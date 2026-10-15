نوح میں مبینہ پولیس انکاؤنٹر، مویشی اسمگلنگ کیس میں مطلوب شاہد عرف اڈوانی ہلاک
پولیس کے مطابق مویشی اسمگلنگ معاملے میں مطلوب ملزم شاہد عرف ایڈوانی نوح پولیس کے ساتھ ایک مبینہ انکاؤنٹر ہلاک ہو گئے۔
Published : October 15, 2026 at 1:10 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 1:30 PM IST
نوح: ہریانہ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ سوہنا-پلوال روڈ پر سیلانی گاؤں کے قریب نوح پولیس کی ٹیم اور مبینہ مویشی اسمگلروں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ اس مبینہ انکاؤنٹر کے دوران گولی لگنے سے 27 سالہ شاہد عرف اڈوانی نام کا نوجوان ہلاک ہو گیا، جو نوح کے گاؤں کھرکڑی کا رہائشی تھا۔ پولیس کے مطابق، شاہد کے دو ساتھی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔
پولیس کا مؤقف اور کارروائی کی تفصیلات
نوح پولیس کے ترجمان کرشنا کمار کے مطابق، ''15 اکتوبر کی صبح تقریباً چار بجے، فیروز پور جھرکہ پولیس کی ٹیم ایک خفیہ اطلاع پر اشتہاری ملزم شاہد عرف اڈوانی کا پیچھا کر رہی تھی۔ جب پولیس کی ٹیم سوہنا کے سیلانی گاؤں کے پاس پہنچی، تو شاہد نے گرفتاری سے بچنے کے لیے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ پولیس نے بھی دفاع میں جوابی فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں شاہد عرف اڈوانی شدید زخمی ہو گیا۔''
پولیس کا کہنا ہے کہ زخمی شاہد کو فوری طور پر سوہنا کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد اسے مردہ قرار دے دیا۔ فی الحال لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سوہنا اسپتال کے مردہ خانے میں رکھوا دیا گیا ہے۔
پولیس کے الزامات
ہریانہ پولیس کا الزام ہے کہ شاہد میوات (تھار) کے خطے میں مویشیوں کی اسمگلنگ کے نیٹ ورک سے جڑا ہوا تھا۔ تصادم کے بعد اس کی گاڑی سے مویشی بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ شاہد کے خلاف پہلے ہی متعدد مجرمانہ مقدمات درج تھے اور وہ ماضی میں بھی ایک بار پولیس کی حراست سے فرار ہو چکا تھا، جسے بعد میں دوبارہ گرفتار کیا گیا تھا۔
واضح رہے کہ اس مبینہ انکاؤنٹر اور پولیس کے الزامات پر تاحال شاہد کے اہل خانہ یا کسی آزاد ذرائع کا مؤقف سامنے نہیں آیا ہے۔ ای ٹی وی بھارت ان الزامات اور دعوؤں کی تصدیق نہیں کرتا۔
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