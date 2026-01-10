لڑکیاں ہاسٹل سے اچانک غائب، ہاسٹل سپرنٹنڈنٹ معطل
گرلز ہاسٹل کی طالبات کہاں لاپتہ ہو رہی ہیں کوئی نہیں جانتا، پرنسپل نے ایف آئی آر درج کرائی ہے، ضلع سے باہرتلاش جاری ہے۔
Published : January 10, 2026 at 10:11 AM IST
کنچن پور: مدھیہ پردیش کے شاہدول میں گرلز ہاسٹل سے لڑکیوں کے اچانک لاپتہ ہونے کا سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے۔ یکے بعد دیگرے طلبہ کی گمشدگی نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ فی الحال دو طالب علموں کی گمشدگی کے حوالے سے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی گئی ہے، تاہم وہ کہاں غائب ہوئے ہیں، اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ پولیس طلباء کی تلاش کر رہی ہے، اور ہاسٹل سپرنٹنڈنٹ کو معطل کر دیا گیا ہے۔
شاہدول میں گرلز ہاسٹل معمہ بن گیا۔
یہ معاملہ ماتا شبری گورنمنٹ گرلز ایجوکیشن کمپلیکس، کنچن پور میں واقع ہے، جو شاہدول کے سوہاگ پور تھانہ علاقے کے تحت ہے۔ گرلز ہاسٹل ان دنوں ایک معمہ بن گیا ہے۔ 28 دسمبر کو، 12ویں جماعت کی ایک طالبہ اپنی ماں کے ساتھ گھر جانے کا دعویٰ کرتے ہوئے ہاسٹل سے نکل گئی۔ تاہم وہ واپس نہیں آئی اور لاپتہ ہوگئی۔ اس وقت کی سپرنٹنڈنٹ سلوچنا بٹے نے سوہاگ پور پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔ جس کے بعد پولیس نے نامعلوم ملزم کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کردی۔ جب پولیس ابھی اس معاملے کی تحقیقات کر رہی تھی، ہاسٹل سے ایک اور طالب علم کے لاپتہ ہونے سے ہلچل مچ گئی۔
ایک اور طالب علم 8 جنوری کو لاپتہ ہو گیا۔
جب پولیس 28 دسمبر کو لاپتہ ہونے والی لڑکی کی تلاش کر رہی تھی، وہیں 8 جنوری کو 10ویں جماعت کی طالبہ لاپتہ ہو گئی۔ طالبہ اپنے نانا اور دو دیگر طالب علموں کے ساتھ ہاسٹل پہنچی تھی۔ اس کے دو دوست اندر گئے، لیکن طالبہ، اپنی بہن کو باہر چھوڑنے کا دعویٰ کرتے ہوئے، منہ پر کپڑا باندھ کر باہر نکلی اور واپس نہیں آئی۔ رول کال کے دوران طالب علم کی غیر حاضری کا پتہ چلنے پر ہاسٹل انتظامیہ حیران رہ گئی۔
پرنسپل فائل ایف آئی آر
ماتا شبری گورنمنٹ گرلز ایجوکیشن کیمپس میں یکے بعد دیگرے طالبات کے اچانک غائب ہونے نے ہلچل مچا دی ہے۔ دوسری طالبہ کے لاپتہ ہونے کے بعد پرنسپل دیویندر سریواستو نے سوہاگ پور پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔ پولیس نے اس معاملے میں نامعلوم افراد کے خلاف اغوا کا مقدمہ بھی درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔
شاہدول کا یہ گرلز ہاسٹل موضوع بحث بن گیا ہے۔
طالبات کے یکے بعد دیگرے غائب ہونے اور ان کا کوئی سراغ نہ ملنے سے شاہدول میں گرلز ہاسٹل موضوع بحث بن گیا ہے۔ جہاں والدین اپنی بیٹیوں کے لاپتہ ہونے سے شدید غمزدہ ہیں وہیں ضلع کے اس گرلز ہاسٹل میں حفاظتی انتظامات پر بھی سنگین سوالات اٹھ رہے ہیں۔
مزید پڑھیں: خواتین کے ہاسٹل کے باتھ روم سے خفیہ کیمرہ برآمد، زبردست ہنگامہ آرائی، کمپنی کی خاتون ملازم گرفتار
گرلز ہاسٹل میں مسلسل ہونے والے واقعات اور پہلے واقعے کے بعد بھی ان کی لاپرواہی کی وجہ سے محکمہ تعلیم نے سپرنٹنڈنٹ سلوچنا بٹے کو معطل کر دیا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ چندرکلا کو ان کی جگہ مقرر کیا گیا تھا، لیکن انہیں بھی جوائننگ آرڈر پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے معطل کر دیا گیا تھا۔ ممتا سنگھ کو اب نیا سپرنٹنڈنٹ مقرر کیا گیا ہے۔
اس پورے واقعہ کے بارے میں قبائلی امور کے اسسٹنٹ کمشنر آنند رائے سنہا نے کہا، "دونوں ہی معاملات میں پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی گئی ہے۔ معاملے کی مکمل جانچ کی جا رہی ہے اور لڑکیوں کی تلاش کی جا رہی ہے۔" دریں اثنا، شاہدول کے ڈی ایس پی راگھویندر دویدی نے کہا، "ہاسٹل سے لاپتہ ہونے والی دو طالبات کی شکایت پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ جلد ہی لڑکیوں کو تلاش کر لیا جائے گا۔"