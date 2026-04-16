مہاراشٹر میں شرمناک واقعہ: ڈھائی سالہ بچی کی عصمت دری، ملزم وجے بھوسلے گرفتار
لڑکی کی والدہ کی جانب سے تھانے میں شکایت درج کرانے کے بعد پولیس نے فوری طور پر ملزم وجے بھوسلے کو گرفتار کرلیا۔
Published : April 16, 2026 at 9:51 AM IST
پمپری چنچوڑ (مہاراشٹر): مہاراشٹر کے پمپری چنچوڑ شہر میں ڈھائی سالہ بچی کے ساتھ مبینہ زیادتی کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک 47 سالہ پڑوسی نے مبینہ طور پر ڈھائی سالہ معصوم بچی کو آم کا لالچ دے کر لے گیا اور یہ شرمناک کام انجام دیا۔ یہ واقعہ پیر کو دوپہر 1:00 بجے پیش آیا۔ اس کے بعد کالے واڑی پولیس نے اگلے ہی دن ملزم وجے بھوسلے کو گرفتار کر لیا۔
معاملے کے سلسلے میں ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کالے واڑی پولیس اسٹیشن کے سینئر پولیس انسپکٹر راجیندر بہیرت نے بتایا، "پیر کے روز، ملزم نے بچی کو آم پیش کر کے اپنے گھر لے گیا اور اس کی عصمت دری کی۔" پولیس کے مطابق، جنسی تشدد کے ایک دن بعد، بچی نے جسمانی تکلیف کی شکایت کی، جس کے بعد اس کے والدین اسے قریبی میونسپل اسپتال لے گئے۔
متاثرہ نے درد کی شکایت کی، والدین اور ڈاکٹر حیران
ڈاکٹروں نے اس کا معائنہ کرنے کے بعد اس بات کی تصدیق کی کہ اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہے۔ اس کے بعد، اس کی ماں نے اس سے پوچھ گچھ کی اور بچی نے اپنے ساتھ جنسی تشدد کا ذکر کیا۔ جس کی وجہ سے اس کے والدین اور ڈاکٹر حیران رہ گئے۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اسپتال انتظامیہ نے کالے واڑی پولیس کو الرٹ کر دیا۔ نتیجتاً، ایک پولیس ٹیم کو اسپتال روانہ کر دیا گیا، جب کہ دوسری ٹیم کو ملزم کے گھر بھیج دیا گیا۔ "متاثرہ درد کی شکایت کر رہی تھی، اسی لیے اس کے والدین اسے طبی معائنے کے لیے اسپتال لے گئے تھے۔"
ملزم کو گرفتار کر لیا گیا
سینئر پولیس انسپکٹر راجیندر بہیرت نے مزید کہا، "اسپتال نے ہم سے رابطہ کیا اور جنسی تشدد کی اطلاع دی۔ تھوڑی ہی دیر میں، ملزم کو تحویل میں لے کر باضابطہ طور پر گرفتار کر لیا گیا۔" انہوں نے مزید بتایا کہ بچی کی ماں نے کالے واڑی پولیس اسٹیشن میں باضابطہ شکایت درج کرائی ہے۔ اس شکایت کی بنیاد پر ملزم کے خلاف جنسی زیادتی سے متعلق متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور فی الحال مزید تفتیش جاری ہے۔
اجنبیوں، مرد رشتہ داروں اور دوستوں سے ہوشیار رہنا ضروری
سینئر پولیس انسپکٹر راجیندر بہیرت نے کہا، "ملزم کو عدالت میں پیش کیا گیا اور پولیس نے اس کی تحویل مانگی۔" انہوں نے مشورہ دیا، "ہم والدین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو نہ صرف اجنبیوں بلکہ مرد رشتہ داروں اور قریبی خاندانی دوستوں سے بھی ہوشیار رہنے کی تربیت دیں۔"