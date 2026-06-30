شاملی: محمد علی دوبارہ آیوش ملک بن گیا، ہندو مذہب میں واپسی کر لی، ویڈیو جاری کر کہی یہ بات
آیوش ملک نے مذہب اسلام کو چھوڑ کرایک مرتبہ پھر ہندو مذہب میں واپسی کرلی۔ اس نےاپنے اہل خانہ سے معافی بھی مانگ لی ہے۔
Published : June 30, 2026 at 2:14 PM IST
شاملی: اتر پردیش کے شاملی ضلع میں ادویات کے تاجر دیوراج ملک کے بیٹے آیوش ملک کے مذہب تبدیل کرنے کے معاملے میں ایک نئی پیشرفت سامنے آئی ہے۔ آیوش ملک اسلام چھوڑ کر سناتن دھرم میں واپس آگیا ہے۔ ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں وہ ہندو مذہب میں واپسی کا ذکر کرتے ہوئے جذباتی انداز میں بات کر رہا ہے۔
آیوش ملک نے بتایا کہ اس نے اپنے والدین کو درپیش تکلیف کو دیکھتے ہوئے اپنی مرضی سے سناتن دھرم میں واپس آنے کا انتخاب کیا۔ ایک اور ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ گھر کے مندر کے سامنے بیٹھا ہے اور پوجا کر رہا ہے۔
والدین سے جذباتی معافی: مزید برآں، آیوش ملک نے اسلام سے جڑی تمام اشیاء کو اپنے گھر سے ہٹا دیا ہے۔ اپنے والد دیوراج ملک کی جانب سے جاری کردہ ایک ویڈیو میں آیوش نے کہا کہ، "میرا نام آیوش ملک ہے، میں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن آپ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے اور خاندان کو دیکھتے ہوئے، میں نے اپنی مرضی سے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے خاندان کے اصل عقیدے، ہندو مذہب میں واپس آجاؤں۔ میں آپ کی اور پاپا کی پناہ میں رہنا چاہتا ہوں؛ براہ کرم مجھے معاف کر دیں۔"
مبینہ طور پر ایک رومانوی جال کے ذریعے تبدیلی مذہب: دوائیوں کے تاجر دیوراج ملک کے بیٹے آیوش ملک (جن کا کاروبار شہر کے ہنومان دھام مندر کے قریب واقع ہے) نے قبل ازیں اسلام قبول کرنے کے لیے سناتن دھرم ترک کر دیا تھا۔ اس کے والد دیوراج ملک نے پولیس میں شکایت درج کرائی تھی جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ چاندنی قریشی نامی خاتون نے پہلے ان کے بیٹے کو رومانوی جال میں پھنسایا اور پھر اپنے خاندان کی مدد سے اس کے تبدیلی مذہب کا منصوبہ بنایا۔
چاندنی قریشی اور اس کے والد کو گرفتار کیا گیا: پولیس نے چاندنی قریشی، اس کے خاندان اور تبدیلی مذہب میں ساتھ دینے والوں کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ اس کے بعد پولیس نے چاندنی قریشی اور اس کے والد کو گرفتار کرکے جیل بھیج دیا۔ دریں اثنا، پولیس نے بعد میں چاندنی قریشی کے کزن توفیق عرف بھولا کو گرفتار کر لیا اور اسے آیوش ملک کا زبردستی مذہب تبدیل کرنے کی سازش کرنے اور دیوراج ملک کے پورے خاندان کو قتل کرنے کی کھلے عام دھمکی دینے کے سنگین الزامات کے تحت جیل بھیج دیا۔ چاندنی قریشی کے خاندان کے دیگر افراد اور اس میں مبینہ طور پر شامل مولانا فرار ہیں۔
اس پورے معاملے میں بگھرا آشرم کے یشویر مہاراج نے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ اور شاملی پولیس انتظامیہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا ہے۔ آیوش ملک کے والد دیوراج ملک نے میڈیا کو بتایا کہ ان کے بیٹے نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے اور اسلام سے متعلق تمام اشیاء کو گھر سے ہٹا کر سناتن دھرم میں واپس آ گیا ہے۔
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