جی او نمبر 172 جاری کرتے ہوئے تحصیلداروں کو راشن کارڈ میں درج معلومات کی بنیاد پر فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی ہدایت دی تھی۔ تاہم، الیکشن کمیشن نے سوال اٹھایا کہ بغیر کسی تحقیقات کےگیلمی رجسٹریشن سرٹیفیکیٹ کیسے جاری کیا جا سکتا ہے۔ کمیشن نے واضح کیا کہ مرکزی الیکشن کمیشن صرف وہی فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ قبول کرے گا جو متحدہ آندھرا پردیش میں 25 جولائی 2013 کے میمو کی بنیاد پر مقررہ طریقہ کار کے تحت جاری کیا گیا ہو۔
الیکشن کمیشن کے مطابقفیملی رجسٹریشن سرٹیفیکیٹ جاری کرنے سے قبل فیلڈ لیول پر تحقیقات اور متعلقہ دستاویزات کی جانچ ضروری ہے۔ صرف راشن کارڈ میں درج معلومات کی بنیاد پر بغیر کسی تحقیقات کے جاری کیا جانے والا فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ دراصل راشن کارڈ کے مساوی سمجھا جائے گا۔ تاہم 25 تاریخ سے قبل پرانے نظام کے تحت جاری کیے گئے فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹس کو قابل قبول قرار دیا جائے گا۔
تلنگانہ میں پولنگ اسٹیشنوں کی تعداد میں اضافہ
ایس آئی آر کے تحت کی گئی پولنگ اسٹیشنوں کی ریشنلائزیشن کے بعد تلنگانہ میں پولنگ اسٹیشنوں کی تعداد 35,985 سے بڑھ کر 36,353 ہوگئی ہے۔ یعنی ریاست میں 368 نئے پولنگ اسٹیشنوں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ ریشنلائزیشن اس اصول کے تحت کی گئی کہ ہر پولنگ اسٹیشن پر ووٹرز کی تعداد 1,200 سے زیادہ نہ ہو، ایک ہی گھر کے تمام ووٹرز کو ایک ہی پولنگ اسٹیشن سے منسلک کیا جائے اور ووٹرز کا پولنگ اسٹیشن سے فاصلہ 2 کلومیٹر سے زیادہ نہ ہو۔
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مرکزی الیکشن کمیشن نے بدھ کو اس عمل کی منظوری دے دی۔ ریاست میں مجموعی طور پر 551 پولنگ اسٹیشنوں کے مقامات تبدیل کرنے، 335 کے نام تبدیل کرنے، 460 نئے پولنگ اسٹیشن قائم کرنے اور 92 پولنگ اسٹیشنوں کو ختم یا دیگر مراکز میں ضم کرنے کی تجاویز موصول ہوئی تھیں۔ ان تجاویز کا جائزہ لینے کے بعد الیکشن کمیشن کے حکام نے پولنگ اسٹیشنوں کی ریشنلائزیشن کا عمل مکمل کیا۔