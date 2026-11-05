شرد پوار معمول کے معائنے کے لیے ممبئی کے بریچ کینڈی اسپتال میں داخل
شرد پوار کو معمول کے معائنے کے لیے ممبئی کے بریچ کینڈی اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔
By ANI
Published : November 5, 2026 at 9:49 AM IST
ممبئی (مہاراشٹر): نیشنلسٹ کانگریس پارٹی (شرد چندر پوار) کے سربراہ شرد پوار کو جمعرات کے روز ممبئی کے بریچ کینڈی اسپتال میں معمول کے طبی معائنے (Routine Check-up) کے لیے داخل کرایا گیا ہے۔ یہ کارروائی انہیں پونے کے روبی ہال کلینک سے ڈسچارج کیے جانے کے محض ایک دن بعد عمل میں آئی ہے۔
روبی ہال کلینک کے چیف کارڈیالوجسٹ، چیئرمین اور مینیجنگ ٹرسٹیاں ڈاکٹر پرویز کے گرانٹ کی طرف سے جاری کردہ ایک سرکاری بیان کے مطابق، شرد پوار کی حالت مستحکم ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ بیان میں کہا گیا، "مسٹر شرد پوار کو آج روبی ہال کلینک سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ وہ مستحکم ہیں اور بہتر محسوس کر رہے ہیں۔ وہ اسپتال سے سیدھے ممبئی میں اپنی رہائش گاہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ ہم ان کی اچھی صحت اور جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔"
اس سے قبل، نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے شرد پوار کے خاندانی دوست وٹھل منیار نے کہا تھا کہ ان کی تمام میڈیکل رپورٹیں اطمینان بخش ہیں اور تشویش کی کوئی بات نہیں ہے۔ منیار نے کہا، "ان کی صحت اچھی ہے اور انہیں کسی خاص پریشانی کا سامنا نہیں ہے۔ دو دن پہلے انہیں کھانسی اور بلغم کی شکایت تھی، جس کے بعد انہیں یہاں داخل کرایا گیا تھا۔ تمام طبی معائنے کیے گئے اور رپورٹیں اچھی آئیں۔ رپورٹوں میں ایسا کچھ نہیں تھا جس سے کوئی تشویش پیدا ہو۔"
منیار نے مزید بتایا، "وزیر اعظم نے بھی فون کر کے ان کی خیریت دریافت کی تھی۔ انہوں نے شرد پوار کی جلد صحت یابی کی تمنا کی اور کہا کہ ہم سب کو ان کی ضرورت ہے۔" پارٹی کارکنوں اور حامیوں سے پریشان نہ ہونے کی اپیل کرتے ہوئے منیار نے کہا کہ پوار بالکل ٹھیک ہیں اور انہوں نے مہاراشٹر اور ملک بھر کے لوگوں کا ان کی محبت اور تشویش کے لیے شکریہ ادا کیا۔
واضح رہے کہ تجربہ کار سیاست دان کو 2 نومبر کو کھانسی اور سینے میں درد (Pleuritic Chest Pain) کی شکایت کے بعد روبی ہال کلینک میں داخل کرایا گیا تھا۔ ان کی بیٹی، بارامتی سے رکنِ پارلیمنٹ اور این سی پی (ایس پی) کی ورکنگ پریذیڈنٹ سپریا سولے نے پہلے ہی واضح کیا تھا کہ ان کے طبی ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور ان کے صحت کے تمام پیرامیٹرز مستحکم ہیں۔
اسپتال نے بعد میں بتایا تھا کہ احتیاطی تدابیر کے طور پر شرد پوار کو زیرِ نگرانی (Observation) رکھا جائے گا۔ ان کی حالت مستحکم رہی اور تکلیف کم ہونے کے بعد ڈاکٹروں نے انہیں اسپتال سے چھٹی دینے کی اجازت دے دی۔