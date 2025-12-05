دہلی میں آج شدید سردی، رات کا درجہ حرارت 4 ڈگری سیلسیس تک گر گیا، آئی ایم ڈی نے یلو الرٹ جاری کیا
پورے ہفتے کے درجہ حرارت کو دیکھتے ہوئے 5 دسمبر کو سرد ترین رات ہونے کا امکان ہے۔
Published : December 5, 2025 at 8:55 AM IST
نئی دہلی: دارالحکومت دہلی میں دسمبر کی سردی شروع ہو گئی ہے۔ دسمبر کا پہلا ہفتہ گزرنے کو ہے۔ شمالی ہندوستان کی کئی ریاستیں سخت سردی کی لپیٹ میں ہیں۔ ملک کا دارالحکومت شدید سردی کی لپیٹ میں ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق دہلی میں جمعرات کو دن بھر آسمان صاف رہا۔ زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم دونوں درجہ حرارت معمول سے کم رہا۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا جو معمول سے 2.2 ڈگری سیلسیس کم ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت 5.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
#WATCH | Delhi | Visuals from the Anand Vihar area as a layer of toxic smog blankets the city. AQI (Air Quality Index) around the area is 348, categorised as 'Very Poor', as claimed by CPCB (Central Pollution Control Board). pic.twitter.com/zlty7wPctH— ANI (@ANI) December 5, 2025
راجدھانی دہلی میں جمعہ کو سردی کی لہر متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے اس حوالے سے یلو الرٹ جاری کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جمعہ کو آسمان صاف رہے گا۔ صبح کے وقت ہلکی دھند پڑ سکتی ہے۔ بعض علاقوں میں سردی کی لہر کا امکان ہے۔
موسم کی تازہ ترین پیشین گوئی کے مطابق آج دن کا درجہ حرارت 22 سے 21 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ دن کا درجہ حرارت بہت کم رہے گا۔ تاہم، دہلی میں آج خاص طور پر سرد رہنے کی توقع ہے، رات کے وقت درجہ حرارت 4 ڈگری سیلسیس تک گرنے کی امید ہے۔ دہلی-این سی آر کے دیگر شہروں میں کم از کم درجہ حرارت 8 سے 9 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کی امید ہے۔
مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ (سی پی سی بی) کے مطابق دارالحکومت دہلی میں جمعہ کی صبح 7:00 بجے تک ہوا کے معیار کا اوسط انڈیکس 324 پوائنٹس ہے، جب کہ دہلی این سی آر کے شہروں میں یہ فرید آباد میں 332، گڑگاؤں میں 322، غازی آباد میں 328، گریٹر نوئیڈا میں 337، نوئیڈا میں 325 پوائنٹس ہے۔ دارالحکومت دہلی کے زیادہ تر علاقوں میں، اے کیو آئی کی سطح 300 اور 400 کے درمیان ہے۔