دہلی میں آج شدید سردی، رات کا درجہ حرارت 4 ڈگری سیلسیس تک گر گیا، آئی ایم ڈی نے یلو الرٹ جاری کیا

پورے ہفتے کے درجہ حرارت کو دیکھتے ہوئے 5 دسمبر کو سرد ترین رات ہونے کا امکان ہے۔

دہلی میں آج شدید سردی، رات کا درجہ حرارت 4 ڈگری سیلسیس تک گر گیا، آئی ایم ڈی نے یلو الرٹ جاری کیا (Image Source: PTI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 5, 2025 at 8:55 AM IST

نئی دہلی: دارالحکومت دہلی میں دسمبر کی سردی شروع ہو گئی ہے۔ دسمبر کا پہلا ہفتہ گزرنے کو ہے۔ شمالی ہندوستان کی کئی ریاستیں سخت سردی کی لپیٹ میں ہیں۔ ملک کا دارالحکومت شدید سردی کی لپیٹ میں ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق دہلی میں جمعرات کو دن بھر آسمان صاف رہا۔ زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم دونوں درجہ حرارت معمول سے کم رہا۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا جو معمول سے 2.2 ڈگری سیلسیس کم ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت 5.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔

راجدھانی دہلی میں جمعہ کو سردی کی لہر متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے اس حوالے سے یلو الرٹ جاری کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جمعہ کو آسمان صاف رہے گا۔ صبح کے وقت ہلکی دھند پڑ سکتی ہے۔ بعض علاقوں میں سردی کی لہر کا امکان ہے۔

موسم کی تازہ ترین پیشین گوئی کے مطابق آج دن کا درجہ حرارت 22 سے 21 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ دن کا درجہ حرارت بہت کم رہے گا۔ تاہم، دہلی میں آج خاص طور پر سرد رہنے کی توقع ہے، رات کے وقت درجہ حرارت 4 ڈگری سیلسیس تک گرنے کی امید ہے۔ دہلی-این سی آر کے دیگر شہروں میں کم از کم درجہ حرارت 8 سے 9 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کی امید ہے۔

مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ (سی پی سی بی) کے مطابق دارالحکومت دہلی میں جمعہ کی صبح 7:00 بجے تک ہوا کے معیار کا اوسط انڈیکس 324 پوائنٹس ہے، جب کہ دہلی این سی آر کے شہروں میں یہ فرید آباد میں 332، گڑگاؤں میں 322، غازی آباد میں 328، گریٹر نوئیڈا میں 337، نوئیڈا میں 325 پوائنٹس ہے۔ دارالحکومت دہلی کے زیادہ تر علاقوں میں، اے کیو آئی کی سطح 300 اور 400 کے درمیان ہے۔

