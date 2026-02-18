بیروزگاروں کے لیے ایک عبرتناک کہانی: نوکری کی پیشکش کے نام پر دو خواتین سے لاکھوں کا دھوکہ
ملزمان نے شہڈول میں نوکری دلانے کے نام پر دو خواتین سے لاکھوں روپے کی ٹھگی کی واردات انجام دی۔
Published : February 18, 2026 at 10:31 AM IST
شہڈول: یہ واقعہ مدھیہ پردیش کے شہڈول ضلع کے جے سنگھ نگر تھانہ علاقے کے دھیریاٹولہ گاؤں میں پیش آیا۔ سادھنا پٹیل نامی خاتون اپنی سہیلی مایاوتی سنگھ گونڈ کے ساتھ ایک آنگن واڑی میں ملازمت کی تلاش میں تھیں۔ اس دوران ان کی ملاقات سماویت دویدی اور انوراگ دویدی نامی دو افراد سے ہوئی۔ انہوں نے خواتین اور بچوں کی ترقی کے محکمے میں کنکشن ہونے کا دعویٰ کیا اور نوکری حاصل کرنے کے نام پر پہلے 10,000 روپے، پھر 50,000 روپے اور بعد میں اقساط میں مجموعی طور پر 1,49,704 روپے ٹریننگ اور جوائننگ کے بہانے لئے۔
ملزم وہیں نہیں رکا۔ انہوں نے دونوں خواتین کو شہڈول کلکٹریٹ کے دفتر میں بھی طلب کیا اور انہیں ضلع پنچایت، جے سنگھ نگر سے فرضی تقرری کے احکامات دیے اور پنچایت میں شامل ہونے کے لیے بھیج دیا۔ جب متاثرین گرام پنچایت پہنچے جہاں نوکری کی کوئی گنجائش نہیں تھی پورا معاملہ کھل گیا۔
مزید پڑھیں:اندور میں لاؤڈ اسپیکرز کو کارروائی کا کرنا پڑے گا سامنا، اونچے میناروں پر ڈی جے اور مائیکروفون پر ہوگی پابندی
خواتین سمجھ گئی کہ انہیں دھوکہ دیا گیا ہے خواتین نے ملزم سے رابطہ کیا، جس نے ان کی رقم واپس کرنے کا وعدہ کیا اور چھ ماہ کا وقت مانگا۔ تاہم آج تک نہ تو رقم واپس ہوئی اور نہ ہی نوکریاں۔ معاملہ اب تھانے پہنچ گیا ہے، اور پولیس نے تفتیش شروع کر دی ہے۔ اس واقعہ کے بعد جے سنگھ نگر پولیس نے شکایت پر ملزم کے خلاف کئی دفعات کے تحت مقدمہ درج کرکے تحقیقات شروع کردی ہے۔