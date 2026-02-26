شنکراچاریہ تنازعہ میں قانونی معاملات میں مددگار ایڈووکیٹ شری ناتھ ترپاٹھ کو بم کی دھمکی
سینئر وکیل اور بار کونسل آف انڈیا کے رکن شری ناتھ ترپاٹھی کو بم کی دھمکی کا پیغام ملا۔ پولیس نے اطلاع دی۔
Published : February 26, 2026 at 1:57 PM IST
وارانسی: سینئر ایڈووکیٹ اور بار کونسل آف انڈیا کے ممبر شری ناتھ ترپاٹھی، جو جاری تنازعہ کے درمیان شنکراچاریہ سوامی اویمکتیشورانند سرسوتی کی مدد کے لیے آگے آئے تھے، کو تقریباً 2:30 بجے بم کی دھمکی کا پیغام موصول ہوا۔ اس کے موبائل نمبر پر پیغام بھیجا گیا۔
وکیل نے پولیس کو مطلع کیا ہے، لیکن کوئی تحریری شکایت درج نہیں کرائی گئی ہے۔ اس پیغام میں عدالت کے احاطے کے ساتھ ساتھ وکیل کو بھی بم سے نشانہ بنانے کی دھمکی دی گئی ہے۔
سینئر وکیل شری ناتھ ترپاٹھی نے بھی اس معاملے کو لے کر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ شیئر کی ہے۔ اس نے اپنے موبائل نمبر پر موصول ہونے والے پیغام کا اسکرین شاٹ منسلک کرتے ہوئے یہ معلومات شیئر کی ہیں۔
اس نے اپنا موبائل نمبر فراہم کیا اور بتایا کہ اسے یہ دھمکی آمیز پیغام درج ذیل موبائل نمبر پر موصول ہوا ہے۔ انتظامیہ کو اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے۔ فی الحال کسی بھی انتظامی عہدیدار نے اس معاملے پر کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا ہے۔
ایڈووکیٹ شری ناتھ ترپاٹھی کا کہنا ہے کہ وہ اپنے معمول کے وقت پر اٹھا اور اپنا موبائل فون چیک کر رہے تھے۔ اسے صبح 2:23 پر ایک پیغام موصول ہوا جس میں وکلاء سمیت کورٹ ہاؤس کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی۔
اس نے ضلع صدر کو اس معاملے سے آگاہ کر دیا ہے اور سرکاری افسروں کے فون بھی آ چکے ہیں۔ حکام اس معاملے کی سنجیدگی سے تحقیقات کریں۔
کنٹونمنٹ انسپکٹر شیوکانت مشرا نے بتایا کہ شری ناتھ ترپاٹھی کے موبائل نمبر پر پیغام موصول ہوا تھا۔ بھیجنے والے کے موبائل نمبر کی چھان بین کی جا رہی ہے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ بھیجنے والا کون ہے اور پیغام کہاں سے آیا ہے۔
وکیل کو یہ پیغام اس لیے بھی ملا ہے کیونکہ اس سے ایک دن پہلے اس نے شنکراچاریہ سوامی ایوی مکتیشورانند سرسوتی سے ملاقات کی تھی اور انہیں قانونی معاملات میں ہر ممکن مدد کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ آشوتوش برہم چاری کے خلاف شنکراچاریہ پر لگائے گئے الزامات اور ان کی شبیہ کو خراب کرنے کے لیے ہتک عزت کا مقدمہ دائر کریں گے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام حقائق جھوٹے ہیں اور کوئی گرفتاری نہیں کی جائے گی۔ فی الحال وکیل کو دھمکیاں ملنے کے بعد اس معاملے میں ہنگامہ ہے۔