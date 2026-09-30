مہاراشٹرا: تھانے میں شیو سینا یو بی ٹی رہنما پردیپ پورنیکر کا گولی مار کر قتل، دو مشتبہ افراد حراست میں
مہاراشٹرا کے تھانے میں سرِعام شیو سینا رہنما کا ہیلمٹ اور ماسک پہنے بدمعاشوں نے گولی مار کر قتل کر دیا۔
Published : September 30, 2026 at 10:50 AM IST
تھانے، مہاراشٹرا: مہاراشٹر کے شہر ٹھانے کے علاقے منپاڑا میں شیو سینا (اودھو بالاصاحب ٹھاکرے) پارٹی کے وبھاگ پرمکھ (ڈویژن چیف) پردیپ پورنیکر کو ان کے دفتر کے باہر بے رحمی سے قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ خوفناک واقعہ منگل، 29 ستمبر 2026 کی رات تقریباً 9:30 سے 9:45 بجے کے درمیان کپور باوڑی پولیس اسٹیشن کی حدود میں واقع آر مال (R Mall) کے قریب گنیش نگر میں پیش آیا۔
عینی شاہدین اور پولیس ذرائع کے مطابق، پردیپ پورنیکر اپنے دفتر میں موجود تھے کہ اچانک موٹر سائیکل پر سوار دو نامعلوم حملہ آور، جنہوں نے چہرے پر ماسک اور سر پر ہیلمٹ پہن رکھے تھے، وہاں پہنچے۔ انہوں نے پورنیکر پر انتہائی قریب سے دو راؤنڈ فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں دو گولیاں ان کے سینے میں لگیں اور اس کے بعد تیز دھار چاقوؤں سے بھی ان پر وحشیانہ حملہ کیا گیا۔ شدید زخمی حالت میں انہیں فوری طور پر گھوڑ بندر روڈ پر واقع انفینیٹی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ دورانِ علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔
Mumbai, Maharashtra: Jainath Purnekar, brother of Shiv Sena (UBT) leader Pradeep Purnekar, was shot dead by unidentified attackers outside the party office in Thane.— IANS (@ians_india) September 30, 2026
Pradeep Purnekar says, "We had gone out with some party workers to collect donations for Navratri. Since… pic.twitter.com/KnFkR8q7fN
قتل کی واردات کے بعد کئی علاقوں میں شدید تناؤ
اس سنسنی خیز قتل کی واردات کے بعد منپاڑا اور منورما نگر کے علاقوں میں شدید تناؤ پھیل گیا ہے اور بڑی تعداد میں پارٹی کارکنان اور مقامی لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ تھانے کرائم برانچ اور مقامی پولیس نے واقعے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ملزمین کی گرفتاری کے لیے نو خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں، جنہوں نے جائے وقوعہ اور آس پاس کی دوکانوں اور مکانوں پر لگے سی سی ٹی وی (CCTV) کیمروں کی فوٹیج کو کھنگالنا شروع کر دیا ہے۔
STORY | Local Sena (UBT) leader dies in Thane after firing by unidentified assailants— Press Trust of India (@PTI_News) September 29, 2026
Local Shiv Sena (UBT) leader Pradeep Purnekar died in a hospital after unidentified assailants fired two rounds at him besides physically assaulting him in Maharashtra's Thane city on Tuesday… pic.twitter.com/O2GNjxQ44z
پولیس کی جانب سے ہائی پروفائل قتل کی تفتیش
ابتدائی کارروائی کے دوران پولیس نے دو مشکوک افراد پپیا شندے اور آکاش نمسے کو حراست میں لے لیا ہے، جب کہ مفرور حملہ آوروں کی تلاش کے لیے شہر کے تمام خارجی راستوں پر سخت ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ مقتول کے اہل خانہ نے اس حملے کے پیچھے سیاسی لیڈروں کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا ہے، تاہم پولیس ابھی سیاسی دشمنی اور ذاتی عداوت سمیت تمام ممکنہ زاویوں سے اس ہائی پروفائل قتل کی تفتیش کر رہی ہے۔
VIDEO | Mumbai, Maharashtra: Shiv Sena leader Shaina NC on Shiv Sena (UBT) leader Pradeep Purnekar being shot at in Thane says, " this is very unfortunate because this is not the sanskriti or the sabhyata of maharashtra. irrespective of ideology, one needs to get to the bottom of… pic.twitter.com/dOCaZuHBBe— Press Trust of India (@PTI_News) September 30, 2026
واردات میں کل پانچ مشتبہ افراد شامل
مقامی لوگوں نے شدید زخمی پورنیکر کو فوری طور پر انفینیٹی اسپتال پہنچایا، لیکن علاج کے دوران وہ دم توڑ گئے۔ اس واقعے سے پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے تحقیقات شروع کر دیں، جس میں مقامی پولیس اور کرائم برانچ کی ٹیمیں مشترکہ طور پر مصروف ہیں۔ پولیس نے اب تک دو مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے اور ابتدائی اندازے کے مطابق اس واردات میں کل پانچ مشتبہ افراد شامل تھے۔
STORY | Local Sena (UBT) leader dies in Thane after firing by unidentified assailants— Press Trust of India (@PTI_News) September 30, 2026
Local Shiv Sena (UBT) leader Pradeep Purnekar died in a hospital after unidentified assailants fired two rounds at him besides physically assaulting him in Maharashtra's Thane city on Tuesday… pic.twitter.com/vGo4wKkzAF
پولیس کا کیا کہنا ہے؟
ڈی سی پی پرشانت کدم کے مطابق، اس حملے میں پردیپ پورنیکر کی موت ہو گئی ہے۔ پولیس نے معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے نو (9) ٹیمیں تشکیل دی ہیں جنہوں نے قتل میں ملوث ملزمین کی تلاش شروع کر دی ہے۔ پولیس اس واقعے کی گہرائی سے جانچ کر رہی ہے۔ واردات میں شامل پانچ مشتبہ افراد میں سے دو کو فی الحال حراست میں لے لیا گیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔
اس دوران، پورنیکر کے رشتہ داروں اور حامیوں نے اس قتل کے خلاف سخت موقف اختیار کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ جب تک قتل میں ملوث تمام ملزمین کو گرفتار نہیں کیا جاتا، وہ لاش کو وصول نہیں کریں گے۔
قتل سے پہلے احتجاج کی تیاری
اس واردات سے چند روز قبل ہی پردیپ پورنیکر نے ایک مقامی بااثر بلڈر کی من مانی اور غیر قانونی کارروائیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے اس احتجاج کے لیے کپور باوڑی پولیس اسٹیشن سے باقاعدہ اجازت (پرمیشن) بھی مانگی تھی۔
ٹریفک جام اور پولیس کی تعیناتی
پردیپ پورنیکر کے قتل کے بعد اسپتال کے باہر مقامی لوگوں کا بھاری ہجوم جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے علاقے میں شدید ٹریفک جام دیکھنے کو ملا۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے اسپتال کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی تھی اور دو ڈپٹی کمشنر آف پولیس (DCPs) بھی موقع پر موجود تھے۔ پولیس نے ہجوم کو سنبھالنے اور ٹریفک کی روانی کو بحال کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔