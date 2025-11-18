شیو سینا کے وزراء نے مہاراشٹر کابینہ کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا
مہاراشٹرا کابینی اجلاس سے قبل شیو سینا کے تمام وزراء ایکناتھ شنڈے کے ساتھ ریاستی سکریٹریٹ میں موجود تھے لیکن میٹنگ میں شرکت نہیں کی۔
Published : November 18, 2025 at 6:35 PM IST
ممبئی: بلدیاتی انتخابات سے پہلے، شیوسینا سے تعلق رکھنے والے مہاراشٹر کے وزراء نے منگل کو کابینہ کے اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ بی جے پی کی تقسیم کی سیاست اور تھانے ضلع میں ان کی پارٹی کے خلاف جارحانہ مہم کے خلاف اقدام تھا۔ کابینی اجلاس سے قبل شیو سینا کے تمام وزراء شنڈے کے ساتھ ریاستی سکریٹریٹ میں موجود تھے۔ تاہم، بعد میں، ایکناتھ شنڈے کے علاوہ، تمام وزراء نے اجلاس کا بائیکاٹ کردیا۔ ان وزراء نے چیف منسٹر دیویندر فڑنویس سے ملاقات کے بعد اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔
نامہ نگاروں سے غیر رسمی بات کرتے ہوئے شیوسینا کے ایک سینئر وزیر نے کہا کہ فڑنویس نے انہیں مربوط کوششوں کے ساتھ ایک خوشگوار حل کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ذرائع کے مطابق کابینی اجلاس سے قبل تھانے ضلع کے تمام وزراء نے شنڈے کے ساتھ ایک ہنگامی میٹنگ کی اور اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ اطلاعات کے مطابق اچانک شنڈے، چیف منسٹر کے دفتر پہنچے اور بی جے پی کے ذریعہ سیٹوں کی تقسیم پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ تھانے ضلع میں بی جے پی کی دخل اندازی ان کی پارٹی کے وزراء نے ناراضگی کا اظہار کیا۔
شیو سینا کے ایک سینئر وزیر نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ وزراء بی جے پی کے جارحانہ انداز سے ناخوش ہیں، انہوں نے بلدیاتی انتخابات میں بی جے پی کی طرف سے کی گئی سیٹوں کی تقسیم اور دیگر امور پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ شیو سینا کے وزراء نے بی جے پی پر الزام لگایا کہ وہ شنڈے کے مضبوط گڑھ تھانے، کلیان ڈومبیولی اور ریاست کے چند دیگر مقامات پر غیرضروری دخل اندازی کی جارہی ہے۔