یوپی میں اویسی کی انٹری؛ بھنگا حلقے سے ددن خان ایم آئی ایم امیدوار نامزد، اویسی کا سماجوادی اور بھاجپا پر شدید حملہ
اویسی نے اترپردیش کے سراوستی میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھاجپا اور سماجوادی پارٹی میں سیاسی نورا کشتی چل رہی ہے۔
Published : October 5, 2026 at 9:48 AM IST
شراوستی: اے آئی ایم آئی ایم کے قومی صدر اور رکنِ پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے اترپردیش کے شراوستی کا دورہ کر کے سیاسی درجہ حرارت بڑھا دیا ہے۔ اس موقعے پر اویسی نے عوامی جلسے کے دوران بھنگا اسمبلی حلقے سے حاجی ددن خان کو اپنا امیدوار نامزد کرنے کا اعلان کیا۔ ددن خان حال ہی میں بہوجن سماج پارٹی چھوڑ کر اے آئی ایم آئی ایم میں شامل ہوئے ہیں۔ اس دوران اویسی نے بی جے پی حکومت کے ساتھ ساتھ سماجوادی پارٹی پر بھی شدید نکتہ چینی کی۔
اویسی نے کہا کہ بی جے پی حکومت مدرسوں اور قبرستانوں کو لے کر تباہ کن پالیسیاں اپنا رہی ہے۔ اب کسی بھی حال میں بی جے پی حکومت کو روکنا ہے۔ اسی کے ساتھ اویسی نے سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو کو بھی نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ سماجوادی پارٹی اور بی جے پی کے درمیان سیاسی نورا کشتی چل رہی ہے۔ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کر کے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔
اویسی نے سماجوادی پارٹی کو 'چائنیز مال' قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسا مال زیادہ دن نہیں چلتا۔ جب مدرسوں اور مسجدوں کو توڑا جا رہا تھا، تب سماجوادی پارٹی کے لیڈر کہاں تھے؟ تاہم، اویسی نے دعویٰ کیا کہ بی جے پی کو روکنے کے لیے وہ انڈیا اتحاد کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں۔
اویسی نے شراوستی میں غربت، بجلی اور ترقی کے مسائل بھی اٹھائے۔ انہوں نے ضلع میں بڑی آبادی کے غریب ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے بجلی کے نظام کو لے کر ریاستی حکومت کو گھیرا۔ اویسی نے کہا کہ اتر پردیش کا اقتدار غلط ہاتھوں میں ہے۔
بھنگا میں نئے سیاسی مساوات: بھنگا اسمبلی حلقہ نمبر 289 میں سال سال 2022 کے اسمبلی انتخابات میں سماجوادی پارٹی کی اندرانی دیوی کامیاب ہوئی تھیں۔ اس انتخاب میں سماج وادی امیدوار کو 1,03,661 ووٹ اور بی جے پی امیدوار کو 90,087 ووٹ ملے تھے، جب کہ اے آئی ایم آئی ایم کی امیدوار آسیہ کو صرف 4,073 ووٹ حاصل ہوئے تھے۔ اب حاجی ددن خان کے اے آئی ایم آئی ایم امیدوار نامزد ہونے کے بعد سماج وادی پارٹی، بی جے پی اور دیگر جماعتوں کے سامنے ایک نیا سیاسی چیلنج کھڑا ہونے کی بحث تیز ہو گئی ہے۔
مزید پڑھیں:
اویسی کا الزام: ایس آئی آر پچھلے دروازے سے این آر سی‘ ہے، بی جے پی ووٹر لسٹ کی نظرثانی کو شہریت کے امتحان میں بدلنا چاہتی ہے
ورنگل ہوائی اڈے کا نام مجاہدِ آزادی مولوی علاؤ الدین کے نام پر رکھا جائے، اویسی کا وزیر اعلیٰ رپونت ریڈی سے مطالبہ
ملک میں مسلمانوں کی مذہبی شناخت کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، یو سی سی پر اویسی کا بڑا بیان
کیا مسلمانوں کے لیے مذہبی آزادی کا آئینی حق ختم ہو گیا ہے؟ سہارنپور مسجد کی انہدامی کارروائی پر اویسی کا سوال، اقراء حسن نے کہا۔۔عدالتی نظام کی کوئی ضرورت نہیں
’’میں ریونت ریڈی کی حمایت کررہا ہوں، کانگریس پارٹی کی نہیں‘‘: حیدرآباد کی ترقی پر اسدالدین اویسی نے ریونت ریڈی حکومت کی تعریف کی
اے آئی ایم آئی ایم کے ترجمان سید عاصم وقار کانگریس میں شامل، پہلے ہی دن اویسی کی پارٹی کو نشانہ بنایا
اسدالدین اویسی کی ہدایت کے بعد رحمت بیگ ایم ایل سی رکنیت سے استعفیٰ دیں گے