شاملی: پولیس انکاونٹر میں ایک لاکھ کا انعام یافتہ شارپ شوٹر ہلاک
جرائم پیشہ افراد کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے شاملی پولیس نے ایک لاکھ کے انعام یافتہ شارپ شوٹر کو انکاونٹر میں ہلاک کر دیا۔
Published : October 24, 2025 at 3:23 PM IST
شاملی : اترپردیش کے شاملی میں پولیس اور ایک لاکھ کے انعام یافتہ شارپ شوٹر فیصل کے درمیان رات گئے مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے میں فیصل ہلاک ہو گیا، جبکہ اس کا ساتھی فرار ہونے میں کامیاب رہا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب پولیس ایک ڈکیتی کے ملزمان کا پیچھا کر رہی تھی۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ایس او جی کانسٹیبل بھی شدید زخمی ہوا۔
فیصل کا تعلق مختار انصاری اور سنجیو جیوا گینگ سے بتایا جاتا ہے۔ اس پر 20 سے زائد سنگین مقدمات درج تھے، جن میں قتل اور ڈکیتی شامل ہیں۔ وہ مظفر نگر کے خالہ پار کا رہائشی تھا اور میرٹھ کے لسادی گیٹ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس پر ایک لاکھ روپے کا انعام بھی مقرر تھا۔
ایک واقعہ میں جیت رام نامی شخص سے میرٹھ-کرنال ہائی وے پر لوٹ مار کی گئی تھی۔ ملزمان اس کی بائیک، نقدی اور موبائل فون لے کر فرار ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد شاملی کے ایس پی این پی سنگھ نے SOG اور مقامی پولیس کو متحرک کیا۔ بھوگی ماجرا کے قریب چیکنگ کے دوران ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔
ملزمان کی فائرنگ سے ایس او جی کانسٹیبل دیپک زخمی ہو گئے۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں فیصل کو گولی لگی اور اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ ہسپتال میں ڈاکٹروں نے فیصل کی موت کی تصدیق کر دی۔ کانسٹیبل دیپک کا علاج جاری ہے اور ان کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے۔
پولیس نے جائے وقوعہ سے دو پستول، زندہ کارتوس اور چھینی گئی بائیک برآمد کر لی ہے۔ فیصل کے فرار ہونے والے ساتھی کی تلاش جاری ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ افراد کو کسی صورت بخشا نہیں جائے گا۔