سدارامیا نے وزیر اعلی کے طور پر بنے رہنے کا اشارہ دیا، کہا، اگلے سال 17 واں بجٹ پیش کروں گا
کرناٹک میں وزیراعلیٰ کا چہرہ بدلے جانے کی قیاس آرائیاں اب ختم ہوتی نظر آرہی ہیں۔ سدارامیا کے بیان کے بعد ماحول بدل گیا ہے۔
By PTI
Published : November 20, 2025 at 9:38 AM IST
بنگلورو: کرناٹک کے وزیر اعلی کے طور پر خدمات جاری رکھنے کا اشارہ دیتے ہوئے، سدارامیا نے زور دے کر کہا کہ وہ اگلے سال اپنا ریکارڈ 17 واں بجٹ پیش کریں گے۔
سدارامیا کے پاس وزارت خزانہ کا قلمدان بھی ہے۔ انھوں نے مارچ میں اپنا 16 واں بجٹ پیش کیا تھا۔
وہ بدھ کو پہلے پسماندہ طبقات کمیشن کی رپورٹ پیش کرنے کے موقع پر ایل جی ہوانور کی گولڈن جوبلی کے موقع پر خطاب کر رہے تھے۔
سدارامیا نے اپنے خطاب میں کہا کہ، "جب میں پہلی بار وزیر خزانہ بنا تو ایک اخبار نے لکھا - یہ سدارامیا (ایک کروبا) سو بھیڑیں نہیں گن سکتے، کرناٹک کے وزیر خزانہ کے طور پر کیسے کام کریں گے - میں نے اسے ایک چیلنج کے طور پر قبول کیا۔۔۔ میں نے 16 بجٹ پیش کیے ہیں، اس کے بعد، میں 17 واں بجٹ پیش کروں گا،"۔
2026-27 کا بجٹ اگلے سال مارچ میں پیش کیے جانے کا امکان ہے، جس کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔
سدارامیا کے تبصرے ریاست میں ممکنہ قیادت کی تبدیلی کے بارے میں قیاس آرائیوں کے درمیان آئے ہیں، جب کانگریس حکومت نومبر میں اپنی پانچ سالہ میعاد کے نصف تک پہنچ جائے گی۔
مئی 2023 میں اسمبلی انتخابات کے نتائج کے اعلان کے بعد وزیراعلیٰ کے عہدہ کے لئے سدارامیا اور شیوکمار کے درمیان سخت مقابلہ تھا اور کانگریس نے بعد میں ڈی کے شیو کمار کو راضی کیا اور انہیں نائب وزیراعلیٰ بنا دیا۔
ان دنوں کچھ خبریں آئی تھیں کہ ایک "روٹیشنل چیف منسٹر فارمولے" کی بنیاد پر سمجھوتہ ہوا ہے، جس کے مطابق شیوکمار ڈھائی سال کے بعد وزیر اعلیٰ بنیں گے، لیکن پارٹی کی طرف سے ان کی سرکاری طور پر تصدیق نہیں کی گئی ہے۔
