کانگریس لیڈر میرے گھر پر کر سکتے ہیں حملہ: راہل گاندھی کو بزدل قرار دینے والے شکیل احمد کا دعویٰ
کانگریس کی قومی قیادت حملے کی سازش کررہی ہے۔ شکیل احمد نے دعویٰ کیا، راہل گاندھی کے بارے میں شکیل احمد کا سخت بیان جانیں
Published : January 27, 2026 at 10:06 AM IST
پٹنہ، بہار: سابق مرکزی وزیر اور بہار کانگریس لیڈر ڈاکٹر شکیل احمد نے راہل گاندھی پر سنگین الزام لگایا ہے۔ سابق کانگریس لیڈر نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں یہ معلومات شیئر کیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کی قومی قیادت پٹنہ اور مدھوبنی میں میرے گھر پر حملہ کر سکتی ہے۔
'کیا یہ راہل جی کا حکم ہے...؟'
کانگریس کے سابق رہنما ڈاکٹر شکیل احمد نے پوسٹ میں لکھا، "اب میری معلومات بالکل درست ثابت ہوئی ہیں۔ میرے پرانے کانگریسی ساتھیوں کا بہت شکریہ۔ بہار میں ایک کہاوت ہے کہ صرف پرانے دوست ہی کام آتے ہیں۔" کیا یہ راہل کے حکم کے بغیر ہو رہا ہے؟
अब तो मेरी जानकारी बिल्कुल सही साबित हुई। काँग्रेस के पुराने साथियों का बहुत धन्यवाद।— Dr Shakeel Ahmad (@Ahmad_Shakeel) January 26, 2026
"کانگریس میرے گھر پر حملہ کر سکتی ہے"
اس سے پہلے، ڈاکٹر شکیل احمد نے ایک ایکس پوسٹ میں لکھا، "مجھے ابھی ابھی کانگریس کے کچھ ساتھیوں نے اطلاع دی ہے کہ کانگریس کی قومی قیادت نے بہار کانگریس/یوتھ کانگریس کو پتنہ جلانے کے بہانے آج 27 جنوری کو پٹنہ اور مدھوبنی میں میری رہائش گاہوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا ہے۔" یہ جمہوریت کے اصول کے خلاف ہے۔
"کانگریس پارٹی میں مسلم قیادت پسماندہ"
سابق مرکزی وزیر شکیل احمد کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے، کانگریس لیڈر راشد علوی نے کہا کہ راہل گاندھی سے ملنا آسان نہیں ہے۔ کانگریس پارٹی مسلم قیادت کو مسلسل نظر انداز کر رہی ہے، جبکہ ہندوستان بھر کے مسلمان کانگریس کو ووٹ دے رہے ہیں، اور پارٹی میں مسلم قیادت پسماندہ ہے۔ شکیل احمد خان، روشن بیگ، نسیم الدین صدیقی اور یوسف ابراہانی اس کی تازہ مثالیں ہیں۔
अभी अभी काँग्रेस के कुछ साथियों ने गुप्त रूप से मुझे ख़बर किया है कि काँग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बिहार कांग्रेस / युवा काँग्रेस को यह आदेश दिया है कि कल दिनांक 27 जनवरी को पुतला दहन के बहाने मेरे पटना और मधुबनी निवास पर आक्रमण किया जाय।— Dr Shakeel Ahmad (@Ahmad_Shakeel) January 26, 2026
"راہل گاندھی مقبول لیڈروں سے ڈرتے ہیں"
جے ڈی یو لیڈر راجیو رنجن پرساد نے کانگریس کے سابق لیڈر ڈاکٹر شکیل احمد کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے کہا، "جس طرح انہوں نے اپنے درد اور غم کا اظہار کیا ہے اور تازہ انکشافات کے بعد، ہم کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے راہل گاندھی مضبوط ہوتے گئے ہیں، کانگریس کمزور ہوتی جا رہی ہے، کانگریس کی بنیاد ہر جگہ سکڑتی جا رہی ہے۔"
"جمہوریت کے مضبوط ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اپوزیشن کا موثر اور مضبوط ہو... پارٹی کے اندر کوئی اندرونی جمہوریت نہیں ہے، اور راہل گاندھی مقبول لیڈروں سے ڈرتے ہیں۔ یہ الزامات سچے ہیں۔ درحقیقت، کانگریس کے ہر لیڈر اور کارکن کے وہی خیالات ہیں جن کا اظہار شکیل احمد نے کیا ہے۔" – راجیو رنجن پرساد، جے ڈی یو لیڈر
شکیل احمد نے کیا کہا تھا؟
سابق مرکزی وزیر ڈاکٹر شکیل احمد نے حال ہی میں ایک پوڈ کاسٹ انٹرویو میں راہل گاندھی کو "سب سے زیادہ غیر محفوظ اور ڈرپوک لیڈر" قرار دیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ راہل گاندھی پارٹی میں نچلی سطح پر مضبوط بنیاد رکھنے والے سینئر لیڈروں سے خطرہ محسوس کرتے ہیں، ان لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں جو انہیں "باس" نہیں مانتے اور پارٹی پر یکطرفہ کنٹرول برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ شکیل احمد کا دعویٰ ہے کہ ملکارجن کھرگے صرف نام کے صدر ہیں جبکہ اصل فیصلے راہل گاندھی کرتے ہیں۔