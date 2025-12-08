شاہجہاں پور میں مسلم نوجوان اور ہندو لڑکی کی شادی، بجرنگ دل نے کیا ہنگامہ
صدر بازار تھانہ علاقہ کے تحت شہباز نگر میں ایک ہندو لڑکی کی شادی 35 سالہ مسلم نوجوان سے کی جارہی تھی۔
Published : December 8, 2025 at 9:48 AM IST
شاہجہاں پور، اترپردیش: بجرنگ دل کے کارکنوں نے اتوار کی رات یہ اطلاع ملنے کے بعد ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ ایک مسلم نوجوان نے مبینہ طور پر 16 سالہ ایک نابالغ ہندو لڑکی سے صدر بازار تھانہ علاقہ کے تحت واقع شہباز نگر کے ایک شادی لان میں شادی کر لی ہے۔ موقع پر موجود پولیس نے متعدد افراد کو حراست میں لے لیا۔ دولہا اور مبینہ طور پر نابالغ دلہن کو بھی تھانے لے جایا گیا۔
بتایا گیا ہے کہ اتوار کی رات شہباز نگر کے جنتا میرج لان میں ایک مسلم نوجوان کی شادی کی تقریب ہو رہی تھی۔ بجرنگ دل کے کارکنوں نے مبینہ طور پر ایک نابالغ ہندو لڑکی کے ساتھ شادی کی اطلاع ملتے ہی ہنگامہ کھڑا کردیا۔ ہندو یوتھ آرگنائزیشن اترپردیش (اے) کے ریاستی سرپرست راجیش اوستھی اور ریاستی صدر اونیش مشرا بھی اپنے کارکنوں کے ساتھ جائے وقوعہ پر پہنچے۔ اسی دوران پولیس پہنچی اور کافی تگ و دو کے بعد لڑکے اور لڑکی سمیت کئی افراد کو اپنی تحویل میں لے کر تھانے چلی گئی۔
جبری تبدیلیٔ مذہب کے خلاف سخت کارروائی کا کیس
ہندو یوتھ آرگنائزیشن، اتر پردیش (اے) کے ریاستی سرپرست راجیش اوستھی نے کہا کہ ایک 16 سالہ ہندو لڑکی کا مذہب تبدیل کیے بغیر ایک مسلمان شخص سے شادی کر دی گئی۔ اطلاع ملنے پر شادی روک دی گئی۔ پولیس سے کہا گیا ہے کہ وہ معاملے کی تحقیقات کرے اور جبری تبدیلیٔ مذہب کے خلاف سخت کارروائی کرے اور لو جہاد کا مقدمہ درج کرے۔
خبر کے مطابق پولیس دولہے کو تھانے لے آئی اور دونوں فریقوں سے پوچھ گچھ کی، پولیس کے مطابق شاہجہاں پور میں نابالغ ہندو لڑکی کی شادی روک دی گئی۔ پولیس نے ایک ہندو تنظیم کی رپورٹ پر ردعمل ظاہر کیا۔ شادی سے قبل دولہا کو تھانے لایا گیا، جہاں پولیس دونوں فریقین سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔
شادی لان میں دلہن کی والدہ موجود
یہ واقعہ اتوار کی شام شہباز نگر روڈ پر واقع ایک شادی لان میں پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق، مسلم نوجوان، صدر بازار تھانے کے علاقے کے ایک محلے میں رہتا ہے، جب کہ ہندو خاتون بھی صدر تھانے کے علاقے میں رہتی ہے۔ شادی کے لان میں شادی کی تیاریاں جاری تھیں، دولہا کی طرف سے مہمان اور دلہن کی والدہ موجود تھیں۔
بجرنگ دل کا پولیس پر ایک گھنٹے کی تاخیر کا الزام
ایک ہندو تنظیم کے عہدیدار راجیش اوستھی کو اطلاع ملی کہ ایک نابالغ ہندو لڑکی کی شادی ہو رہی ہے۔ وہ اپنے اہلکاروں کے ساتھ شادی کے لان میں پہنچا اور پولیس کو اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچ گئی۔ پولیس کے پہنچتے ہی بھگدڑ مچ گئی۔ تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ ہندو دلہن نابالغ تھی۔ جس کے بعد پولیس دلہا اور دلہن کو تھانے لے آئی اور مزید تفتیش شروع کردی۔
ہندو رہنما راجیش اوستھی نے الزام لگایا کہ اطلاع کے باوجود پولیس کو جائے وقوعہ پر پہنچنے میں تقریباً ایک گھنٹے کی تاخیر ہوئی۔ انہوں نے پورے واقعہ کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا۔