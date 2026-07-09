مہاراشٹر میں سیاسی ہلچل، شرد پوار کی نائب وزیراعلیٰ شندے کے دفتر میں میٹنگ
پوار نے ودھان بھون میں نائب وزیراعلیٰ شندے کے دفتر میں این سی پی (ایس پی) کے ایم ایل ایز کے ساتھ میٹنگ کی ہے۔
Published : July 9, 2026 at 1:51 PM IST
ممبئی: این سی پی (ایس پی) کے صدر شرد پوار نے بدھ کو ودھان بھون کمپلیکس میں مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلی ایکناتھ شندے کے دفتر میں اپنی پارٹی کے ارکان اسمبلی سے ملاقات کی۔ این سی پی (ایس پی) کے لیڈر نے اس بات کی تصدیق کی۔
پوار ریاستی مقننہ کے احاطے میں ریاستی حکومت کی طرف سے طویل عرصے سے زیر التواء مہاراشٹر کرناٹک سرحدی تنازعہ پر تشکیل دی گئی اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کے ایک رکن کے طور پر میٹنگ میں شرکت کے لیے آئے تھے۔
📍 मुंबई |— Eknath Shinde - एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) July 8, 2026
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष व खासदार शरद पवार यांनी आज माझ्या विधिमंडळातील दालनात येऊन सदिच्छा भेट घेतली.
विधानभवनात आज कर्नाटक- महाराष्ट्र सीमा प्रश्नावरील उच्चाधिकार समितीची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीनंतर त्यांनी माझ्या दालनात येऊन ही भेट… pic.twitter.com/udsXlmWrMq
میٹنگ میں شرکت کے بعد، شرد پوار نے شندے سے ان کے چیمبر میں ایک رسمی ملاقات کی۔ نائب وزیراعلیٰ کے دفتر نے اس بات کی جانکاری دی۔
بیان میں کہا گیا کہ شندے نے پوار کا ان کی میٹنگ کے دوران شال اور گلدستے کے ساتھ استقبال کیا۔
دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی بات چیت کی کوئی تفصیلات ظاہر نہیں کی گئیں۔
Mumbai, Maharashtra: NCP-SP chief Sharad Pawar arrived at Vidhan Bhavan for a meeting regarding the Maharashtra border issue pic.twitter.com/mBaeUfaWRK— IANS (@ians_india) July 8, 2026
شندے کی قیادت والی شیو سینا حکمراں مہایوتی اتحاد میں شراکت دار ہے، جس میں بی جے پی اور این سی پی بھی شامل ہے۔ این سی پی کی قیادت نائب وزیر اعلیٰ سنیترا پوار کر رہی ہیں۔
این سی پی (ایس پی) لیڈر جینت پاٹل نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ جب پوار عمارت سے باہر نکل رہے تھے تب پارٹی کے ارکان اسمبلی نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔
پاٹل نے کہا، "اس کمرے میں واپس چلنا جہاں زیادہ تر اپوزیشن ایم ایل اے بیٹھتے ہیں، پوار صاحب کے لیے مشکل ہوتا۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ شندے کا کیبن آسان ہو گا کیونکہ یہ باہر نکلنے کے راستے میں واقع ہے، اس لیے پوار صاحب لمبا چلنے سے بچ سکتے ہیں۔"
انہوں نے کہا کہ جب پوار آئے تو شندے اپنے چیمبر میں نہیں تھے۔ انہوں نے مزید کہا، "میں نے پوار صاحب کو مشورہ دیا کہ وہ ہمارے ارکان اسمبلی سے ملنے وہاں بیٹھیں۔
Mumbai, Maharashtra: Minister Uday Samant says, " sharad pawar, who is a senior leader of the country, visits the office of our leader eknath shinde, then respecting and welcoming him is a part of maharashtra's political tradition. there is nothing wrong with that" pic.twitter.com/q5HIpYithf— IANS (@ians_india) July 9, 2026
ایکناتھ شندے کی شیو سینا میں شامل ادے سامنت نے اس ضمن میں کہا کہ، "شرد پوار، ملک کے سینئر لیڈر ہیں، ہمارے لیڈر ایکناتھ شندے کے دفتر آئے تھے، پھر ان کا احترام اور استقبال کرنا مہاراشٹر کی سیاسی روایت کا حصہ ہے۔ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے"۔
Mumbai, Maharashtra: NCP (Sharad Pawar) state president Shashikant Shinde says, " sharad pawar attended the meeting of the committee on the maharashtra border issue. after pawar saheb arrived, we also held a meeting with our mlas, mps, and corporators. since pawar saheb is here… pic.twitter.com/pPjDx5YI01— IANS (@ians_india) July 8, 2026
وہیں، این سی پی (شرد پوار) کے ریاستی صدر ششی کانت شندے کا کہنا ہے کہ "شرد پوار نے مہاراشٹر سرحد کے معاملے پر کمیٹی کی میٹنگ میں شرکت کی۔ پوار صاحب کے آنے کے بعد، ہم نے اپنے ایم ایل ایز، ایم پی اور کارپوریٹروں کے ساتھ بھی میٹنگ کی۔ چونکہ پوار صاحب یہاں اسمبلی اجلاس کے دوران آئے، اس لیے انہوں نے سب سے بات چیت کی ہے۔ این ڈی اے میں شامل ہونے کی قیاس آرائیاں بالکل غلط ہیں۔"
(پی ٹی آئی کے مشمولات کے ساتھ)
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