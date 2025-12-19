برقع نہ پہننے پر بیوی اور دو بیٹیوں کا قتل: اپنی بیوی کی تصویر سے بچنے کے لیے راشن کارڈ نہیں بنایا، بس یا ٹیکسی سے نہیں بھیجتا تھا والدین کے گھر
شاملی میں دل دہلا دینے والے قتل کی پولیس تفتیش میں اہم انکشافات پولیس مزید تفصیلات سے پردہ اٹھائے گی۔
Published : December 19, 2025 at 11:54 AM IST
شاملی، اترپردیش: ضلع میں گھریلو جھگڑے کی وجہ سے شوہر نے اپنی بیوی اور 14 اور 6 سال کی دو معصوم بیٹیوں کو قتل کر دیا۔ معاملے کا انکشاف شاملی پولیس نے بدھ کو کیا۔ ماں اور دو بیٹیاں 9 دسمبر سے لاپتہ تھیں۔ شوہر نے تینوں لاشوں کو گھر کے اندر بیت الخلا کے گڑھے میں دفن کر دیا تھا۔ پولیس نے ملزم شوہر کو گرفتار کرکے لاش برآمد کرلی۔ اس معاملے کی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ شوہر برقع نہ پہننے پر بیوی سے ناراض تھا۔ مزید یہ کہ یہ بھی سامنے آیا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے اس قدر نفرت کرتا تھا کہ اسے راشن کارڈ تک نہیں ملا۔ وہ راشن کارڈ پر اپنی بیوی کی تصویر نہیں چاہتا تھا۔ مزید برآں، اس نے اسے صرف نجی گاڑی میں اس کے والدین کے گھر بھیجا، بس یا ٹیکسی سے نہیں۔
18 سال پہلے شادی ہوئی: شاملی کے پولیس سپرنٹنڈنٹ ناگیندر پرتاپ سنگھ نے بتایا کہ مظفر نگر کی رہنے والی طاہرہ اور کاندھلا کے گڑھی دولت گاؤں کے رہنے والے فاروق کی شادی 18 سال قبل ہوئی تھی۔ ان کے پانچ بچے ہیں۔ پولیس تفتیش میں معلوم ہوا کہ طاہرہ گھریلو ناچاقی کے باعث اپنے والدین کے گھر چلی گئی تھی۔ فاروق اسے 15 دن پہلے واپس لایا تھا۔ معلوم ہوا ہے کہ وہ طاہرہ سے برقع نہ پہننے پر ناراض تھا۔ جس کی وجہ سے وہ اس ہولناک سازش کو رچنے میں کامیاب ہوا۔ پولیس کے مطابق طاہرہ اور اس کی دو بیٹیاں 9 دسمبر کو لاپتہ ہو گئیں۔ تحقیقات کے بعد پولیس نے تینوں کی لاشیں گھر کے بیت الخلا کے گڑھے سے برآمد کیں۔ ملزم شوہر فاروق کو گرفتار کیا گیا تو اس نے کئی چونکا دینے والے انکشافات کیے۔
گرفتاری کے بعد آنسو نہیں: پولیس سپرنٹنڈنٹ کے مطابق جب ملزم شوہر کو گرفتار کیا گیا تو اس کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں دیکھا گیا۔ اس نے بڑی بے رحمی سے پولیس کے سوالوں کا جواب دیا۔ اسے اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں۔
اپنی بیوی کا نام اور تصویر شامل کرنے سے بچنے کے لیے بنایا گیا راشن کارڈ نہیں ملا: پولیس سپرنٹنڈنٹ کے مطابق، فاروق نے پوچھ گچھ کے دوران بتایا کہ راشن کارڈ پر اس کا نام اور تصویر شامل کرنے سے بچنے کے لیے اسے اس کا آدھار کارڈ یا کوئی اور راشن کارڈ نہیں ملا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کا نام اور تصویر کسی بھی سرکاری دستاویزات میں شامل ہو۔
اسے بس یا ٹیکسی کے ذریعے اس کے والدین کے گھر نہیں بھیجیں گے: پولیس کے مطابق، فاروق نے یہ بھی بتایا کہ جب بھی اس کی بیوی اپنے والدین کے گھر جانے کو کہتی تھی، وہ اسے ہمیشہ نجی گاڑی میں بھیجتا تھا۔ وہ اسے بس یا ٹیکسی کے ذریعے اس کے والدین کے گھر نہیں بھیجے گا۔ اس نے اپنی بیوی کو کسی سے ملنے نہیں دیا۔ یہاں تک کہ اگر اس کے والدین کے گھر سے کوئی چچا، پھوپھی، یا دوسرے لوگ ملنے آتے تو وہ اسے چہرہ بے نقاب کرکے ان کا سامنا نہیں کرنے دیتے تھے۔ فاروق شادی کے بعد سے اپنے والد اور خاندان سے الگ رہ رہے تھے۔ شاملی کے پولیس سپرنٹنڈنٹ ناگیندر پرتاپ سنگھ کے مطابق فاروق کو پوچھ گچھ کے بعد جیل بھیج دیا گیا ہے۔