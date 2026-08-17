'میں نے پارٹی کیوں چھوڑی'، شہزاد پونا والا نے وجہ بتا دی
شہزاد پونا والا نے بتایا کہ ان کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔
Published : August 17, 2026 at 2:50 PM IST
نئی دہلی: بی جے پی کے قومی ترجمان شہزاد پونا والا نے پیر کو کہا کہ انہوں نے پارٹی کے تمام عہدوں اور اپنی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ پونا والا نے کہا کہ انہوں نے پارٹی کے قومی صدر نتن نبین کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا ہے اور ان سے اسے قبول کرنے کی درخواست کی ہے۔
انہوں نے اپنا استعفیٰ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بھی پوسٹ کیا، یہ بتاتے ہوئے کہ انہوں نے 30 جولائی کو نبین کو خط لکھا تھا، جس میں بی جے پی کے تمام عہدوں اور مالی حالات سے پریشانی کی وجہ سے اپنی بنیادی رکنیت سے "غیر مشروط طور پر استعفیٰ" دینے کی پیشکش کی تھی۔
بی جے پی صدر نبن کو خط میں پونا والا نے اظہار بتایا کہ وہ پارٹی کے اس فیصلے سے کتنے متاثر ہوئے ہیں کہ ان کا استعفیٰ فوری طور پر قبول نہ کیا گیا۔ پونا والا نے مزید کہا، "لیکن طویل اور گہرے غور و فکر کے بعد میں نے قومی ترجمان کے عہدے اور بی جے پی کی فعال بنیادی رکنیت سے فارغ ہونے کا حتمی فیصلہ کیا ہے۔
31 جولائی کو، پونا والا نے ایکس پر اپنا بائیو اپ ڈیٹ کیا، جس میں بی جے پی کے کسی بھی تذکرے کو چھوڑ دیا گیا، جس نے ان کے پارٹی چھوڑنے کے بارے میں قیاس آرائیوں کو ہوا دی۔ تاہم اس وقت پارٹی کی جانب سے کوئی باضابطہ تصدیق نہیں کی گئی تھی۔
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پیر کو بی جے پی کے سربراہ کو بھیجے گئے اپنے تازہ استعفی خط میں، پونا والا نے کہا، "جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا، ہنگامی مالیاتی اور ذاتی حالات کے دباؤ کی وجہ سے، میں نجی شعبے میں جا رہا ہوں، تاہم جہاں بھی ممکن ہو، میں وزیر اعظم مودی اور بی جے پی کے ویژن اور کام کی حمایت جاری رکھوں گا۔" انہوں نے مزید کہا میں صرف انتظامیہ چھوڑ رہا ہوں ویژن یا نظریہ نہیں۔