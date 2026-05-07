'آپریشن سندور' کی پہلی برسی: دہشت گردوں نے میرا سندور چھین لیا؛ فوج نے اس کا بدلہ لیا
شبھم کی اہلیہ ایشانیہ نے کہا کہ فوج کی جانب سے اس کارروائی کو 'آپریشن سندور' کا نام دینا علامتی بھی ہے اور جذباتی بھی۔
Published : May 7, 2026 at 2:30 PM IST
کانپور: آج 'آپریشن سندور' کی پہلی برسی منائی جارہی ہے، جو پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کے جواب میں شروع کی گئی پہل ہے۔ اس حملے میں ملک کے 26 بے گناہ شہریوں کی جانیں گئیں۔ ان میں کانپور کے شبھم دویدی بھی تھے۔ آپریشن سندور کی برسی پر اس حملے کے جواب میں ہندوستانی فوج کی طرف سے کی گئی جوابی کارروائی - شہید کے اہل خانہ نے، شبھم کو دلی خراج عقیدت پیش کیا۔
شبھم کی اہلیہ ایشانیہ نے کہا کہ فوج کا اس انتقامی کارروائی کا نام 'آپریشن سندور' رکھنے کا فیصلہ گہرا علامتی اور جذباتی ہے۔ انہوں نے ردعمل ظاہر کیا کہ پہلگام میں جس طرح سے شوہروں کو ان کی بیویوں کے سامنے قتل کیا گیا، وہ انتہائی تکلیف دہ تھا۔ دہشت گردوں نے ہمارا سندور چھین لیا۔
لہذا اس آپریشن کو یہ نام دے کر حکومت اور فوج نے ہمیں یعنی 26 خواتین کو یہ پیغام دیا ہے کہ قوم ہماری عزت کے دفاع میں ثابت قدم ہے۔
باپ کی تکلیف: شبھم دویدی کے والد سنجے دویدی نے کہا کہ گزشتہ سال 22 اپریل کو مذہبی بنیادوں پر ہونے والے گھناؤنے قتل کے جواب میں عزت مآب وزیر اعظم اور ہندوستانی فوج نے جس جرات کا مظاہرہ کیا وہ بے مثال ہے۔ سنجے دویدی نے نوٹ کیا کہ 'آپریشن سندھ' کے تحت، مخالف ملک سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کے نو ٹھکانوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا تھا۔ یہ محض فوجی حملہ نہیں تھا بلکہ ان خاندانوں کے لیے ایک حقیقی خراج عقیدت بھی تھا جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا تھا۔
انہوں نے کہا کہ یہ آپریشن ان شادی شدہ خواتین کے درد اور جذباتی بندھن کی علامت ہے جن کی خوشیاں دہشت گردی نے چکنا چور کر دی تھیں۔ تربیتی کیمپوں کو تباہ کرنا ناگزیر تھا۔ اصل جڑ ان تربیتی کیمپوں میں ہے جہاں نفرت کو جنم دیا گیا تھا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ آپریشن سندور کے تحت ان کیمپوں کو تباہ کرنا بالکل ضروری تھا۔ ہندوستان کی تاریخ میں شاذ و نادر ہی کسی دہشت گرد حملے کے جواب میں اتنا تیز اور موثر اقدام کیا گیا ہو۔
یادوں کو زندہ رکھنے کے لیے شبھم ٹرسٹ کا آغاز: شبھم کی یادوں کو زندہ رکھنے کے لیے، خاندان والوں نے سماجی کاموں میں مسلسل مصروف ہے۔ ایشانیہ نے شیئر کیا کہ 22 اپریل کو ایک بڑی خراج تحسین کی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، جہاں نہ صرف شبھم بلکہ حملے کے تمام 26 متاثرین کو یاد کیا گیا تھا۔ یہ خاندان اب بڑے پیمانے پر ضرورت مندوں کو مدد فراہم کرنے کے لیے شبھم دویدی میموریل ٹرسٹ قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔