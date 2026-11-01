اعظم خان کی گرفتاری پر شیوپال یادو کا بڑا بیان، ای ڈی کی کارروائی پر اٹھائے سوال
شیوپال یادو نے مرکز اور ریاستی حکومت کے طریقۂ کار پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا، موجودہ حکومت میں اپوزیشن رہنماؤں کو نشانہ بنایا جارہا ہے۔
Published : November 1, 2026 at 5:26 PM IST
اٹاوہ: سماج وادی پارٹی کے سینئر رہنما اور جسونت نگر اسمبلی حلقہ سے ایم ایل اے شیوپال سنگھ یادو نے اعظم خان کی گرفتاری اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ED) کی کارروائی کو لے کر حکومت پر نشانہ سادھا ہے۔ انہوں نے مرکز اور ریاستی حکومت کے طریقہ کار پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت میں اپوزیشن رہنماؤں کو چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
دراصل، شیوپال سنگھ یادو جسونت نگر اسمبلی حلقہ میں منعقدہ ایک کٹ سمّیلن (مشاعرے/کوی سمّیلن) میں شرکت کے لیے پہنچے تھے۔ اس دوران میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے اعظم خان کے معاملے اور ای ڈی کی کارروائی پر اپنا ردعمل دیا۔
شیوپال یادو نے کہا کہ حکومت کی کارروائیوں کو لے کر کئی سنگین سوالات کھڑے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ تحقیقاتی ایجنسیوں کا غلط استعمال اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ شیوپال یادو نے حکومت پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ ایسی ظالم حکومت کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا، "ایسی ظالم حکومت کے خلاف بولنا پڑے گا، اور اسے (اقتدار سے) ہٹانا پڑے گا۔"
ان کے اس بیان کے بعد سیاسی حلقوں میں ہلچل تیز ہو گئی ہے۔ شیوپال یادو نے اپنے بیان کے ذریعے اپوزیشن کے اتحاد اور حکومت کے خلاف آواز بلند کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں حکومت کی پالیسیوں اور کارروائیوں پر سوال اٹھانا اپوزیشن کا آئینی حق ہے۔ اگر کسی کارروائی کو لے کر سوالات کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کی غیر جانبداری کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔
دوسری طرف، اعظم خان کے معاملے کو لے کر سماج وادی پارٹی مسلسل حکومت پر حملہ آور نظر آ رہی ہے۔ شیوپال یادو کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے، جب ریاست (اتر پردیش) کی سیاست میں اعظم خان کا معاملہ ایک بار پھر بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔ فی الحال، شیوپال یادو کے اس بیان نے اٹاوہ سے لے کر ریاست کی سیاست تک ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کے اس بیان پر بی جے پی (BJP) اور حکومت کی طرف سے کیا ردعمل سامنے آتا