سرکاری اسکول کے طلباء نے ہوائی جہاز سے کیا تعلیمی سفر، کھڑکی والی سیٹ سے دیکھے نئے نظارے
کرناٹک کے ضلع شیموگا کے ایک سرکاری اپر پرائمری اسکول کے طلباء نے تعلیمی سفر کے حصے کے طور پر ہوائی جہاز سے سفر کیا۔
Published : December 13, 2025 at 1:57 PM IST
شیو موگا (کرناٹک): اسکول کے اساتذہ، اسکول ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمیٹی (SDMC) کے اراکین اور شیو موگا ضلع کے لنگا پور گاؤں کے والدین نے سرکاری اپر پرائمری اسکول کے طلباء کو پرواز میں لے کر ایک انوکھا تجربہ فراہم کیا۔ یہ گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول شیو موگا اور چکمگلورو اضلاع کی سرحد پر لنگاپور گاؤں میں واقع ہے اور اس میں کل 36 طلباء ہیں۔ ان میں سے چھٹی اور ساتویں جماعت کے 10 طلباء نے ہوائی جہاز سے سفر کیا۔
مستقبل میں پائلٹ بننے کا خواب
اس بارے میں بات کرتے ہوئے طالبہ دکشیتا نے کہا، "ہمارا تین روزہ تعلیمی دورہ تھا۔ ہم بہت خوش تھے کہ ہمارا تعلیمی سفر ہوائی جہاز سے ہوا، مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنے خاندان کی پہلی فرد تھی جس نے ہوائی جہاز میں سفر کیا۔ ہم سب نے کھڑکی کے پاس بیٹھ کر سفر کیا، جب طیارہ ٹیک آف کیا تو ہم بہت پرجوش اور خوفزدہ بھی تھے۔ جب ہم نے کھڑکی سے دیکھا تو ہم نے حیرت سے کہا، 'یہ زمین ہے'! گھر، درخت اور پودے بہت چھوٹے لگ رہے تھے۔"
دکشیتا نے مزید کہا، "میں مستقبل میں پائلٹ بننے کا خواب دیکھتی ہوں۔ میرے والدین، اساتذہ اور ہر ایک کا شکریہ جنہوں نے ہمارے لیے یہ شاندار تجربہ ممکن بنایا۔"
طلبا کو ایئرپورٹ لے گئے تھے ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی
اپنے بچوں کے ساتھ فلائٹ میں سفر کرنے والی روپاشری نے بھی اپنا تجربہ شیئر کیا۔ انہوں نے کہا، "پچھلی بار ہم اپنے اسکول کے بچوں کو ایئرپورٹ لے کر گئے تھے۔ تاہم، ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہم نے دور سے دیکھا اور واپس آئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ہمیں اس بات کا دکھ ہوا کہ ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسی وقت جب ہم نے اپنے طلباء سے عزم کرکے کہا کہ ہمیں فلائٹ سے سفر کرنا چاہیے اور انہیں سفر پر لے آئے۔ جب ہم نے اسکول کے ایس ڈی ایم سی اور والدین کو اس بارے میں مطلع کیا، تو ہم نے تین دن کی فلائٹ سے سفر کرنے کا منصوبہ بنایا اور ہم تین دن کی روشنی میں سفر کرنے لگے۔ ہوائی جہاز کا سفر ہمارے لیے خاص تھا۔
کچھ بچے ٹرین میں بھی سفر نہیں کر سکے تھے
روپاشری نے مزید کہا، "ہم نے ہوائی جہاز میں تمام اصولوں کی پیروی کی۔ ٹیک آف اور لینڈنگ کا تجربہ یادگار تھا۔ بادلوں کو حرکت میں لانا بہت اچھا تھا۔ پھر ہم بنگلورو میں ویسویشورایا میوزیم، پلانیٹیریم اور ودھان سبھا گئے۔ پھر ہم فن ورلڈ گئے اور جب ہم واپس آئے تو ہم بچوں کو ٹرین کے ذریعے واپس لے آئے۔ کچھ بچے ٹرین کے بارے میں بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ پہلے سفر نہیں کر سکے تھے، ہم نے سوچا کہ ہم ٹرین میں سوار بچوں کی خوشی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔" ٹیکنالوجی کے بارے میں آگاہی میں ہمارے والدین، SDMC ممبران اور اساتذہ نے ہماری مدد کی۔"
'سو بار سننے سے ایک بار دیکھنا بہتر ہے'
ایک اسکول ٹیچر میناکشی نے کہا، "جیسا کہ کہاوت ہے کہ 'سو بار سننے سے ایک بار دیکھنا بہتر ہے'، ہم نے اپنے اسکول کے لیے ایک تعلیمی جہاز کے سفر کا اہتمام کیا۔ ہمارے سفر کے تجربات سے یہ تحریک ملی۔ ہمارے سفر کی بنیادی وجہ ہمارے ضلع کے ہوائی اڈے کا دورہ کرنا تھا۔ اس سے اسکول میں سبھی لوگ پرواز کے لیے تیار ہو گئے۔ بچوں نے سڑک کے ذریعے سفر کیا تھا تاکہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے ہوائی سفر کا اہتمام کریں، تاہم ہم نے کبھی بھی ہوائی سفر کا اہتمام نہیں کیا۔ انہیں کچھ حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ سفر اس نیت سے کیا کہ اس سے انھیں زندگی میں اعلیٰ مقاصد حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔