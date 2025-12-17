چاکلیٹ کا لالچ، معصوم لڑکی جھانسہ میں آگئی، پڑوسی دکاندار نے معصوم لڑکی سے کی جنسی زیادتی

چاکلیٹ کا لالچ، معصوم لڑکی جھانسہ میں آگئی، پڑوسی دکاندار نے معصوم لڑکی سے کی جنسی زیادتی
اے سی پی غازی پور انندا وکرم سنگھ نے بتایا کہ گروسری دکاندار ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
Published : December 17, 2025 at 12:40 PM IST
لکھنؤ: راجدھانی لکھنؤ کے غازی پور سرکل کے اندرا نگر تھانہ علاقے میں 3 سالہ بچی کی عصمت دری کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ پڑوسی کرانہ کے دکاندار نے معصوم لڑکی کو چاکلیٹ کا لالچ دے کر گھر لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ لڑکی روتی ہوئی باہر بھاگی، صرف اس کے گھر والوں کو اطلاع ملی۔ اس کے والد کی شکایت پر پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔
متاثرہ کے اہل خانہ نے بتایا کہ ان کی بیٹی ان کے گھر کے باہر بیٹھی ہوئی تھی جب ملزم نے، جو کہ پاس ہی ایک کرانہ کی دکان کا مالک تھا، اسے لالچ دے کر اندر لے گیا اور اس کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے لگا۔ اسی دوران لڑکی کے والد گھر پہنچے اور اسے پکارا۔ باپ کی آواز سن کر معصوم بچی روتی ہوئی اس کے پاس بھاگی آئی اور بتایا کہ اس نے اسے مارا ہے۔
ماں پر انکشاف ہوا کہ ملزم نے اس کے ساتھ بدفعلی کی
ابتدائی طور پر لڑکی کی کونسلنگ کی گئی اور اس کے گھر والوں کو نوجوان کو ڈانٹنے کو کہا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب لڑکی کی ماں گھر واپس آئی تو اس نے درد کی شکایت کی۔ جب ماں نے اس سے استفسار کیا تو ماں پر انکشاف ہوا کہ ملزم نے اس کے ساتھ بدفعلی کی ہے۔
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی اہل خانہ نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی اور ملزم کو اس کے گھر سے حراست میں لے لیا۔ غازی پور پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور لڑکی کو فوری طور پر طبی معائنے کے لیے بھیج دیا۔
POCSO ایکٹ اور عصمت دری کے تحت مقدمہ درج
اے سی پی غازی پور انندا وکرم سنگھ نے بتایا کہ ملزم گروسری دکاندار کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے خلاف POCSO (پریوینشن آف ایٹروسیٹیز) ایکٹ اور عصمت دری کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ لڑکی کے طبی معائنے کے بعد قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔