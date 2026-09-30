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مہاراشٹرا: تھانے میں شیو سینا یو بی ٹی رہنما پردیپ پورنیکر کا گولی مار کر قتل، دو مشتبہ افراد حراست میں

مہاراشٹرا کے تھانے میں سرِعام شیو سینا رہنما کا ہیلمٹ اور ماسک پہنے بدمعاشوں نے گولی مار کر قتل کر دیا۔

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شیوسینا یو بی ٹی لیڈر پردیپ پورنیکر کو تھانے میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا (Photo Credit; ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 30, 2026 at 10:50 AM IST

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تھانے، مہاراشٹرا: مہاراشٹر کے شہر ٹھانے کے علاقے منپاڑا میں شیو سینا (اودھو بالاصاحب ٹھاکرے) پارٹی کے وبھاگ پرمکھ (ڈویژن چیف) پردیپ پورنیکر کو ان کے دفتر کے باہر بے رحمی سے قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ خوفناک واقعہ منگل، 29 ستمبر 2026 کی رات تقریباً 9:30 سے 9:45 بجے کے درمیان کپور باوڑی پولیس اسٹیشن کی حدود میں واقع آر مال (R Mall) کے قریب گنیش نگر میں پیش آیا۔

عینی شاہدین اور پولیس ذرائع کے مطابق، پردیپ پورنیکر اپنے دفتر میں موجود تھے کہ اچانک موٹر سائیکل پر سوار دو نامعلوم حملہ آور، جنہوں نے چہرے پر ماسک اور سر پر ہیلمٹ پہن رکھے تھے، وہاں پہنچے۔ انہوں نے پورنیکر پر انتہائی قریب سے دو راؤنڈ فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں دو گولیاں ان کے سینے میں لگیں اور اس کے بعد تیز دھار چاقوؤں سے بھی ان پر وحشیانہ حملہ کیا گیا۔ شدید زخمی حالت میں انہیں فوری طور پر گھوڑ بندر روڈ پر واقع انفینیٹی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ دورانِ علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔

قتل کی واردات کے بعد کئی علاقوں میں شدید تناؤ

اس سنسنی خیز قتل کی واردات کے بعد منپاڑا اور منورما نگر کے علاقوں میں شدید تناؤ پھیل گیا ہے اور بڑی تعداد میں پارٹی کارکنان اور مقامی لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ تھانے کرائم برانچ اور مقامی پولیس نے واقعے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ملزمین کی گرفتاری کے لیے نو خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں، جنہوں نے جائے وقوعہ اور آس پاس کی دوکانوں اور مکانوں پر لگے سی سی ٹی وی (CCTV) کیمروں کی فوٹیج کو کھنگالنا شروع کر دیا ہے۔

پولیس کی جانب سے ہائی پروفائل قتل کی تفتیش

ابتدائی کارروائی کے دوران پولیس نے دو مشکوک افراد پپیا شندے اور آکاش نمسے کو حراست میں لے لیا ہے، جب کہ مفرور حملہ آوروں کی تلاش کے لیے شہر کے تمام خارجی راستوں پر سخت ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ مقتول کے اہل خانہ نے اس حملے کے پیچھے سیاسی لیڈروں کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا ہے، تاہم پولیس ابھی سیاسی دشمنی اور ذاتی عداوت سمیت تمام ممکنہ زاویوں سے اس ہائی پروفائل قتل کی تفتیش کر رہی ہے۔

واردات میں کل پانچ مشتبہ افراد شامل

مقامی لوگوں نے شدید زخمی پورنیکر کو فوری طور پر انفینیٹی اسپتال پہنچایا، لیکن علاج کے دوران وہ دم توڑ گئے۔ اس واقعے سے پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے تحقیقات شروع کر دیں، جس میں مقامی پولیس اور کرائم برانچ کی ٹیمیں مشترکہ طور پر مصروف ہیں۔ پولیس نے اب تک دو مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے اور ابتدائی اندازے کے مطابق اس واردات میں کل پانچ مشتبہ افراد شامل تھے۔

پولیس کا کیا کہنا ہے؟

ڈی سی پی پرشانت کدم کے مطابق، اس حملے میں پردیپ پورنیکر کی موت ہو گئی ہے۔ پولیس نے معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے نو (9) ٹیمیں تشکیل دی ہیں جنہوں نے قتل میں ملوث ملزمین کی تلاش شروع کر دی ہے۔ پولیس اس واقعے کی گہرائی سے جانچ کر رہی ہے۔ واردات میں شامل پانچ مشتبہ افراد میں سے دو کو فی الحال حراست میں لے لیا گیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔

shiv sena ubt leader pradeep purnekar shot dead in thane maharashtra suspects detained, Urdu News
شیو سینا یو بی ٹی لیڈر پردیپ پورنیکر (Photo Credit; ETV BHARAT)

اس دوران، پورنیکر کے رشتہ داروں اور حامیوں نے اس قتل کے خلاف سخت موقف اختیار کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ جب تک قتل میں ملوث تمام ملزمین کو گرفتار نہیں کیا جاتا، وہ لاش کو وصول نہیں کریں گے۔

قتل سے پہلے احتجاج کی تیاری

اس واردات سے چند روز قبل ہی پردیپ پورنیکر نے ایک مقامی بااثر بلڈر کی من مانی اور غیر قانونی کارروائیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے اس احتجاج کے لیے کپور باوڑی پولیس اسٹیشن سے باقاعدہ اجازت (پرمیشن) بھی مانگی تھی۔

ٹریفک جام اور پولیس کی تعیناتی

پردیپ پورنیکر کے قتل کے بعد اسپتال کے باہر مقامی لوگوں کا بھاری ہجوم جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے علاقے میں شدید ٹریفک جام دیکھنے کو ملا۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے اسپتال کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی تھی اور دو ڈپٹی کمشنر آف پولیس (DCPs) بھی موقع پر موجود تھے۔ پولیس نے ہجوم کو سنبھالنے اور ٹریفک کی روانی کو بحال کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔

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