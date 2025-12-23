ETV Bharat / state

شاملی برقعہ تنازعہ تہرا قتل: شاملی قتل کیس میں ملوث ہتھیار فراہم کرنے والے کو کیا گیا گرفتار

پولیس سپرنٹنڈنٹ این کے سنگھ نے بتایا کہ کاندھلہ پولیس نے ملزم مبارک کو ایک چیکنگ آپریشن کے دوران گرفتار کیا۔

شاملی میں برقعہ تنازعہ سے جڑے تہرے قتل کیس میں ملوث ہتھیار فراہم کرنے والے کو گرفتار کر لیا گیا ہے (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 23, 2025 at 9:41 AM IST

شاملی، اترپردیش: برقع نہ پہننے پر بیوی اور دو بیٹیوں کے قتل کے معاملے میں ایک اور گرفتاری ہوئی ہے۔ پولیس نے قاتل کو اسلحہ فراہم کرنے والے ملزم مبارک کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے پاس سے ایک پستول اور غیر قانونی گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔

پولیس سپرنٹنڈنٹ این کے سنگھ نے بتایا کہ کاندھلہ پولیس نے ملزم مبارک کو ایک چیکنگ آپریشن کے دوران گرفتار کیا۔ پولیس نے ایک غیر قانونی 315 بور پستول، 315 بور کے دو زندہ کارتوس اور 7.62 بور کے دو زندہ کارتوس بھی برآمد کئے۔

ملزم نے دوران تفتیش پولیس کو بتایا کہ اس نے اسلحہ اور گولہ بارود تھانہ کیرانہ کے رہائشی مبارک سے حاصل کیا تھا۔ پولیس تب سے مبارک کی تلاش کر رہی تھی، اور تلاشی کے دوران اسے گرفتار کر لیا گیا۔

شاملی میں سنسنی خیز قتل

9 دسمبر 2025 کو شاملی کے کاندھلا تھانہ علاقے کے تحت گڑھی دولت گاؤں میں فاروق نے اپنی بیوی اور دو بیٹیوں کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ قتل کے بعد اس نے لاشوں کو اپنے گھر کے صحن میں حفاظتی ٹینک میں دفن کر دیا۔ ایک اطلاع کے بعد پولیس نے 16 دسمبر کو لاشیں برآمد کیں۔

پولیس نے فاروق کو بیوی اور دو بیٹیوں کے قتل کے الزام میں گرفتار کرلیا۔ اس کے قبضے سے تین پستول اور بھاری مقدار میں گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ پولیس کی پوچھ گچھ کے دوران فاروق نے بتایا کہ اس نے یہ اسلحہ کیرانہ تھانے کے علاقے کے گائوں گندرو کے رہنے والے مبارک سے خریدا تھا۔ تب سے پولیس مبارک کی تلاش میں تھی۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا۔ جہاں سے اسے جیل بھیج دیا گیا ہے۔

