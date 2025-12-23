چھتیس گڑھ: پولیو مہم میں بڑی لاپرواہی، بالغ خاتون کو پولیو ڈراپس پلائے گئے
ضلع کے چیف میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسر جے ایل اوئیکے نے کہا کہ انہیں اس واقعے کی پیشگی اطلاع نہیں تھی۔
بلود : چھتیس گڑھ کے بالود ضلع میں جاری پلسی پولیو مہم کے دوران ایک حیران کن اور تشویشناک واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں ایک بالغ خاتون جنپد پنچایت رکن نے پولیو کے قطرے پی لیے، جو صرف 0 سے 5 سال کے بچوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔
یہ واقعہ گُرور بلاک کے گاؤں دوبچرا کے آنگن واڑی مرکز میں پیش آیا، جہاں جنپد پنچایت گرور کی صدر تارا یادو کو مِتانن کے ہاتھوں پولیو ڈراپس پیتے ہوئے دیکھا گیا۔ واقعے کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد شدید تنقید شروع ہو گئی۔
تصویر دیکھنے کے بعد انہوں نے معاملے کا نوٹس لینے اور تحقیقات کی یقین دہانی کرائی۔
واضح رہے کہ چھتیس گڑھ میں پلسی پولیو مہم 21 دسمبر سے جاری ہے، جس کے تحت آنگن واڑی مراکز، بس اسٹینڈز، ریلوے اسٹیشنوں اور گھروں میں 0 سے 5 سال تک کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ 23 دسمبر کو اس مہم کا آخری دن ہے۔
عوامی طور پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ عوامی نمائندے اس قدر غیر ذمہ دارانہ رویہ کیسے اختیار کر سکتے ہیں۔ صحت عامہ کی مہمات کو بھی سیاسی فائدہ کےلئے استعمال کرنے پر تنقیدیں کی جارہی ہیں۔