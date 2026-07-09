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مہاراشٹر میں سیاسی ہلچل، شرد پوار کی نائب وزیراعلیٰ شندے کے دفتر میں میٹنگ

پوار نے ودھان بھون میں نائب وزیراعلیٰ شندے کے دفتر میں این سی پی (ایس پی) کے ایم ایل ایز کے ساتھ میٹنگ کی ہے۔

مہاراشٹر کے نائب وزیراعلیٰ ایکناتھ شندے شرد پوار کا استقبال کرتے ہوئے
مہاراشٹر کے نائب وزیراعلیٰ ایکناتھ شندے شرد پوار کا استقبال کرتے ہوئے (X/@mieknathshinde)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 9, 2026 at 1:51 PM IST

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ممبئی: این سی پی (ایس پی) کے صدر شرد پوار نے بدھ کو ودھان بھون کمپلیکس میں مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلی ایکناتھ شندے کے دفتر میں اپنی پارٹی کے ارکان اسمبلی سے ملاقات کی۔ این سی پی (ایس پی) کے لیڈر نے اس بات کی تصدیق کی۔

پوار ریاستی مقننہ کے احاطے میں ریاستی حکومت کی طرف سے طویل عرصے سے زیر التواء مہاراشٹر کرناٹک سرحدی تنازعہ پر تشکیل دی گئی اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کے ایک رکن کے طور پر میٹنگ میں شرکت کے لیے آئے تھے۔

میٹنگ میں شرکت کے بعد، شرد پوار نے شندے سے ان کے چیمبر میں ایک رسمی ملاقات کی۔ نائب وزیراعلیٰ کے دفتر نے اس بات کی جانکاری دی۔

بیان میں کہا گیا کہ شندے نے پوار کا ان کی میٹنگ کے دوران شال اور گلدستے کے ساتھ استقبال کیا۔

دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی بات چیت کی کوئی تفصیلات ظاہر نہیں کی گئیں۔

شندے کی قیادت والی شیو سینا حکمراں مہایوتی اتحاد میں شراکت دار ہے، جس میں بی جے پی اور این سی پی بھی شامل ہے۔ این سی پی کی قیادت نائب وزیر اعلیٰ سنیترا پوار کر رہی ہیں۔

این سی پی (ایس پی) لیڈر جینت پاٹل نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ جب پوار عمارت سے باہر نکل رہے تھے تب پارٹی کے ارکان اسمبلی نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔

پاٹل نے کہا، "اس کمرے میں واپس چلنا جہاں زیادہ تر اپوزیشن ایم ایل اے بیٹھتے ہیں، پوار صاحب کے لیے مشکل ہوتا۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ شندے کا کیبن آسان ہو گا کیونکہ یہ باہر نکلنے کے راستے میں واقع ہے، اس لیے پوار صاحب لمبا چلنے سے بچ سکتے ہیں۔"

انہوں نے کہا کہ جب پوار آئے تو شندے اپنے چیمبر میں نہیں تھے۔ انہوں نے مزید کہا، "میں نے پوار صاحب کو مشورہ دیا کہ وہ ہمارے ارکان اسمبلی سے ملنے وہاں بیٹھیں۔

ایکناتھ شندے کی شیو سینا میں شامل ادے سامنت نے اس ضمن میں کہا کہ، "شرد پوار، ملک کے سینئر لیڈر ہیں، ہمارے لیڈر ایکناتھ شندے کے دفتر آئے تھے، پھر ان کا احترام اور استقبال کرنا مہاراشٹر کی سیاسی روایت کا حصہ ہے۔ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے"۔

وہیں، این سی پی (شرد پوار) کے ریاستی صدر ششی کانت شندے کا کہنا ہے کہ "شرد پوار نے مہاراشٹر سرحد کے معاملے پر کمیٹی کی میٹنگ میں شرکت کی۔ پوار صاحب کے آنے کے بعد، ہم نے اپنے ایم ایل ایز، ایم پی اور کارپوریٹروں کے ساتھ بھی میٹنگ کی۔ چونکہ پوار صاحب یہاں اسمبلی اجلاس کے دوران آئے، اس لیے انہوں نے سب سے بات چیت کی ہے۔ این ڈی اے میں شامل ہونے کی قیاس آرائیاں بالکل غلط ہیں۔"

(پی ٹی آئی کے مشمولات کے ساتھ)

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