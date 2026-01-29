الہٰ آباد میں ایک ماہ میں دوسرا سیکس ریکیٹ کا پردہ فاش، آٹھ نوجوان مرد و خواتین گرفتار

الہٰ آباد میں ایک ماہ میں دوسرا سیکس ریکیٹ کا پردہ فاش، آٹھ نوجوان مرد و خواتین گرفتار
اس سے پہلے پولیس نے اسی کڈ گنج علاقے میں 4 نوجوان خواتین اور 5 نوجوانوں کو گرفتار کیا تھا۔
Published : January 29, 2026 at 2:39 PM IST
الہٰ آباد: شہر کے کڈ گنج علاقے میں ایک اور سیکس ریکٹ کا پردہ فاش ہوا ہے۔ پولیس کو اطلاع ملی کہ کچھ نوجوان مرد اور خواتین روزانہ گوڑہ قبرستان کے قریب ایک گلی میں آتے ہیں۔ پولیس نے ابتدائی طور پر خفیہ تفتیش کی جس میں سیکس ریکٹ کی موجودگی کی تصدیق ہوئی۔ اس کے بعد کڈ گنج تھانہ انچارج وریندر سنگھ نے گھر پر چھاپہ مارا۔
پولیس کے مطابق چھاپہ شروع ہوتے ہی سب بھاگنے لگے لیکن پولیس نے سب کو پکڑ لیا۔ پولیس نے چار نوجوان خواتین اور چار نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس اب اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ اس سیکس ریکٹ میں مزید کتنے لوگ ملوث ہیں۔
کئی دنوں سے چل رہا تھا سیکس ریکٹ
واضح رہے کہ کڈ گنج پولیس نے اس سے قبل کرائے کے مکان میں سیکس ریکٹ کا پردہ فاش کیا تھا۔ اس بار پکڑے گئے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں الہٰ آباد کے رہنے والے ہیں۔ پولیس ان سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ اس علاقے میں سیکس ریکٹ کئی دنوں سے چل رہا تھا۔ شہریوں کو شک ہوا اور انہوں نے پولیس کو اطلاع دی۔
5 جنوری کو بھی پولس نے کی تھی کارروائی
اے سی پی راجیو یادو کے مطابق، وہ کڈ گنج پولیس کے ساتھ چھاپے کے دوران جائے وقوعہ پر پہنچے تھے۔ گرفتار نوجوانوں اور خواتین سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد قانونی کارروائی کی جائے گی۔ واضح رہے کہ 5 جنوری کو پولس نے اس سے پہلے کڈ گنج تھانہ علاقہ میں ایک سیکس ریکٹ کا پردہ فاش کیا تھا۔ آپریشن کے دوران پولیس نے چار خواتین اور پانچ نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ ان میں سے دو خواتین کا تعلق پریاگ راج سے تھا اور دو دیگر وارانسی اور مغربی بنگال سے تھیں۔
ایک ماہ کے اندر اس طرح کا یہ دوسرا کیس
پولیس نے بتایا کہ گھر کے اندر سے اشتعال انگیز مواد بھی برآمد ہوا ہے۔ یہ مکان مبینہ طور پر نوئیڈا ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں تعینات ایک خاتون IAS افسر کی ملکیت تھا۔ تاہم اسے کرائے پر دیا گیا تھا۔ اس معاملے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے سبھی کو جیل بھیج دیا۔ اب ایک ماہ کے اندر اس طرح کا یہ دوسرا کیس ہے۔ اس تازہ معاملے میں پولیس یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ سیکس ریکٹ چلانے میں اور کون کون ملوث ہیں۔