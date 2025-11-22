سیکس ورکر نے پیسوں کے لین دین پر جھگڑا کیا، پھر اس کا قتل کردیا گیا، لاش کے پاس بیٹھ گیا قاتل
کیرالہ کے ایرناکولم میں ایک نشے کے عادی نے ایک جنسی کارکن کا قتل کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔
Published : November 22, 2025 at 5:05 PM IST
ایرناکولم (کیرالہ): کیرالہ کے ایرناکولم میں ایک نشے کے عادی نے ایک جنسی کارکن کا قتل کردیا۔ رپورٹس کے مطابق گھر کے مالک نے اسے گھر بلایا۔ پیسوں پر جھگڑا ہوا جس سے سر میں چوٹ آئی۔ اس کے بعد وہ لاش کو گھسیٹ کر گلی میں لے گیا اور واپس گھر لے آیا۔ وہ قریبی دکان سے ایک بوری لے کر آیا اور دعویٰ کیا کہ یہ مردہ کتا ہے اور اسے دفنانے کی ضرورت ہے۔ لاش کو بوری سے ڈھانپ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ پولیس اب اس معاملہ کی تفتیش کر رہی ہے۔
ایک چونکا دینے والے واقعے میں، پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جو کونتھروتھی کی ایک گلی میں ایک خاتون کی لاش کے پاس نشے کی حالت میں بیٹھا پایا گیا تھا۔ لاش بوری سے ڈھکی ہوئی ملی۔ لاش کے قریب بیٹھنے والے ملزم کی شناخت گھر کے مالک جارج کے نام سے ہوئی ہے۔
خاتون کو گھر کے اندر قتل کیا گیا
ڈسکوری سینی ٹیشن کے ملازمین نے صبح سویرے جارج کو لاش کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا اور فوری طور پر حکام کو مطلع کیا۔ پولیس کے پہنچنے پر انہوں نے پہلے جائے وقوعہ کا دورہ کیا اور اسے اپنی تحویل میں لے لیا۔ پولیس انویسٹی گیشن اینڈ کنفیشن پولیس کو شبہ ہے کہ خاتون کو گھر کے اندر قتل کیا گیا اور بعد میں اسے گھسیٹتے ہوئے واک وے پر لے جایا گیا۔
ملزم نے جرم کا اعتراف کر لیا
جارج کے گھر کے بیڈروم اور ہال میں خون کے دھبے ملے ہیں۔ اگرچہ جارج ابتدائی طور پر اپنے بھاری نشے کی وجہ سے تعاون نہیں کر رہا تھا، لیکن ایرناکلم ساؤتھ پولیس نے تصدیق کی کہ بعد میں سختی سے پوچھ گچھ کے دوران اس نے جرم کا اعتراف کر لیا۔
پولیس کے بیان کے مطابق، واقعات کا مندرجہ ذیل سلسلہ
جارج ایک عورت کو، جس کی شناخت سیکس ورکر کے طور پر ہوئی، کو ارناکلم ساؤتھ سے پچھلی رات اپنے گھر لایا۔ دونوں میں پیسوں پر جھگڑا ہوا۔ غصے میں آکر جارج نے کمرے میں موجود لوہے کی سلاخ سے خاتون کے سر پر وار کیا جس کے نتیجے میں اس کی موت ہوگئی۔
متاثرہ کے برہنہ جسم کو ڈھانپنے کے لیے بوری
قتل کے بعد جارج نے لاش کو بوری میں بھر کر ٹھکانے لگانے کی کوشش کی۔ وہ لاش کو گھر سے باہر گلی میں گھسیٹ کر لے گیا، لیکن نشے کی حالت سے وہ اتنا تھک چکا تھا کہ اسے مزید آگے لے جانے کی طاقت محسوس نہیں ہوئی۔ صبح سویرے، جارج پڑوسیوں کے پاس بوری مانگنے گیا اور کہا کہ ایک کتا مر گیا ہے اور اسے دفن کرنے کی ضرورت ہے۔ آخرکار اس نے ایک قریبی دکان سے بوری خریدی، جسے اس نے متاثرہ کے برہنہ جسم کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کیا۔
مہاجر مزدور پوچھ گچھ کے لیے حراست میں
پولیس نے جارج کے گھر کے ایک حصے میں رہنے والے دو مہاجر مزدوروں کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لیا۔ تاہم ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا جرم میں کوئی کردار نہیں تھا۔ متوفی خاتون کی شناخت کی ابھی تک تصدیق نہیں ہوسکی ہے، حالانکہ شبہ ہے کہ وہ ایرناکولم کی رہنے والی تھی۔ جارج کو شرابی ہونے کی اطلاع ہے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کی بیوی اور بچے گزشتہ دو دنوں سے گھر سے دور تھے۔